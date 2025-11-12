Odată cu toamna, ploile și frigul au venit și răcelile, virozele și gripele. Sistemul imunitar are nevoie de „întăriri” și cel mai indicat ar fi să ni le luăm întâi din alimentație și abia apoi din suplimente. Cum contribuie omega-3 la consolidarea sistemului imunitar ne explică dr. Mihai Săulescu, medic specialist ORL în interviul acordat G4Food.

G4Food: În sezonul rece, pacienții se confruntă cu infecții respiratorii. Cât de mult contează o imunitate puternică în prevenirea acestor afecțiuni ORL?

Dr. Mihai Săulescu: O imunitate puternică joacă un rol esențial în prevenirea infecțiilor respiratorii și a afecțiunilor ORL (otite, rinite, sinuzite, faringite, amigdalite etc.), mai ales în sezonul rece. Iată de ce:

Bariera de apărare a organismului, sistemul imunitar acționează ca o rețea complexă de celule și anticorpi care recunosc și neutralizează virusurile și bacteriile înainte ca acestea să provoace infecția. Când imunitatea este scăzută, aceste mecanisme devin lente sau ineficiente, permițând agenților patogeni să se multiplice.

Temperaturile scăzute, aerul uscat din locuințe și contactul mai frecvent cu alte persoane în spații închise favorizează transmiterea virusurilor respiratorii. În plus, frigul determină o ușoară vasoconstricție la nivelul mucoaselor nazale, reducând protecția locală.

Mucoasa nazală și cea faringiană sunt primele linii de apărare. O imunitate bună menține integritatea acestor bariere, producția de mucus protector și activitatea celulelor imune locale (macrofage, limfocite).

Cum se poate susține imunitatea? Prin alimentație echilibrată (vitaminele C, D, zinc, seleniu, acizi grași omega-3), odihnă suficientă și gestionarea stresului, exercițiu fizic moderat, hidratare corespunzătoare, evitarea fumatului și a expunerii la poluanți și prin vaccinarea antigripală, unde este indicată.

Pe scurt, o imunitate puternică nu înseamnă că infecțiile respiratorii nu pot apărea deloc, dar le face mai rare, mai ușoare și cu o recuperare mai rapidă, reducând riscul complicațiilor ORL. Un sistem imunitar robust poate reduce riscul de îmbolnăvire, ajutând corpul să combată mai eficient agenții patogeni și să reducă frecvența și severitatea infecțiilor.

„Mulți cred că vitamina C, zincul sau diverse „boostere” imunitare pot înlocui o alimentație variată”

G4Food: Din experiența dumneavoastră, ce greșeli fac cel mai des oamenii când vine vorba de protejarea imunității în această perioadă?

Dr. Mihai Săulescu: Cele mai frecvente greșeli includ neglijarea unui stil de viață sănătos, precum alimentație echilibrată și odihnă adecvată, lipsa de igienă corespunzătoare și expunerea excesivă la stres, frig și factori externi nocivi. În sezonul rece, multe persoane încearcă să „își întărească imunitatea”, dar comit câteva greșeli frecvente care, paradoxal, pot slăbi apărarea naturală a organismului. Iată care sunt cele mai întâlnite:

Se bazează exclusiv pe suplimente/ Mulți cred că vitamina C, zincul sau diverse „boostere” imunitare pot înlocui o alimentație variată. În realitate, imunitatea nu se construiește dintr-o pastilă, ci dintr-un stil de viață echilibrat, bazat pe fructe, legume, proteine de calitate și grăsimi sănătoase.

Neglijează somnul și odihna/ Lipsa somnului afectează direct funcția celulelor imune. Mulți oameni răcesc tocmai după perioade de oboseală sau stres prelungit, nu pentru că „au prins frigul”.

Trec brusc de la cald la rece sau se îmbracă necorespunzător/ Expunerea bruscă la frig poate irita mucoasele respiratorii și le face mai vulnerabile la infecții. Nu frigul în sine provoacă boala, ci scăderea rezistenței locale.

