16 mai 2026, Nutriție
Blue Zones: Cele cinci locuri din lume unde oamenii trăiesc cel mai mult. Ce mănâncă și ce obiceiuri au centenarii
Oamenii din aceste regiuni ajung frecvent la 90 și 100 de ani fără diete extreme, suplimente scumpe sau rutine complicate de wellness. Cercetătorii care au studiat așa-numitele „Blue Zones” au observat câteva obiceiuri comune: alimentație simplă, mișcare zilnică, relații apropiate și un ritm de viață mult mai puțin grăbit, potrivit Mentalfloss.

Îmbătrânirea a devenit, pentru mulți oameni, un proiect continuu. Există creme anti-aging, suplimente, diete, tratamente și industrii întregi construite în jurul promisiunii unei vieți mai lungi și a unui corp care să pară cât mai tânăr. Și totuși, în câteva locuri din lume, oamenii ajung frecvent la 90 sau chiar 100 de ani fără să transforme longevitatea într-o obsesie. Nu își petrec viața urmărind trenduri de wellness și nici nu par preocupați să „învingă” îmbătrânirea.

Își trăiesc viața simplu. Beau un pahar de vin, gătesc acasă, merg pe jos după mese, stau la povești cu vecinii, lucrează în grădină și rămân activi până târziu în viață. Nu se concentrează pe ideea de a trăi mai mult, ci pe a trăi bine — iar cercetătorii spun că tocmai acest stil de viață pare să contribuie la longevitatea lor.

Aceste regiuni sunt cunoscute sub numele de „Blue Zones” — comunități în care speranța de viață este neobișnuit de ridicată, iar numărul centenarilor depășește constant media globală.

Cercetătorii care au studiat aceste comunități au observat un lucru surprinzător: oamenii care trăiesc cel mai mult nu urmează programe stricte de fitness și nici nu își calculează obsesiv caloriile. În schimb, au câteva obiceiuri simple care apar aproape peste tot:

  • alimentație bazată pe produse integrale și cât mai puțin procesate
  • mișcare integrată firesc în rutina zilnică
  • relații apropiate cu familia și comunitatea
  • un nivel mai redus de stres
  • sentiment de scop și apartenență

În aceste locuri, sănătatea nu este tratată ca o sarcină separată, ci ca o parte naturală a vieții de zi cu zi.

De la Okinawa, în Japonia, până la Sardinia, Ikaria, Nicoya sau Loma Linda, fiecare dintre aceste regiuni are propriile tradiții și obiceiuri. Totuși, toate par să spună aceeași poveste despre viață lungă, ritm mai lent și comunități în care oamenii continuă să rămână conectați unii cu ceilalți.

Okinawa, Japonia — comunitatea și mesele simple

Okinawa este una dintre cele mai cunoscute regiuni ale longevității, mai ales datorită numărului mare de femei centenare.

Aici, persoanele în vârstă sunt considerate surse de înțelepciune și rămân profund integrate în comunitate. Relațiile sociale sunt extrem de importante, iar grupurile de prieteni numite „moai” oferă sprijin emoțional pe termen lung.

Alimentația tradițională este simplă și bazată în principal pe:

  • cartofi dulci mov
  • tofu
  • alge
  • orez
  • legume

Locuitorii urmează și principiul „hara hachi bu”, care înseamnă să te oprești din mâncat înainte de a te simți complet sătul.

Mișcarea face parte firesc din viața de zi cu zi prin grădinărit, mers pe jos și activități casnice.

Sardinia, Italia — mesele lungi și legătura cu familia

În zonele muntoase din Sardinia, longevitatea este neobișnuit de ridicată, în special în rândul bărbaților.

Viața a fost mult timp legată de păstorit, ceea ce a însemnat mult mers pe jos și activitate fizică până la vârste înaintate.

Și aici, familia are un rol central. Mai multe generații rămân apropiate, iar persoanele în vârstă continuă să fie implicate activ în viața familiei.

Mesele sunt bazate pe ingrediente simple:

  • fasole
  • cereale integrale
  • legume
  • ulei de măsline
  • pâine făcută în casă

Ritmul vieții este mai lent, iar timpul petrecut împreună este considerat esențial.

Ikaria, Grecia — insula unde oamenii sunt aproape „nemuritori”

Ikaria a devenit celebră pentru rata foarte scăzută a bolilor cronice și pentru numărul mare de centenari. Stilul de viață este relaxat, iar stresul pare să joace un rol mult mai mic decât în societățile moderne.

