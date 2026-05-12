Dacă vă plac gusturile asiatice această supă miso cu carne de porc, cu paste udon, ouă și legume vă va încălzi sufletul și stomacul. Nu e greu de pregătit, facem o supă și adăugăm aromele corespunzătoare pentru un gust umami.

Ingrediente pentru supă miso cu carne de porc

2 l supă de bază, supă de porc și carnea din supă

2 morcovi

1 tijă de apio

o mână de pack choi

1 linguriță de pastă miso

1–2 linguri ulei vegetal (dacă aveți de susan, dacă nu ulei obișnuit)

1-2 linguri de oțet, dacă aveți mirin, dacă nu din cel obișnuit

10 ciuperci shiitake, tăiate felii

2 cepe verzi

3 căței de usturoi zdrobiți sau usturoi verde 4 fire

1 bucată ghimbir tocată mărunt sau o linguriță de praf de ghimbir

120 ml sos de soia

Piper, după gust

O steluță de anason, un băț de scorțișoară.

4 ouă mari

200 g tăiței udon sau de care aveți

2 cepe verzi (partea verde, tocată rondele).

Preparare supă miso

Supa de bază

Pregătim supa de porc. Folosiți oase de porc (genunchi, picioare) și bucăți de carne.

Lăsați să fiarbă ca pentru piftie câteva ore în dublu de apă sau o oră în oala sub presiune (aici nu scade deci puneți 2 l).

Strecurați și păstrați doar lichidul clar.

Supa de miso

Încălzește o cratiță fierbe supa cu ciupercile shitake, frunzele de pack choi, ceapa verde, usturoiul verde, morcovii, apio și ghimbirul.

Fierbe 10 minute, scoate ciupercile și pack choi.

Continuă fierberea si pune sosul de soia, oțetul, condimentele, mai lasă să fiarbă la foc mic 15-20 de minute.

Scoate legumele și lasă supa clară.

Ouăle fierte

Fierbe ouăle exact 6 minute și jumătate în apă clocotită. Eu le-am uitat și au fost cam dure.

Scoate-le imediat într-un bol cu apă și gheață. Decojește-le cu grijă după ce s-au răcit complet.

Porcul

Porcul care a fiert în supă se rupe fâșii sau se taie felii.

Îl puteți trage puțin într-o tigaie cu ulei să se crocănțească.

Servire finală

Fierbe tăițeii în supă conform instrucțiunilor (de obicei 2-4 minute). Pune tăițeii în boluri adânci. Pune și două jumătăți de ou. Aranjează și fâșiile de porc, ciupercile bucățele de morcov Toarnă supa fierbinte de porc pe lângă ele în așa fel încât cele mai de sus să rămână deasupra supei. Presară și ceapă verde.

Poftă bună!