Fumează sau petrec mult timp în medii poluate/ Fumul și poluanții irită mucoasa respiratorie, reducând eficiența cililor care elimină microorganismele.

Consumă excesiv zahăr și alcool/ Zahărul în exces scade activitatea celulelor imunitare timp de câteva ore după consum, iar alcoolul afectează microbiota intestinală — un element important al imunității.

Abuzează de antibiotice fără recomandare medicală/ Este un obicei foarte periculos: antibioticele nu tratează virozele, iar folosirea lor nejustificată distruge flora bacteriană benefică, afectând indirect sistemul imunitar.

Evită mișcarea în aer liber/ În sezonul rece, mulți renunță complet la activitatea fizică. Mișcarea moderată stimulează circulația și activează celulele de apărare.

În concluzie, imunitatea nu se întărește peste noapte, ci se întreține zilnic prin echilibru, consecvență și obiceiuri sănătoase.

„Omega-3 sunt esențiali pentru sănătatea generală, deoarece reduc inflamațiile și sprijină răspunsul imunitar”

G4Food: De ce sunt importanți acizii grași Omega-3 pentru organism? Cum contribuie Omega-3 la susținerea sistemului imunitar? Omega-3 are un rol și în prevenirea inflamațiilor la nivelul mucoaselor nazale și sinusale?

Dr. Mihai Săulescu: Omega-3 sunt esențiali pentru sănătatea generală, deoarece reduc inflamațiile și sprijină răspunsul imunitar. Ei contribuie la menținerea sănătății mucoaselor nazale și sinusale, prevenind inflamațiile locale și ameliorând simptomele în cazul infecțiilor respiratorii.

Acizii grași Omega-3 sunt printre cele mai importante grăsimi „bune” pentru sănătatea generală și pentru un sistem imunitar echilibrat.

Omega-3 sunt acizi grași polinesaturați esențiali, adică organismul nu îi poate produce singur, fiind necesar să îi obținem din alimentație. Cei mai importanți sunt: ALA (acid alfa-linolenic), pe care îl luăm din surse vegetale (semințe de in, chia, nuci), EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic), care vine din pește gras sau ulei de pește.

Omega-3 susține sistemul imunitar, prin reglarea răspunsului inflamator. Contribuie la producția unor molecule numite resolvine și protectine, care „opresc” inflamația excesivă după ce organismul a eliminat agentul infecțios. Astfel, sistemul imunitar funcționează eficient, dar fără a produce reacții exagerate (cum se întâmplă în inflamațiile cronice sau autoimune).

Susține integritatea membranelor celulare, celulele imunitare (limfocite, macrofage) au nevoie de membrane flexibile pentru a comunica și reacționa rapid la agenți patogeni. Omega-3 optimizează structura acestor membrane.

Îmbunătățește funcția fagocitară, deoarece acizii grași Omega-3 ajută celulele imune să „înghită” mai eficient bacteriile și resturile celulare, accelerând vindecarea.

În plus are un rol important în prevenirea inflamațiilor ORL. Da, Omega-3 are un rol benefic dovedit și asupra mucoaselor nazale și sinusale. Omega-3 reduc inflamația locală în rinosinuzite și rinite alergice, diminuează hiperreactivitatea mucoaselor la frig, praf sau alergeni, ajută la menținerea unei secreții nazale fluide, ceea ce îmbunătățește drenajul sinusurilor. Practic, prin efectul său antiinflamator și imunomodulator, Omega-3 sprijină rezistența locală a mucoaselor respiratorii și poate preveni recurențele infecțiilor ORL.

Cum se poate asigura aportul optim? Consumând pește gras de 2–3 ori/săptămână, ulei de in, semințe de chia, nuci sau suplimente cu ulei de pește sau ulei de krill (verificate ca sursă pură, fără metale grele).

