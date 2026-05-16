Oamenii din aceste regiuni ajung frecvent la 90 și 100 de ani fără diete extreme, suplimente scumpe sau rutine complicate de wellness. Cercetătorii care au studiat așa-numitele „Blue Zones” au observat câteva obiceiuri comune: alimentație simplă, mișcare zilnică, relații apropiate și un ritm de viață mult mai puțin grăbit, potrivit Mentalfloss.

Îmbătrânirea a devenit, pentru mulți oameni, un proiect continuu. Există creme anti-aging, suplimente, diete, tratamente și industrii întregi construite în jurul promisiunii unei vieți mai lungi și a unui corp care să pară cât mai tânăr. Și totuși, în câteva locuri din lume, oamenii ajung frecvent la 90 sau chiar 100 de ani fără să transforme longevitatea într-o obsesie. Nu își petrec viața urmărind trenduri de wellness și nici nu par preocupați să „învingă” îmbătrânirea.

Își trăiesc viața simplu. Beau un pahar de vin, gătesc acasă, merg pe jos după mese, stau la povești cu vecinii, lucrează în grădină și rămân activi până târziu în viață. Nu se concentrează pe ideea de a trăi mai mult, ci pe a trăi bine — iar cercetătorii spun că tocmai acest stil de viață pare să contribuie la longevitatea lor.

Aceste regiuni sunt cunoscute sub numele de „Blue Zones” — comunități în care speranța de viață este neobișnuit de ridicată, iar numărul centenarilor depășește constant media globală.

Cercetătorii care au studiat aceste comunități au observat un lucru surprinzător: oamenii care trăiesc cel mai mult nu urmează programe stricte de fitness și nici nu își calculează obsesiv caloriile. În schimb, au câteva obiceiuri simple care apar aproape peste tot:

alimentație bazată pe produse integrale și cât mai puțin procesate

mișcare integrată firesc în rutina zilnică

relații apropiate cu familia și comunitatea

un nivel mai redus de stres

sentiment de scop și apartenență

În aceste locuri, sănătatea nu este tratată ca o sarcină separată, ci ca o parte naturală a vieții de zi cu zi.

De la Okinawa, în Japonia, până la Sardinia, Ikaria, Nicoya sau Loma Linda, fiecare dintre aceste regiuni are propriile tradiții și obiceiuri. Totuși, toate par să spună aceeași poveste despre viață lungă, ritm mai lent și comunități în care oamenii continuă să rămână conectați unii cu ceilalți.