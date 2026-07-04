Tot mai mulți oameni își doresc să consume alimente cât mai naturale și să știe exact de unde vine hrana pe care o pun pe masă. Deși mulți cred că agricultura este posibilă doar la țară sau pe suprafețe întinse de teren, realitatea este alta: chiar și un balcon poate deveni o mică grădină productivă.

Invitat la G4Food, Ovidiu Dinișor, promotor al agriculturii urbane și al compostării, spune că oricine poate face primii pași în cultivarea propriilor legume și plante aromatice, fără investiții mari și fără experiență anterioară.

Mitul hectarului de pământ

Una dintre cele mai răspândite idei este că ai nevoie de mult teren pentru a produce hrană. Ovidiu Dinișor spune că și el a avut, la început, aceeași percepție.

„Foarte mult timp am trăit și eu cu această frustrare, că îți trebuie un hectar de pământ. La început nici nu ai putea să gestionezi atât. Este foarte simplu să începi cu câteva jardiniere.

Cred că mulți oameni se blochează înainte să înceapă, pentru că își imaginează că trebuie să aibă foarte mult spațiu, foarte mult timp sau foarte multe cunoștințe. În realitate, lucrurile pot începe foarte simplu și natural. O jardinieră cu roșii sau câteva plante aromatice sunt suficiente pentru a înțelege cum funcționează tot acest proces.”

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În opinia sa, agricultura urbană nu înseamnă să devii fermier peste noapte, ci să redescoperi bucuria de a crește ceva cu propriile mâini.

„Nu trebuie să îți propui de la început să produci tot ce consumi. Important este să începi, să experimentezi și să înțelegi că hrana nu apare pur și simplu pe rafturile magazinelor. În momentul în care vezi câtă grijă necesită chiar și o singură plantă, începi să privești altfel ceea ce mănânci.”

Cele mai ușor de întreținut plante pentru începători

Pentru cei care locuiesc la bloc și nu au mai avut contact cu grădinăritul, Ovidiu Dinișor recomandă plante care oferă rezultate rapide și necesită îngrijire minimă.

„Le poți pune pe orice balcon orientat către sud, unde există lumină suficientă. Poți să plantezi roșii cherry, căpșuni, plante aromatice precum busuioc, oregano, mentă sau lavandă. Sunt ușor de gestionat și îți oferă satisfacții rapide.

În momentul în care vezi primele roșii sau culegi primele frunze de busuioc pe care le-ai crescut chiar tu, relația cu mâncarea se schimbă. Înțelegi că există un proces, că este nevoie de răbdare și de grijă.”

El spune că plantele aromatice sunt printre cele mai potrivite pentru începători, inclusiv pentru familiile cu copii.

„Menta și busuiocul, de exemplu, au foarte multe varietăți. Există busuioc verde, busuioc roșu, arome diferite, parfumuri pe care poate nu le-ai întâlnit niciodată în produsele cumpărate din magazine. Este o lume fascinantă și cred că tocmai această descoperire îi face pe oameni să continue.”

Cum alegi plantele potrivite pentru balcon

Succesul unei mici grădini urbane depinde, în primul rând, de alegerea plantelor potrivite pentru spațiul disponibil și pentru condițiile de lumină.

„În principiu, cred că poți crește aproape orice plantă dacă înțelegi de ce are nevoie. Noi ar trebui să ne interesăm mai întâi de nevoile plantei și apoi să îi oferim condițiile potrivite.

Dacă vrei plante care produc fructe sau legume, acestea au nevoie, în general, de mult soare. În schimb, există și plante care se dezvoltă foarte bine în umbră sau semiumbră. Important este să înțelegi mediul în care trăiesc și să nu ai așteptări nerealiste.”

Ovidiu Dinișor spune că posibilitățile sunt mult mai numeroase decât își imaginează majoritatea oamenilor.

„Am văzut oameni care creșteau inclusiv cireși columnari în ghivece, foarte atent îngrijiți și tăiați astfel încât să rămână mici. Limita este mai degrabă dată de cât de mult îți dorești să experimentezi și să înveți. Poți merge foarte departe chiar și într-un spațiu redus.”

De ce grădinăritul schimbă relația cu mâncarea

Dincolo de beneficiile practice, cultivarea propriilor plante schimbă felul în care oamenii privesc alimentele și consumul de zi cu zi.

„În momentul în care îți produci chiar și o parte foarte mică din hrană, începi să înțelegi altfel munca din spatele unui aliment. Nu mai vezi doar produsul final, ci întregul proces. Înțelegi că există timp, grijă, răbdare și foarte multă muncă.”

El consideră că această experiență poate reduce inclusiv risipa alimentară.

„Când ai crescut tu însuți o roșie sau ai îngrijit o plantă luni întregi, o privești altfel. Nu mai este doar un produs pe care îl poți arunca fără să te gândești. Începi să respecți mai mult hrana și să înțelegi valoarea ei reală.”

În plus, grădinăritul poate deveni și o activitate de familie, prin care copiii învață lucruri esențiale despre natură și alimentație.

„Copiii pot participa, pot uda plantele, pot vedea cum apare primul fruct și pot înțelege că mâncarea nu vine doar din supermarket. Sunt experiențe simple, dar care pot avea un impact foarte mare asupra felului în care vor privi hrana și natura mai târziu.”

Pentru Ovidiu Dinișor, agricultura urbană nu înseamnă neapărat independență alimentară completă, ci reconectarea oamenilor la lucrurile simple și la ritmurile naturale.

„Nu ai nevoie de un hectar de pământ ca să începi. Uneori, câteva jardiniere și puțină curiozitate sunt suficiente pentru a schimba complet relația pe care o ai cu mâncarea.”