În concluzie, Omega-3 este un aliat real al imunității, nu prin „stimulare”, ci prin echilibrarea răspunsului inflamator. Astfel, contribuie la protecția mucoaselor, la reducerea inflamațiilor respiratorii și la menținerea unei imunități funcționale în sezonul rece.

„Cele mai bune surse naturale de Omega-3 sunt peștele gras, semințele de in, nucile și chia”

G4Food: Care sunt cele mai bune surse naturale de Omega-3? Este suficientă alimentația sau este nevoie și de suplimente? Sunt mai eficienți acizii grași Omega-3 proveniți din pește decât cei din surse vegetale (semințe de in, nuci, chia)?

Dr. Mihai Săulescu: Cele mai bune surse naturale de Omega-3 sunt peștele gras (cum ar fi somonul, macroul, sardinele), semințele de in, nucile și chia. În unele cazuri, suplimentele pot fi necesare, mai ales dacă dieta nu acoperă necesarul. Acizii grași Omega-3 din pește sunt de obicei mai eficienți, datorită conținutului mai concentrat și biodisponibilității mai mari.

Multe persoane consumă „surse de Omega-3” fără a ști că nu toate formele de Omega-3 sunt la fel de eficiente pentru organism.

Cele mai bune surse naturale de Omega-3 sunt EPA și DHA, forme active. Acestea sunt cele mai ușor utilizate de organism: pește gras de apă rece: somon, macrou, sardine, hering, anșoa, ton; ulei de pește (capsule sau lichid); ulei de krill, o sursă concentrată și ușor de absorbit, cu antioxidanți naturali (astaxantină); Aage marine, care sunt o opțiune excelentă pentru vegetarieni (conțin DHA și uneori EPA).

EPA și DHA au efecte directe asupra sistemului imunitar, inimii și creierului, fiind responsabile pentru proprietățile antiinflamatorii.

Sursele vegetale (ALA, formă precursoare), se găsesc în semințe de in și ulei de in, semințele de chia, nuci, ulei de rapiță sau soia și ulei de soia.

Problema este că ALA trebuie transformat în EPA și DHA în organism, iar conversia este foarte limitată (doar 5–10% pentru EPA și sub 2–5% pentru DHA). De aceea, sursele vegetale sunt utile, dar nu suficiente singure pentru a obține un efect antiinflamator comparabil cu cel din surse marine.

Este suficientă alimentația? Depinde de regim și stilul de viață. Dacă se mănâncă pește gras de 2–3 ori pe săptămână, nivelurile de Omega-3 pot fi adecvate. Dacă nu se consumă pește (din motive personale, etice sau medicale), aportul doar din plante este de obicei insuficient, iar suplimentele devin necesare. În perioadele cu stres crescut, inflamații cronice, afecțiuni cardiovasculare sau ORL recurente, suplimentele pot fi recomandate de medic pentru un aport constant.

Așadar, sursele marine (pește, ulei de pește, alge) oferă EPA și DHA direct și sunt cele mai benefice forme pentru imunitate și inflamație. Sursele vegetale (in, chia, nuci) oferă ALA, care are beneficii, dar conversia în forme active este redusă. Ideală este o combinație alimentară variată, iar dacă dieta nu permite, suplimentele de calitate pot a completa necesarul zilnic (1–2 g/zi EPA + DHA, conform recomandărilor medicale).

„Omega-3 este un aliat valoros al sănătății, dar în exces poate avea efecte inverse”

G4Food: Poate fi periculos un consum excesiv de Omega-3? Există contraindicații pentru anumite categorii de pacienți?

Dr. Mihai Săulescu: Da, un consum excesiv poate duce la probleme de coagulare sau sângerări. Pentru anumite categorii, precum cei cu probleme de sânge sau cei aflați sub tratament anticoagulant, este recomandată consultarea medicului înainte de utilizarea suplimentelor de Omega-3.

