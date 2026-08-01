Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Includem și preparate de post pentru că suntem în Postul Sf. Marii. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 3 august

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz pregătim o porție de falafel cu sos de tahină și salată de roșii cu usturoi și sumac.

La cină, salată de porumb, de post.

Marți 4 august

La micul dejun testăm un compot de caise. piersici sau vișine.

La prânz pregătim shakshuka mai altfel, cu cârnați.

Seara, chifteluțe de pui cu salată de varză.

Cine ține post shakshuka cu ciuperci la prânz și chiftele de dovlecei sau vinete seara.

Miercuri 5 august

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, tocană de ciuperci și cartofi.

Și pe seară, o salată cu chifteluțele rămase din ziua anterioară și ouă. Cine ține post fără ouă și cu maionează de avocado.

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Joi 6 august

La micul dejun, o porție de plăcintă cu mere sau vișine.

La masa de prânz, neapărat pește că azi e dezlegare, singura zi cu dezlegare în postul Sf. Mării. Somon, doradă la sare sau o ciorbă de pește.

Iar seara, roșii sau ardei umplute cu brânză și de post cu orez.

Vineri 7 august

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și avocado.

La prânz cartofi la cuptor cu sau fără ouă și cu brânză dacă nu ținem post, smântână vegetală dacă ținem.

Iar pe seară, supă cu năut și legume.

Sâmbătă 8 august

Dimineață începem cu o prăjitură cu mure.

La prânz, facem o friptură, multe legume la cuptor și salată verde din belșug.

Iar seara, preparăm o salată cu ciuperci, quinoua și multe legume.

Duminică 9 august

Pentru dimineață, o fritatta sau omletă cu ceapă și ardei.

La prânz, o tocană de hribi/ciuperci cu sau fără pui.

Iar pentru seară, tofu sau creveți trași la tigaie și completați cu broccoli.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

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