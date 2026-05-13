Mâncarea se gustă mai întâi cu privirea. Este una dintre cele mai cunoscute reguli din gastronomie. Bucătarii profesioniști vorbesc des despre „plating”, adică modul în care preparatul este așezat în farfurie. Dar dincolo de aspectul estetic, culorile au și un rol nutrițional important. Specialiștii în alimentație recomandă consumul unui spectru cât mai variat de culori naturale. Asta deoarece fiecare nuanță este asociată cu vitamine, minerale și compuși diferiți.

Potrivit Harvard T.H. Chan School, diversitatea alimentară ajută organismul să primească o gamă mai largă de nutrienți esențiali.

De ce contează culorile din farfurie

Nutriționiștii spun că regula culorilor este utilă pentru sănătate. Fructele și legumele colorate conțin pigmenți naturali cu rol antioxidant. De exemplu, roșul este asociat frecvent cu licopenul. Portocaliul indică prezența beta-carotenului, iar verdele sugerează clorofilă și folat. Violetul este legat de antociani.

Una dintre regulile de bază este evitarea farfuriilor complet uniforme. Dacă preparatul principal este deschis la culoare, el poate fi completat cu elemente vii și proaspete. De exemplu, un piure cremos poate fi decorat cu verde intens din ierburi aromatice. O carne rumenită poate fi echilibrată cu legume viu colorate.

Specialiștii recomandă și folosirea unui „punct focal”. Acesta este elementul care atrage primul privirea. În jurul lui se construiește restul platingului.

Contrastul este foarte important. O cremă albă devine mai atractivă lângă roșu aprins sau verde intens. Preparatele maro sau bej au nevoie adesea de accente colorate pentru a părea mai apetisante. În restaurante, farfuriile albe sunt preferate tocmai pentru că evidențiază mai bine culorile ingredientelor.

Ce aduce fiecare culoare în alimentație

Alimentele roșii sunt asociate adesea cu licopenul și vitamina C. În această categorie intră roșiile, ardeiul roșu, căpșunile sau pepenele roșu. Licopenul este studiat pentru rolul său antioxidant.

Alimentele portocalii și galbene conțin frecvent beta-caroten. Acesta este transformat în vitamina A în organism. Morcovii, dovleacul, mango sau cartofii dulci sunt exemple cunoscute.

Verdele este asociat cu clorofila, acidul folic și vitamina K. Spanacul, broccoli, pătrunjelul sau avocado sunt folosite des atât pentru culoare, cât și pentru aportul nutritiv.

Ingredientele mov și albastre conțin antociani. Afinele, varza roșie sau murele sunt apreciate pentru proprietățile antioxidante.

Alimentele albe, precum usturoiul, ceapa sau conopida, conțin compuși sulfurați și fibre importante pentru digestie.

Potrivit Cleveland Clinic, varietatea culorilor din alimentație poate contribui la diversificarea aportului de fitonutrienți.

Exemple simple de combinații colorate

Una dintre cele mai simple combinații este roșu-verde-alb. Roșiile cherry, mozzarella și busuiocul creează contrast și prospețime.

Portocaliul și verdele funcționează foarte bine împreună. Somonul sau cartofii dulci pot fi asociați cu sparanghel sau broccoli.

Galbenul și movul oferă un efect elegant în farfurie. Porumbul sau sosurile pe bază de lămâie pot fi completate cu varză roșie ori sfeclă.

Preparatele crem sau bej precu piureurile au nevoie aproape întotdeauna de prospețime vizuală. Verdețurile, microplantele sau ierburile aromatice sunt cele mai simple soluții.

În deserturi, contrastul dintre alb și roșu este foarte folosit. Iaurtul, panna cotta sau crema de vanilie sunt puse în valoare de fructe de pădure.

Greșelile frecvente în plating

Una dintre cele mai comune greșeli este supraîncărcarea farfuriei. Prea multe culori și elemente pot crea haos vizual. Altă problemă este folosirea ingredientelor fără legătură între ele doar pentru efect estetic. În gastronomie, aspectul trebuie să completeze gustul, nu să îl înlocuiască. Specialiștii recomandă și evitarea coloranților artificiali inutili. Culorile naturale sunt considerate mai atractive și mai elegante.

Textura contează la fel de mult ca nuanțele. O farfurie echilibrată combină elemente crocante, cremoase și proaspete.

Mulți chefi folosesc o regulă simplă: cel puțin trei culori naturale în fiecare farfurie principală. Această abordare ajută atât din punct de vedere vizual, cât și nutrițional. O farfurie variată sugerează automat diversitate alimentară. În plus, preparatele colorate sunt asociate adesea cu prospețimea și cu ingredientele cât mai puțin procesate.