Deși acizii grași Omega-3 sunt esențiali și foarte benefici, ca orice nutrient activ, excesul sau utilizarea necontrolată poate avea efecte adverse sau interacțiuni nedorite la anumite persoane. Iată când consumul de Omega-3 poate deveni problematic:

Administrarea de doze prea mari (peste 3 g/zi de EPA + DHA) poate crește riscul de sângerare (prin efect anticoagulant), mai ales la persoanele care iau medicamente precum aspirină, clopidogrel, warfarină sau alte anticoagulante. Poate provoca scăderea tensiunii arteriale sub limite normale la cei cu hipotensiune. În doze foarte mari, poate duce la tulburări digestive (greață, diaree, reflux, gust neplăcut de pește).

Suplimentele de calitate slabă pot fi contaminate cu metale grele (mercur, plumb) sau oxidați, ceea ce transformă un supliment benefic într-unul dăunător. De aceea, este important ca produsul să fie purificat molecular și să provină de la un producător de încredere.

Există de asemenea contraindicații și necesitatea adoptării unor precauții, în cazuri precum:

Tulburări de coagulare/ Persoanele cu hemofilie, trombocitopenie sau care sângerează ușor trebuie să consulte medicul înainte de a lua Omega-3.

Tratament anticoagulant sau antiagregant/ Se impune monitorizarea timpului de coagulare și ajustarea dozei.

Intervenții chirurgicale programate – se recomandă oprirea suplimentelor cu 7–10 zile înainte de operație, pentru a evita riscul de sângerare.

Alergie la pește sau fructe de mare/Aceste persoane pot opta pentru Omega-3 din alge sau surse vegetale, dar nu din ulei de pește.

Afecțiuni hepatice severe/ Dozele mari pot afecta metabolismul hepatic al grăsimilor.

Doza sigură și recomandată pentru un adult sănătos este de 250–1000 mg EPA + DHA/zi (echivalent cu 1–2 capsule de ulei de pește de calitate). În scopuri terapeutice (inflamații, dislipidemii, afecțiuni ORL recurente): 1–3 g/zi, dar numai la recomandarea medicului.

Omega-3 este un aliat valoros al sănătății, dar în exces poate avea efecte inverse, mai ales asupra coagulării și tensiunii arteriale. Administrarea corectă, adaptată fiecărui pacient, oferă beneficiile antiinflamatorii și imunomodulatoare fără riscuri.

„Suplimentarea cu Omega-3 poate fi benefică pentru copii și vârstnici”

G4Food: Copiii și vârstnicii sunt mai vulnerabili în sezonul rece. Este indicat suplimentul de Omega-3 pentru aceste grupe de vârstă?

Dr. Mihai Săulescu: Da, suplimentarea cu Omega-3 poate fi benefică pentru copii și vârstnici, contribuind la întărirea sistemului imunitar și la reducerea riscului de infecții și complicații specifice sezonului rece.

Atât copiii, cât și vârstnicii pot beneficia semnificativ de acizii grași Omega-3, însă dozajul și forma de administrare trebuie adaptate vârstei și nevoilor fiecărei persoane, astfel:

Omega-3 la copii este important pentru că susține dezvoltarea creierului și a vederii (DHA este component esențial al neuronilor și retinei), contribuie la maturarea sistemului imunitar și reducerea inflamațiilor respiratorii frecvente, poate îmbunătăți atenția, memoria și comportamentul, mai ales la copiii cu dificultăți de concentrare, reduce riscul de dermatite, alergii și infecții ORL recurente.

Sursele recomandate pentru copii sunt peștele gras (somon, păstrăv, hering) de 1–2 ori/săptămână, iar pentru cei care nu acceptă peștele, ulei de pește lichid cu gust plăcut sau capsule masticabile (EPA + DHA). Dozele obișnuite Sunt 250–500 mg DHA/zi, în funcție de vârstă și recomandarea medicului pediatru. Dar, atenție! nu se administrează suplimente fără recomandare medicală la copiii mici (<3 ani) și se verifică întotdeauna puritatea produsului (fără metale grele).

