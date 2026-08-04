Salată ușoară cu linte. Delicioasă, nutritivă și plină de culoare se pregătește în 10 minute

04 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Salată ușoară cu linte. Delicioasă, nutritivă și plină de culoare se pregătește în 10 minute
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru salată
  2. Preparare pas cu pas

Salata este vedeta verii, iar această variantă este super delicioasă, nutritivă și plină de culoare. Merită să încerci combinația mai ales în zilele toride, căci gustul nu te va dezamăgi. Iar dacă folosești linte gata fiartă, nu dai drumul la aragaz.

Ingrediente pentru salată

  • 100 g linte roșie

  • 1 ardei mare copt

  • 1 ceapă

  • 2 roșii

  • sare și piper (după gust)

  • 2 linguri de ulei de măsline

  • 1 lingură oțet balsabic

  • 50 g migdale (opțional, pentru o textură mai crocantă)

  • 1 lingură fulgi de drojdie inactivă uscată (opțional).

Preparare pas cu pas

  1. Pune apă într-o oală și adu-o la punctul de fierbere.

  2. Adaugă lintea și las-o să fiarbă timp de aproximativ 20 de minute (fără a o lăsa să se înmoaie de tot, pentru a-și păstra textura).

  3. Scurge lintea de apă și las-o să se răcească.

  4. Dacă vrei o variantă mao comodă, folosește un borcan de linte fiartă. Clătește lintea într-o strecurătoare.

  5. Taie legumele (roșiile și ceapa) în cubulețe, ardeiul bucățele și amestecă-le pe toate cu lintea într-un bol mare.

  6. Condimentează cu sare și piper după gust.

  7. Prepară o vinegretă din uleiul de măsline, oțetul balsamic, fulgii de drojdie inactivă, migdalele tocate mărunt.

  8. Pune vinegreta peste legume și ai o salată hrănitoare și de post.
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Poftă bună!

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