Mai mult decât o simplă supă de roșii, gazpacho, supa rece a spaniolilor, este o experiență culinară hidratantă, sățioasă și extrem de nutritivă. Versatilitatea sa permite adaptări care transformă rețeta tradițională într-o veritabil combinație de vitamine și minerale, dar și într-o modalitate de a te răcori pe timpul sezonului cald.

Ce conține un gazpacho autentic

Baza clasică se bazează pe ingrediente crude:

Legume proaspete: Roșii, castraveți, ardei, ceapă și usturoi.

Grăsimi sănătoase: Ulei de măsline extravirgin.

Apă și un praf de sare.

Beneficiile pentru sănătate ale consumului de gazpacho

Consumul de gazpacho aduce avantaje multiple organismului, funcționând ca un scut împotriva efectelor caniculei:

Hidratare, datorită conținutului ridicat de apă din legume și supă. Efect antioxidant care combatr stresul oxidativ și îmbătrânirea celulară. Are un aport caloric scăzut, dar este foarte sățios datorită fibrelor. Și susține digestia, prin fibrele insolubile ce îmbunătățesc tranzitul intestinal și mențin senzația de plin pentru mai mult timp.

Aport de micronutrienți – vitamine, licopen și minerale

Gazpacho oferă, printre altele, o absorbție optimă a nutrienților:

Vitamine: Vitamina C (din ardei), Vitamina A și Vitamina E (din uleiul de măsline).

Licopen: Vedeta este roșia, care furnizează licopen, un antioxidant puternic. Combinarea roșiei cu uleiul de măsline crește semnificativ rata de absorbție a licopenului în organism.

Minerale esențiale: O singură porție furnizează fier, calciu, magneziu, zinc, potasiu și fosfor.

Dincolo de varianta clasică există multe variante

Dacă salmorejo sau gazpacho de roșii sunt deja celebre, bucătarii moderni propun reinterpretări care aduc un plus de culoare și arome exotice. Poți experimenta cu ingrediente care adaugă texturi noi și antioxidanți suplimentari.

Fructate: Gazpacho cu pepene roșu, piersică, cireșe sau mango.

Legume alternative: Versiuni cu sfeclă roșie, avocado sau roșii verzi.

Indiferent de ingredientele alese, gazpacho rămâne cea mai simplă și eficientă metodă de a consuma o cantitate mare de legume crude într-o formă delicioasă și revigorantă.

Rețeta de gazpacho cu cireșe

Mediteraneeni iubesc aceste combinații de legume și fructe, de acrișor-acid-dulce. Așa că am testat această rețetă de sezon de gazpacho cu cireșe.

Ingrediente

2 roșii mari, bine coapte (soiul inimă de bou este ideal)

30 de cireșe cărnoase (fără sâmburi)

½ cățel de usturoi (fără miezul verde)

1 felie de pâine veche de o zi (fără coajă)

½ castravete mediu (curățat de coajă)

100 ml ulei de măsline extravirgin

2 linguri de oțet (de mere)

Sare și piper negru proaspăt măcinat.

Preparare

Într-un blender de mare putere, pune roșiile tăiate sferturi, cireșele fără sâmburi, castravetele, usturoiul, pâinea și oțetul.

Mixează la viteză maximă până când compoziția devine lichidă.

Dă apoi blenderul la viteză mică și toarnă uleiul de măsline în fir subțire. Această emulsie va transforma supa dintr-una apoasă într-una catifelată și strălucitoare.

Gustă și potrivește de sare și piper. Dacă dorești o textură extrem de fină, trece gazpacho-ul printr-o sită deasă. Pune-l la frigider pentru cel puțin 1 oră.

Servirea

Toarnă gazpacho-ul rece în boluri sau în pahare largi de sticlă.

Pune în centrul fiecărui bol câteva crutoane de pâine prăjită sau alte opțiuni (jamon ori prosciutto, bacon prăjit, bucățele de brânză, ceapă prăjită etc)

Decorează cu o frunză de busuioc sau mentă pentru un plus de prospețime.

Dacă vrei ca supa să fie foarte rece instant, poți adăuga 2-3 cuburi de gheață direct în blender în timp ce mixezi.