22 de companii din România au fost prezente la TUTTOFOOD Milano 2026, eveniment care s-a desfășurat în perioada 11–14 mai 2026, la centrul expozițional Fieramilano Rho.

Particiaprea României la acest târg face parte din agenda strategică de promovare a exporturilor agroalimentare românești pentru anul 2026, și este structurată în jurul a cinci mari târguri internaționale de referință.

Avertismentul APAR: deficitul balanței comerciale agroalimentare rămâne la un nivel ridicat

APAR atrage atenția că deficitul balanței comerciale agroalimentare rămâne la un nivel ridicat, contribuind la dezechilibrele macroeconomice, inclusiv la deficitul de cont curent. În acest context, creșterea exporturilor de produse cu valoare adăugată ridicată devine o prioritate strategică.

Potrivit organizației, Programul de Promovare a Exporturilor (PPE) reprezintă principalul instrument public care sprijină producătorii români în procesul de internaționalizare și acces pe piețele externe.

România la TUTTOFOOD Milano 2026

Pavilionul național al României a avut o suprafață de 360 mp și a reunit 22 de companii din sectorul agroalimentar. Producătorii români au prezentat o gamă diversificată de produse, de la alimente tradiționale și dulciuri, până la produse bio, uleiuri, miere și preparate din carne.

Participarea a fost susținută financiar prin Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), în cadrul Programului de Promovare a Exporturilor, și a avut ca obiectiv consolidarea prezenței produselor românești pe piețele internaționale și dezvoltarea de parteneriate comerciale.

Cele 22 de companii participante au fost: ALL NUTS, ARTERIMPEX, ARTESANS DEL SUCRE, AVA STAR, CERTINVEST, CIOCOLATERIA MARCO, CONTEC FOODS, DORIPESCO, DYANDY NUTS, EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL, EVICOM HONEY, FERMA CU OMENIE, FIVE CONTINENT, GINZEE DISTILERIA, IDEAL FOODPACK, KLAUS, LOLLIBONI SWEETS, NEL CRIS, PRUTUL, SECOM ONIX IMPEX, SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII și VELTA PROD.

Ediția 2026 a târgului a reunit peste 4.500 de branduri și aproximativ 100.000 de vizitatori profesioniști, oferind o platformă importantă pentru întâlniri B2B cu importatori, distribuitori și retaileri din zona EMEA.

Urmează încă trei târguri internaționale de referință

România urmează să mai participe anul acesta la încă 3 mari târguri internaționale, după cum urmează:

PLMA Amsterdam (19–20 mai)

SIAL Paris (17–21 octombrie)

China International Import Expo (5–12 noiembrie)

Aceste platforme acoperă piețe strategice precum Europa de Sud și Iberică, Europa Centrală și de Vest, precum și piețele din Asia, oferind acces la importatori, retaileri și distribuitori internaționali.

APAR reprezintă peste 165 de membri activi în industria alimentară

„A produce este important, dar la fel de important este să reușim să vindem produse finite, cu valoare adăugată ridicată, la prețuri corecte. În lipsa acestei verigi esențiale, întreg efortul productiv rămâne vulnerabil.

În contextul deficitelor cu care se confruntă România, exportul nu mai este doar un obiectiv sectorial, ci o pârghie de echilibrare macroeconomică.

Programul de Promovare a Exporturilor este, în prezent, principalul instrument care sprijină concret producătorii români în accesul pe piețele internaționale”, a susținut Ștefan Pădure, președintele APAR, într-un comunicat.

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR) reprezintă peste 165 de membri activi în industria alimentară. Cifra de afaceri cumulată a acestora depășește 2,7 miliarde de euro, reprezentând peste 25% din sectorul alimentar românesc, iar numărul angajaților acoperă peste 16% din forța de muncă a sectorului, conform datelor INS.