Okinawa este una dintre cele mai cunoscute regiuni ale longevității, mai ales datorită numărului mare de femei centenare.
Aici, persoanele în vârstă sunt considerate surse de înțelepciune și rămân profund integrate în comunitate. Relațiile sociale sunt extrem de importante, iar grupurile de prieteni numite „moai” oferă sprijin emoțional pe termen lung.
Alimentația tradițională este simplă și bazată în principal pe:
Locuitorii urmează și principiul „hara hachi bu”, care înseamnă să te oprești din mâncat înainte de a te simți complet sătul.
Mișcarea face parte firesc din viața de zi cu zi prin grădinărit, mers pe jos și activități casnice.
În zonele muntoase din Sardinia, longevitatea este neobișnuit de ridicată, în special în rândul bărbaților.
Viața a fost mult timp legată de păstorit, ceea ce a însemnat mult mers pe jos și activitate fizică până la vârste înaintate.
Și aici, familia are un rol central. Mai multe generații rămân apropiate, iar persoanele în vârstă continuă să fie implicate activ în viața familiei.
Mesele sunt bazate pe ingrediente simple:
Ritmul vieții este mai lent, iar timpul petrecut împreună este considerat esențial.
Ikaria a devenit celebră pentru rata foarte scăzută a bolilor cronice și pentru numărul mare de centenari. Stilul de viață este relaxat, iar stresul pare să joace un rol mult mai mic decât în societățile moderne.
Somnul de după-amiază este obișnuit, iar mesele și întâlnirile sociale se pot prelungi până târziu în noapte.
Dieta seamănă cu modelul mediteranean clasic și include:
Potrivit cercetătorilor, ritmul lent al vieții și conexiunile sociale puternice par să contribuie semnificativ la sănătatea comunității.
În peninsula Nicoya din Costa Rica, mulți locuitori trăiesc după conceptul „plan de vida” — ideea că fiecare persoană are un scop și o direcție în viață.
Acest sentiment de utilitate continuă și după pensionare.
Familiile sunt foarte apropiate, iar persoanele în vârstă nu sunt izolate de generațiile mai tinere.
Alimentația tradițională este bazată pe:
Mișcarea este integrată natural în activitățile zilnice, fără presiunea unor antrenamente complicate.
Loma Linda, din California, este singura regiune Blue Zone identificată în Statele Unite.
Mulți locuitori fac parte din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, iar stilul lor de viață pune accent pe:
Dieta include frecvent:
Una dintre tradițiile importante este respectarea unei zile săptămânale dedicate odihnei și timpului petrecut cu familia.
Prin cărțile sale, cercetările dedicate longevității și documentarul „Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, autorul și exploratorul Dan Buettner a adus în atenția publicului ideea că viața lungă nu pare să depindă de soluții spectaculoase, tehnologii sofisticate sau diete restrictive.
Deși aceste comunități sunt răspândite în zone foarte diferite ale lumii și au culturi distincte, cercetătorii au observat câteva tipare care apar aproape peste tot.
Alimentația este bazată în principal pe produse integrale și cât mai puțin procesate, iar mesele sunt simple și construite în jurul legumelor, leguminoaselor, cerealelor integrale și ingredientelor locale. Oamenii se mișcă constant, însă nu prin antrenamente extreme, ci prin activități care fac parte firesc din rutina zilnică: mers pe jos, grădinărit, gătit sau muncă fizică moderată.
La fel de important pare să fie și rolul relațiilor sociale. În toate aceste regiuni, familia și comunitatea ocupă un loc central, iar persoanele în vârstă rămân implicate activ în viața celor din jur. Izolarea socială, considerată astăzi unul dintre factorii care pot afecta sănătatea și calitatea vieții, apare mult mai rar.
Cercetătorii au observat și un nivel mai redus de stres cronic. Ritmul vieții este mai lent, mesele sunt luate fără grabă, iar timpul petrecut cu familia, prietenii sau comunitatea face parte din rutina obișnuită, nu dintr-un „lux” rezervat weekendului.
Un alt element care apare constant este sentimentul de scop și apartenență. Oamenii din Blue Zones continuă să aibă responsabilități, relații și activități care le dau un sens clar al utilității, chiar și la vârste înaintate.
Poate tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale acestor comunități: sănătatea nu este tratată ca un proiect separat sau ca o luptă continuă cu îmbătrânirea, ci ca o consecință firească a modului în care oamenii își trăiesc viața zi de zi.
