Locuința în care trăim zilnic poate ascunde numeroase surse invizibile de toxine, de la praful toxic și produsele de curățenie până la mobilier, textile sau radiații neionizante, avertizează două experte din Spania, citate de EFE și preluate de MEDIAFAX.

Specialiștii spun că oamenii respiră, ating și chiar ingeră zilnic substanțe nocive fără să își dea seama.

Praful din locuințe poate conține particule toxice și fibre sintetice, iar canapelele, saltelele sau textilele pot include substanțe ignifuge și compuși chimici care afectează sănătatea.

În plus, unele produse de curățenie și parfumurile de interior pot elibera în aer substanțe periculoase.

Problemele pot începe chiar de la construcția locuinței

Arhitecta Rita Gasalla atrage atenția că modul în care sunt proiectate cartierele și clădirile influențează direct sănătatea oamenilor.

Spațiile verzi, zonele pietonale și accesul la lumină naturală contribuie la reducerea sedentarismului, relaxare și socializare.

Specialiștii spun că inclusiv amplasarea copacilor sau existența unor spații publice bine gândite pot îmbunătăți calitatea vieții.

Gazul radon, unul dintre pericolele despre care se vorbește prea puțin

Experții avertizează și asupra radonului, un gaz radioactiv care poate pătrunde în locuințe din sol, mai ales în zonele cu teren granitic.

În aer liber, radonul nu reprezintă un risc major, însă în interior poate deveni periculos dacă locuința nu este izolată și ventilată corespunzător.

Potrivit specialiștilor, oamenii petrec aproximativ 90% din timp în interior, ceea ce face esențială calitatea aerului din casă.

Designul locuinței poate influența sănătatea

Poziționarea scărilor, a liftului sau a spațiilor comune poate influența nivelul de mișcare zilnică.

Experții recomandă și verificarea calității apei, utilizarea filtrelor acolo unde este necesar și asigurarea unei ventilații eficiente.

Lumina naturală și existența unor spații precum terasele sau zonele comune contribuie, de asemenea, la starea generală de bine.

Dormitorul și expunerea la câmpuri electromagnetice

Specialiștii recomandă evitarea amplasării dormitorului lângă surse electrice puternice, precum lifturile sau transformatoarele.

De asemenea, telefoanele mobile și alte dispozitive electronice ar trebui ținute la distanță în timpul nopții, deoarece câmpurile electromagnetice pot influența calitatea somnului.

Disruptorii endocrini din praf, textile și produse de curățenie

Medicul Pilar Muñoz-Calero avertizează asupra disruptorilor endocrini, substanțe chimice care pot afecta sistemul hormonal.

Acestea se găsesc în textile, praf, produse de curățenie și chiar în unele alimente procesate.

Praful modern conține frecvent fibre sintetice încărcate cu substanțe chimice, inclusiv ignifuganți care pot influența funcționarea tiroidei.

Produsele de curățenie și lumânările parfumate pot polua aerul din interior

Etichetele care conțin termeni precum „parfum” sau „fragrance” pot ascunde sute de compuși chimici.

În contact cu ozonul din aer, unele dintre aceste substanțe pot genera formaldehidă, considerată cancerigenă.

Specialiștii avertizează că inclusiv lumânările parfumate pot crește nivelul poluanților din locuință.

Experții recomandă alimente mai puțin procesate

Specialiștii spun că pesticidele și substanțele chimice pot ajunge și în alimentație.

Din acest motiv, recomandă alegerea alimentelor cât mai puțin procesate și, atunci când este posibil, a produselor provenite din agricultură ecologică.