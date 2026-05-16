Ouăle sunt considerate unele dintre cele mai nutritive alimente, însă de ani întregi există o dezbatere privind alegerea dintre albușuri și ouă întregi. Mulți oameni evită gălbenușul din cauza colesterolului și aleg doar albușurile pentru un aport mai mare de proteine și mai puține calorii. Totuși, specialiștii în nutriție spun că lucrurile sunt mai complicate. Potrivit unei analize publicate de Real Simple, oul întreg oferă un profil nutrițional mai complet decât albușul simplu, chiar dacă acesta din urmă rămâne o sursă importantă de proteine.

Nutriționista Emma Newell explică faptul că ouăle sunt printre cele mai dense alimente din punct de vedere nutritiv. Mai ales atunci când sunt consumate integral, inclusiv gălbenușul.

Albușul, bogat în proteine, dar sărac în alți nutrienți

Albușul este format în mare parte din apă și proteine. Potrivit specialistului, aproximativ 90% din compoziția albușului este apă, iar 10% proteină. Proteina din albuș este considerată completă, deoarece conține toți cei nouă aminoacizi esențiali necesari organismului. Acesta este unul dintre motivele pentru care albușurile sunt populare în rândul sportivilor și al persoanelor care urmăresc diete bogate în proteine și sărace în calorii.

În același timp însă, albușurile conțin puține vitamine și minerale comparativ cu oul întreg. Majoritatea nutrienților importanți se află în gălbenuș.

Gălbenușul conține vitamine esențiale și grăsimi sănătoase

Un ou întreg furnizează aproximativ 70 de calorii, 6 grame de proteine și 13 vitamine și minerale esențiale. Printre nutrienții concentrați în gălbenuș se numără vitaminele A, D, E și K, vitamina B12 și riboflavina. Tot aici se găsesc și grăsimi sănătoase, dar și colină, un nutrient important pentru funcționarea creierului și a sistemului nervos. De asemeena, specialiștii spun că gălbenușul oferă și o senzație mai mare de sațietate, ceea ce poate ajuta la controlul apetitului pe parcursul zilei.

Timp de mulți ani, gălbenușul a fost evitat din cauza conținutului de colesterol. Un gălbenuș conține aproximativ 211 miligrame de colesterol și circa 5 grame de grăsimi. Totuși, cercetările mai recente sugerează că pentru majoritatea persoanelor sănătoase colesterolul alimentar influențează mai puțin nivelul colesterolului din sânge decât grăsimile saturate din alimentație.

Emma Newell spune că persoanele cu risc cardiovascular pot consuma ouă întregi în cadrul unei diete echilibrate, bogate în cereale integrale, fructe și legume. Un studiu recent a arătat că persoanele care consumă ouă întregi pot avea niveluri mai bune ale colesterolului HDL, considerat „colesterol bun”, precum și îmbunătățiri ale unor markeri legați de rezistența la insulină.

Albușurile rămân utile în anumite diete

Chiar dacă oul întreg este considerat mai nutritiv, albușurile pot fi utile pentru anumite categorii de persoane. Aestea sunt recomandate mai ales în dietele hipocalorice sau în regimurile unde aportul de colesterol și grăsimi trebuie limitat. De asemenea, albușurile sunt utilizate frecvent și după antrenamente, deoarece furnizează proteine necesare refacerii musculare. În plus, ele conțin riboflavină și alte vitamine din complexul B, implicate în metabolismul energetic.

Nutriționiștii spun că, în lipsa unor recomandări medicale speciale, nu există motive clare pentru eliminarea completă a gălbenușului din alimentație. Pentru multe persoane, combinația dintre albuș și gălbenuș oferă cel mai bun echilibru între proteine, vitamine, minerale și senzația de sațietate. Specialiștii recomandă ca ouăle să fie integrate într-o alimentație variată și echilibrată. Asta alături de legume, cereale integrale și alte surse de proteine de calitate.