Omega-3 la vârstnici are beneficii importante: menține elasticitatea vaselor de sânge și protejează inima, reduce inflamațiile cronice și durerile articulare, sprijină funcția cognitivă (memorie, atenție, prevenirea declinului mental), ajută la susținerea imunității și la reducerea recurențelor infecțiilor respiratorii. Dozajul de obicei este de 1 g/zi EPA + DHA pentru întreținere, iar în scopuri terapeutice (inflamații, dislipidemii, afecțiuni ORL recurente), doza poate fi crescută la 2–3 g/zi, dar numai sub supraveghere medicală, mai ales dacă pacientul ia tratament anticoagulant.

Omega-3 contribuie așadar în cazul copiilor la creștere, dezvoltare neuronală și imunitate echilibrată, iar în cel al vârstnicilor ajută la menținerea funcțiilor cognitive, cardiovasculare și la reducerea inflamației. Suplimentele sunt utile când aportul alimentar este insuficient, dar trebuie adaptate vârstei, greutății și stării de sănătate, sub îndrumarea medicului pediatru sau a medicului de familie.

„Omega-3 pot ajuta în reducerea inflamațiilor și ameliorarea simptomelor în cazul pacienților cu afecțiuni cronice”

G4Food: Pacienții cu afecțiuni cronice ORL (sinuzite, rinosinuzite, alergii) pot beneficia suplimentar de pe urma aportului de Omega-3?

Dr. Mihai Săulescu: Da, Omega-3 pot ajuta în reducerea inflamațiilor și ameliorarea simptomelor în cazul pacienților cu afecțiuni cronice, susținând un răspuns imun echilibrat și reducând frecvența și severitatea episoadelor inflamatorii.

Pacienții cu afecțiuni ORL cronice (sinuzite, rinosinuzite, rinite alergice, polipoze nazale) pot beneficia real de pe urma unui aport regulat și corect dozat de acizi grași Omega-3, ca parte a unei strategii complexe de control al inflamației și susținere a imunității locale. Iată de ce:

Omega-3 reglează răspunsul inflamator cronic/ Afecțiunile ORL cronice sunt caracterizate printr-o inflamație persistentă a mucoaselor, adesea întreținută de factori alergici sau infecțioși. Omega-3 (în special EPA și DHA) participă la sinteza resolvinelor și protectinelor, molecule care „opresc” procesul inflamator în mod natural. Astfel, se diminuează inflamația fără a inhiba complet apărarea imună, spre deosebire de antiinflamatoarele clasice. Protejează mucoasa nazală și sinusurile/ Contribuie la menținerea fluidității secrețiilor și la o funcție ciliară eficientă, ceea ce ajută drenajul sinusurilor. De asemenea, poate reduce edemul și congestia mucoaselor, ameliorând respirația nazală și scade sensibilitatea la alergeni și iritanți, având efect antialergic ușor. Sprijină imunitatea locală/ Întărește bariera naturală a mucoasei respiratorii, reducând riscul de recidive infecțioase și susține un răspuns imun echilibrat, evitând reacțiile excesive care agravează inflamația cronică. Se recomandă aportul ideal, prin alimentație (pește gras de 2–3 ori/săptămână). Dacă dieta este săracă în pește, se pot folosi suplimente cu EPA + DHA (1–2 g/zi), la recomandarea medicului ORL sau a medicului curant. În cazurile cu alergii alimentare sau intoleranțe, se pot folosi suplimente din ulei de alge, care oferă DHA fără risc de reacție.

Important! Omega-3 nu înlocuiește tratamentul de fond al sinuzitelor sau alergiilor, dar îl completează eficient. Efectul se observă în timp (4–8 săptămâni) de administrare constantă.

