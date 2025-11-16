Această rețetă de ouă cu ton picant la cuptor este ideală pentru un prânz rapid sau o cină ușoară. Combinația de legume, ton și ou creează un echilibru perfect între prospețime, proteine și aport nutrițional.

Ingrediente

1 ardei gras

câteva roșii cherry

o lingura ulei de măsline

120g ton picant RIO Mare în ulei de măsline

120ml roșii pasate

3 ouă

sare, piper, după gust

cimbru uscat

Mod de preparare

Rețeta se prepară într-un singur vas, ceea ce o face practică și ușor de realizat, mai ales dacă este duminică și vrei să îți petreci cât mai mult timp în afara bucătăriei.

Ardeiul gras verde și roșiile cherry se călesc în ulei de măsline, peste care se adaugă tonul picant și roșiile pasate. După câteva minute de fierbere, se sparg trei ouă direct în sos, iar vasul merge la cuptor pentru 6-8 minute, până când albușurile se prind, iar gălbenușurile rămân moi.

Preparatul se servește fierbinte, cu piper proaspăt măcinat și, opțional, cu o felie de pâine prăjită pentru a savura sosul bogat.

De ce merită să alegi tonul?

Pe lângă gustul său intens și textura fină, tonul este o sursă excelentă de proteine de calitate, acizi grași Omega-3, vitamine din complexul B și minerale esențiale. Consumul regulat de ton poate contribui la menținerea sănătății inimii, la reducerea inflamațiilor și la susținerea funcționării optime a creierului.

Vă recomandă să citiți și: INTERVIU | Dr. Mihai Săulescu, medic ORL: „Pentru o imunitate echilibrată, corpul are nevoie de grăsimi bune, nu de suplimente miraculoase” / Cum contribuie Omega-3 la întărirea sistemului imunitar