Somnul de după-amiază este obișnuit, iar mesele și întâlnirile sociale se pot prelungi până târziu în noapte.

Dieta seamănă cu modelul mediteranean clasic și include:

  • fasole
  • cartofi
  • ulei de măsline
  • verdețuri sălbatice
  • ceaiuri din plante

Potrivit cercetătorilor, ritmul lent al vieții și conexiunile sociale puternice par să contribuie semnificativ la sănătatea comunității.

Nicoya, Costa Rica — sentimentul că viața are sens

În peninsula Nicoya din Costa Rica, mulți locuitori trăiesc după conceptul „plan de vida” — ideea că fiecare persoană are un scop și o direcție în viață.

Acest sentiment de utilitate continuă și după pensionare.

Familiile sunt foarte apropiate, iar persoanele în vârstă nu sunt izolate de generațiile mai tinere.

Alimentația tradițională este bazată pe:

  • fasole
  • tortilla din porumb
  • dovleac
  • fructe tropicale

Mișcarea este integrată natural în activitățile zilnice, fără presiunea unor antrenamente complicate.

Loma Linda, California — singura Blue Zone din SUA

Loma Linda, din California, este singura regiune Blue Zone identificată în Statele Unite.

Mulți locuitori fac parte din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, iar stilul lor de viață pune accent pe:

  • odihnă
  • comunitate
  • alimentație bazată în mare parte pe plante

Dieta include frecvent:

  • nuci
  • leguminoase
  • fructe
  • cereale integrale

Una dintre tradițiile importante este respectarea unei zile săptămânale dedicate odihnei și timpului petrecut cu familia.

Ce au în comun toate aceste regiuni

Prin cărțile sale, cercetările dedicate longevității și documentarul „Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, autorul și exploratorul Dan Buettner a adus în atenția publicului ideea că viața lungă nu pare să depindă de soluții spectaculoase, tehnologii sofisticate sau diete restrictive.

Deși aceste comunități sunt răspândite în zone foarte diferite ale lumii și au culturi distincte, cercetătorii au observat câteva tipare care apar aproape peste tot.

Alimentația este bazată în principal pe produse integrale și cât mai puțin procesate, iar mesele sunt simple și construite în jurul legumelor, leguminoaselor, cerealelor integrale și ingredientelor locale. Oamenii se mișcă constant, însă nu prin antrenamente extreme, ci prin activități care fac parte firesc din rutina zilnică: mers pe jos, grădinărit, gătit sau muncă fizică moderată.

La fel de important pare să fie și rolul relațiilor sociale. În toate aceste regiuni, familia și comunitatea ocupă un loc central, iar persoanele în vârstă rămân implicate activ în viața celor din jur. Izolarea socială, considerată astăzi unul dintre factorii care pot afecta sănătatea și calitatea vieții, apare mult mai rar.

Cercetătorii au observat și un nivel mai redus de stres cronic. Ritmul vieții este mai lent, mesele sunt luate fără grabă, iar timpul petrecut cu familia, prietenii sau comunitatea face parte din rutina obișnuită, nu dintr-un „lux” rezervat weekendului.

Un alt element care apare constant este sentimentul de scop și apartenență. Oamenii din Blue Zones continuă să aibă responsabilități, relații și activități care le dau un sens clar al utilității, chiar și la vârste înaintate.

Poate tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale acestor comunități: sănătatea nu este tratată ca un proiect separat sau ca o luptă continuă cu îmbătrânirea, ci ca o consecință firească a modului în care oamenii își trăiesc viața zi de zi.

Cum crești roșii gustoase acasă. Ghid complet pentru plantare, îngrijire și recoltare
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se ține corect cuțitul în bucătărie/ Tehnica simplă care te ajută să gătești ca un profesionist
VIDEO: Cea mai simplă rețetă de pește pane / Marian Cuzdrioreanu explică pas cu pas cum prepară un macrou crocant și gustos: „Îl serviți cu mujdei de usturoi și mămăligă"
Casa ta poate ascunde toxine care ajung în farfurie / Experții avertizează asupra prafului toxic, pesticidelor și chimicalelor din bucătărie
Foto/22 de companii din România, prezente la TUTTOFOOD Milano 2026/ Ștefan Pădure, președinte APAR: „A produce este important, dar la fel de important este să reușim să vindem produse finite, cu valoare adăugată ridicată"