Pentru pacienții cu afecțiuni ORL cronice, Omega-3 reprezintă un adjuvant antiinflamator natural, care ajută la reducerea frecvenței și severității episoadelor, protejând mucoasa respiratorie și echilibrând imunitatea.

„În cazul în care dieta nu acoperă toate necesitățile, pot apela la suplimente, dar doar sub supraveghere medicală”

G4Food: Ce le-ați recomanda celor care doresc să își protejeze sănătatea respiratorie printr-o alimentație echilibrată și suplimente potrivite?

Dr. Mihai Săulescu: Le recomand să adopte o alimentație echilibrată, bogată în alimente naturale și surse de Omega-3, precum pește, semințe și nuci. În cazul în care dieta nu acoperă toate necesitățile, pot apela la suplimente, dar doar sub supraveghere medicală. Este important să evite excesele și să mențină un stil de viață sănătos pentru a-și proteja sănătatea respiratorie.

Sănătatea respiratorie, mai ales în sezonul rece, depinde foarte mult de stilul de viață, alimentație și susținerea corectă a imunității, iar aceste recomandări practice îi vor ajuta:

Alimentația este prima linie de protecție/ O dietă echilibrată, variată și bogată în nutrienți susține direct funcția imunitară și integritatea mucoaselor respiratorii. Recomandări principale: Fructe și legume colorate, surse de antioxidanți (vitamina C, carotenoizi, flavonoide), portocale, ardei gras, morcov, afine, broccoli, kiwi. Alimente bogate în zinc și seleniu, semințe, nuci, ouă, fructe de mare. Acestea susțin regenerarea țesuturilor și imunitatea antivirală. Proteine de calitate, carne slabă, pește, ouă, leguminoase, pentru sinteza anticorpilor. Grăsimi sănătoase, ulei de măsline, avocado, pește gras, semințe de in, care reduc inflamația sistemică. Hidratare corespunzătoare, pentru că aerul uscat iarna deshidratează mucoasele, așa că aportul de apă și ceaiuri calde este esențial. Suplimente utile pentru sistemul respirator și imunitate/ Dacă alimentația nu acoperă toate nevoile, suplimentele pot fi de ajutor, dar trebuie administrate rațional: Omega-3 (EPA + DHA) reglează inflamația și protejează mucoasele nazale și sinusale. Vitamina D susține imunitatea antivirală și are rol antiinflamator (mai ales iarna, când expunerea la soare e redusă). Vitamina C și zincul pot reduce durata și severitatea virozelor respiratorii. Probioticele echilibrează flora intestinală, cu impact direct asupra imunității. Extractele naturale (echinacea, propolis, usturoi, ghimbir) pot fi adjuvante în prevenția infecțiilor ușoare. Obiceiuri zilnice care susțin respirația sănătoasă/ Aerisirea zilnică a locuinței și menținerea unei umidități optime (40–60%). Evitarea fumatului activ și pasiv. Mișcare moderată în aer liber, chiar și în sezonul rece, dar și odihnă suficientă și gestionarea stresului. Consult medical personalizat/ Înainte de a lua suplimente în mod constant, e bine ca fiecare persoană (mai ales copiii, vârstnicii sau cei cu boli cronice) să ceară sfatul medicului de familie sau al specialistului ORL/imunolog, pentru ajustarea dozelor și evitarea interacțiunilor.

Așadar, protejarea sănătății respiratorii începe în farfurie, cu nutrienți antiinflamatori, hidratare și obiceiuri sănătoase. Suplimentele, în special Omega-3 și vitamina D, completează aceste eforturi, oferind un sprijin real sistemului imunitar și mucoaselor respiratorii. Iar sfatul medicului, așa cum a subliniat și specialistul ORL dr. Mihai Săulescu este recomandat în cele mai multe cazuri și obligatori în cazurile deja menționate.