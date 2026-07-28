Pentru Norbert și Gabriela Ninaci, plantația de zmeură nu a început ca un proiect de afaceri construit pe hârtie. A pornit dintr-o preocupare firească a unor părinți care aveau doi copii mici și încercau să pună pe masa familiei alimente cât mai sănătoase.

Făceau deja sport și acordau tot mai multă atenție produselor consumate. În același timp, aveau experiență în agricultură și cunoșteau dificultățile cu care se confruntă fermierii. Din întâlnirea acestor două preocupări s-a născut ideea unei culturi de zmeură. „Făceam agricultură din 2017. Cultivam porumb, floarea-soarelui, lucernă și grâu, dar în fiecare an aveam probleme cu apa. Aveam deja doi copii mici și ne gândeam ce putem face pentru a pune produse mai sănătoase pe masă. Cum practicam și sport în familie, am decis să înființăm o cultură de zmeură”, povestește Norbert.

Primele rânduri, plantate pentru test

Terenul a venit din partea tatălui Gabrielei. Familia lucra deja aproximativ 60 de hectare, dar pentru noua cultură avea nevoie de o suprafață mai mică, pe care să poată urmări îndeaproape comportamentul plantelor. Astfel, a primit astfel o parcelă de aproximativ 40 de ari. În 2022, Norbert și Gabriela au plantat primele trei-patru rânduri de zmeură. „A fost, înainte de toate, un test”, mai spune Norbert. Trebuiau să vadă dacă soiul ales se adaptează terenului și dacă o asemenea cultură poate fi îngrijită în paralel cu celelalte activități ale familiei.

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Au ales un soi care înflorește puțin mai târziu, dar produce fructe o perioadă îndelungată. În condiții favorabile, recoltarea poate continua până în noiembrie. Această caracteristică prelungește sezonul de vânzare, dar înseamnă și că plantația trebuie urmărită și îngrijită timp de mai multe luni.

Experiența agricolă acumulată anterior l-a ajutat pe Norbert să înțeleagă nevoile culturii. A lucrat timp de nouă ani în vânzări, tot în domeniul agricol, deși este absolvent de Management. În prezent, administrează și un magazin cu profil agricol. Gabriela este logoped, însă se implică în activitățile plantației și mai ales în valorificarea fructelor prin produse pregătite în familie.

Zmeura, un fruct care nu poate aștepta

Una dintre cele mai dificile etape este recoltarea. Zmeura este delicată și foarte perisabilă. Trebuie culeasă cu grijă, păstrată în condiții bune și vândută repede. Orice întârziere poate însemna pierderi. La început, familia a vândut fructele en-gros. Sistemul avea avantajul că producția era ridicată direct din plantație, astfel încât fermierii nu trebuiau să se ocupe de transport și de vânzarea către fiecare client. Prețul primit nu acoperea însă suficient munca depusă. „Era un avantaj că zmeura era ridicată direct din câmp. Totuși, prețul nu ne avantaja”, explică Norbert.

Astfel, din 2025, familia a început să vândă direct, fiind prezentă la târgul „Roade de oraș” în fiecare marți și vineri. Aici se lovrează în principal marfa comandată online, pe rețelele sociale, dar nu numai.

În vârf de sezon, cantitatea comercializată poate depăși 100 de kilograme într-o săptămână. Contactul direct cu oamenii însă presupune mai mult timp și mai multă organizare, dar oferă un preț mai bun și posibilitatea ca producătorii să afle ce își doresc clienții.

Murele au apărut la insistențele copiilor

De aproximativ doi ani, în mica fermă au apărut și murele. Ideea le-a aparținut copiilor, care și-au dorit ca părinții să cultive și aceste fructe. Familia nu are încă aceeași experiență cu murele pe care a acumulat-o în cazul zmeurei, însă primele sezoane le-au permis să observe diferențele dintre cele două culturi. Din perspectiva lor, zmeura este mai dificilă. Fructele sunt mai sensibile și trebuie valorificate foarte repede. Cererea este însă mai mare, astfel că dificultatea culturii este compensată de interesul cumpărătorilor.

O parte dintre fructe ajung la clienți în stare proaspătă. Cele care pot fi valorificate prin procesare sunt transformate în dulceață și sirop concentrat. Astfel, producția nu depinde exclusiv de perioada scurtă în care fructele pot fi păstrate proaspete

Dulceață cu mai puțin zahăr

Gabriela s-a ocupat de găsirea unor rețete care să păstreze cât mai mult gustul fructelor. Familia produce pentru moment o gamă restrânsă, formată din dulceață și sirop de zmeură. „Am încercat mai multe rețete, dar am ajuns la una cu o cantitate redusă de zahăr. Oamenii caută dulcețuri care să nu fie foarte dulci”, spune ea.

Pentru dulceață, ea folosește aproximativ 500 de grame de zahăr la un kilogram de zmeură și adaugă zeamă de la o lămâie. Fructele sunt puse la fiert, iar zahărul este adăugat după primul clocot. Spre final, o parte din zmeură este pusă întreagă, astfel încât produsul să își păstreze o textură mai densă și bucăți de fruct.

Siropul este obținut cu ajutorul unui vas special, printr-un procedeu pe bază de abur. Apa fierbe în partea inferioară, iar aburul pătrunde în fructele așezate deasupra. Sucul rezultat este colectat separat printr-un tub. Rețeta conține zmeură, zahăr și zeamă de lămâie.

Pentru familia Ninaci, plantația a rămas legată de motivul pentru care a fost înființată: dorința de a le oferi copiilor produse făcute din fructe cultivate chiar de ei. Între timp, primele rânduri plantate pentru test au devenit o activitate care cere muncă aproape zilnică, atenție și răbdare. Copiii au contribuit și ei la dezvoltarea proiectului. Din insistența lor au apărut murele, iar o preocupare de familie a crescut, rând cu rând, într-o mică afacere agricolă.