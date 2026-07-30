Ouă și cartofi ai mereu în casă. Iar dacă ești genul care cumpără mai multe tipuri de brânză, mereu rămâne câte un pic din fiecare. Cu aceste 3 ingrediente: ouă, cartofi și brânză, plus in cub de unt și câteva linguri de smântână ies niște cartofi la cuptor absolut fantastici.

Iar din momentul în care ai ingredientele de bază (ouă, cartofi) deja gătite, în doar 10 minute ai asamblat totul și ai băgat tava la cuptor. Este o mâncare consistentă, extrem de gustoasă și la care nimeni nu face mofturi.

Ingrediente pentru cartofii la cuptor

6-7 cartofi mici (sau 4 cartofi mari)

4-5 ouă

100-200 ml smântână pentru gătit

200 g mozzarella rasă

150 g brânză telemea sau cașcaval

Un cubuleț de unt (pentru uns tava)

Sare și piper proaspăt măcinat (după gust).

Preparare pas cu pas

Fierbe cartofii în coajă până când furculița pătrunde ușor în ei. Curăță-i înainte de a se răci complet. Separat, fierbe ouăle până devin tari. Lasă-le să se răcească, apoi curăță-le de coajă. Preîncălzește cuptorul la 200°C (funcția căldură sus-jos). Pregătește un vas termorezistent (de dimensiune medie) și unge-l generos cu unt. Taie cartofii în felii potrivite și așază o jumătate din cantitate pe fundul vasului, într-un strat uniform. Condimentează cu puțină sare și piper. Adaugă feliile de ou fiert peste cartofi, condimentează din nou cu sare și piper, apoi presară jumătate din cantitatea de mozzarella și brânză rasă. Așază restul de felii de cartofi, adaugă un praf de sare și piper, iar la final acoperă totul cu restul de brânză rămasă. Toarnă smântâna pentru gătit uniform peste toată suprafața tăvii, asigurându-te că pătrunde bine printre ingrediente. Dă vasul la cuptor pentru 30-40 de minute, până când brânza se topește spectaculos, iar deasupra se formează o crustă rumenă și rumenită apetisant.

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Servire ca la restaurant

Dacă vrei să obții felii perfecte în care să se distingă clar fiecare strat, lasă tava să se odihnească 15-20 de minute după ce ai scos-o din cuptor.

Poftă bună!