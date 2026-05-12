Dacă vă plac gusturile asiatice această supă miso cu carne de porc, cu paste udon, ouă și legume vă va încălzi sufletul și stomacul. Nu e greu de pregătit, facem o supă și adăugăm aromele corespunzătoare pentru un gust umami.
2 l supă de bază, supă de porc și carnea din supă
1–2 linguri ulei vegetal (dacă aveți de susan, dacă nu ulei obișnuit)
10 ciuperci shiitake, tăiate felii
2 cepe verzi
3 căței de usturoi zdrobiți sau usturoi verde 4 fire
1 bucată ghimbir tocată mărunt sau o linguriță de praf de ghimbir
120 ml sos de soia
Piper, după gust
4 ouă mari
200 g tăiței udon sau de care aveți
2 cepe verzi (partea verde, tocată rondele).
Încălzește o cratiță fierbe supa cu ciupercile shitake, frunzele de pack choi, ceapa verde, usturoiul verde, morcovii, apio și ghimbirul.
Fierbe 10 minute, scoate ciupercile și pack choi.
Continuă fierberea si pune sosul de soia, oțetul, condimentele, mai lasă să fiarbă la foc mic 15-20 de minute.
Fierbe ouăle exact 6 minute și jumătate în apă clocotită. Eu le-am uitat și au fost cam dure.
Scoate-le imediat într-un bol cu apă și gheață. Decojește-le cu grijă după ce s-au răcit complet.
Porcul care a fiert în supă se rupe fâșii sau se taie felii.
Fierbe tăițeii în supă conform instrucțiunilor (de obicei 2-4 minute).
Pune tăițeii în boluri adânci.
Aranjează și fâșiile de porc, ciupercile bucățele de morcov
Toarnă supa fierbinte de porc pe lângă ele în așa fel încât cele mai de sus să rămână deasupra supei.
Presară și ceapă verde.
Poftă bună!
