Cum ajunge un videoclip cu o rețetă să strângă sute de mii sau chiar milioane de vizualizări? Există o formulă secretă sau totul ține de noroc?

Potrivit Laurei Savu, country manager TikTok România, răspunsul este mult mai simplu și, în același timp, mai puțin spectaculos decât și-ar dori mulți creatori de conținut: succesul se construiește în timp, prin consecvență, testare și adaptare permanentă.

Invitată în podcastul Disputandum de pe G4Food, aceasta a explicat care sunt principiile care stau la baza unui conținut performant în social media.

„Nu postezi ceva și, dintr-odată, explodează”

Una dintre cele mai răspândite idei greșite este aceea că există o rețetă universală pentru viralizare.

În realitate, spune Laura Savu, fiecare creator trebuie să învețe din propriile experiențe și să își adapteze constant conținutul.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că mult mai important despre cum ajungi să viralizezi o anumită bucată de conținut are foarte multă legătură cu consecvența.

Pentru că toți vrem această rețetă secretă: am postat ceva și o să bubuie. Nu, e un trial and error.

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De fiecare dată când postez ceva, avantajul pe care ți-l oferă social media în general este că poți vedea feedback-ul în timp real al oamenilor.

Ideea e să ții niște learning-uri și să optimizezi de la fiecare bucată de conținut la cealaltă ca să ajungi spre acea viralizare.”

Practic, fiecare videoclip reprezintă un nou test, iar reacțiile publicului oferă indicii importante despre ceea ce funcționează și ceea ce trebuie schimbat.

Creatorii greșesc atunci când se gândesc doar la ei

În opinia reprezentantei TikTok România, una dintre cele mai frecvente greșeli este că autorii conținutului pornesc de la propriile dorințe și interese, în loc să se gândească la nevoile publicului.

„Cel mai important, din punctul meu de vedere, este că acea bucată de conținut trebuie să fie relatable.

Una dintre greșelile pe care le-am observat cel mai des este că în momentul în care creatorii de conținut postează ceva, gândesc din perspectiva lor.

Întotdeauna se gândesc ce vreau eu să arăt, ce vreau eu să demonstrez, ce vreau eu să le transmit oamenilor, dar trebuie să facă un shift de paradigmă și să se gândească din perspectiva a ceea ce își dorește omul care e targetul meu să vadă, să audă, să descopere.”

Această idee este valabilă inclusiv pentru creatorii din gastronomie, fie că vorbim despre restaurante, bucătari, food bloggeri sau persoane care publică rețete din propria bucătărie.

Publicul caută informații utile, autenticitate și experiențe în care se poate regăsi, nu doar imagini spectaculoase sau preparate elaborate.

Primele secunde decid totul

Într-o lume dominată de scroll și de consum rapid de conținut, primele secunde ale unui videoclip sunt decisive.

„În primele 3-5 secunde trebuie să captezi atenția persoanei respective, pentru că trăim într-o lume a scroll-ului și dacă nu mă faci să mă opresc, nu o să ajung să ascult povestea până la capăt.”

Acesta este motivul pentru care tot mai mulți creatori folosesc întrebări, afirmații surprinzătoare sau imagini spectaculoase încă din debutul clipurilor.

În cazul conținutului culinar, un preparat spectaculos, o tehnică inedită sau promisiunea unei rețete rapide pot reprezenta exact acel element care îi determină pe utilizatori să rămână până la final.

Autenticitatea și consecvența rămân cele mai importante ingrediente

Dincolo de algoritmi, trenduri sau formule de editare, Laura Savu consideră că succesul pe termen lung depinde de autenticitate și de capacitatea creatorilor de a înțelege permanent ce își dorește comunitatea lor.

Pentru restaurante, producători locali sau creatori culinari aflați la început de drum, lecția este una simplă: nu există scurtături către viralizare, iar fiecare postare reprezintă încă un pas într-un proces continuu de învățare și adaptare.

În cele din urmă, rețeta succesului în online seamănă mai mult cu un experiment permanent decât cu o formulă fixă, iar ingredientele esențiale rămân răbdarea, consecvența și autenticitatea.