PENNY România a depășit pragul de 2 miliarde de euro cifră de afaceri în 2025, după ce a încheiat anul cu venituri de 10,6 miliarde de lei, în creștere cu 12,01% față de 2024. Retailerul a deschis 40 de magazine noi și a ajuns la 456 de unități la finalul anului trecut, în timp ce în prezent rețeaua numără 464 de magazine la nivel național.

Compania a anunțat și un amplu plan de expansiune pentru următorul deceniu, care prevede investiții de 3 miliarde de euro până în 2035 și extinderea rețelei la 1.000 de magazine.

„2025 a fost un an de referință pentru PENNY România, marcat de depășirea pragului de 2 miliarde de euro cifră de afaceri și de cele 40 de magazine noi deschise, care ne-au adus și mai aproape de clienții noștri. Am finalizat al cincilea centru logistic și am continuat să susținem producătorii români și să investim în echipa noastră”, a declarat Daniel Gross, CEO al PENNY România.

În 2025, retailerul a finalizat și cel de-al cincilea centru logistic, la Mihăilești, în județul Giurgiu. Potrivit companiei, acesta este primul depozit din rețeaua PENNY care funcționează fără încălzire pe gaz și utilizează panouri fotovoltaice, sisteme LED cu senzori adaptivi și recuperare a căldurii generate de instalația de frig industrial.

Compania susține că a continuat dezvoltarea portofoliului de produse fabricate local. Astfel, 88% dintre furnizorii PENNY sunt companii românești, iar 68% din cifra de afaceri provine din produse fabricate în România. Sortimentul 3RO, care promovează produse cu ingredient principal din România, procesate și ambalate local, generează 55% din cifra de afaceri totală a retailerului.

Pe segmentul digital, PENNY a procesat peste 980.000 de comenzi de livrare la domiciliu în 2025, prin parteneriate cu platformele Glovo, Wolt, Bringo și Bolt Food. Programul de loialitate PENNY Card a ajuns la 4,2 milioane de utilizatori, potrivit companiei.

Retailerul mai anunță că are peste 8.000 de angajați și că a obținut în 2026 certificarea Top Employer atât în România, cât și la nivel european.

În zona de sustenabilitate, PENNY afirmă că a donat anul trecut 5.401 tone de alimente prin Rețeaua Băncilor Regionale pentru Alimente din România, fiind cel mai mare donator din cadrul rețelei. Totodată, la edițiile de Paște și Crăciun ale Colectei Naționale de Alimente din 2025 au fost strânse împreună peste 430 de tone de produse alimentare.