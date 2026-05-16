Să stăpânești tăiatul cu cuțitul este una dintre bazele fundamentale ale bucătăriei. Nu ai nevoie de cel mai scump instrument de pe piață, însă ai nevoie de unul care să taie bine și, mai ales, de tehnica corectă pentru a-l utiliza. Odată ce înveți cum să controlezi lama, gătitul devine mai rapid, mai sigur și mult mai plăcut, explică un chef cu multe stele Michelin.

De ce contează alegerea cuțitului

Înainte de a discuta despre poziția mâinilor, trebuie să înțelegem trei reguli de aur:

Un cuțit bun face diferența: Îți ușurează munca și transformă corvoadă tocatului într-o activitate relaxantă.

Trebuie să fie bine ascuțit: Un cuțit tocit este mult mai periculos decât unul ascuțit, deoarece alunecă în cursul procesului de tăiere și te poți tăia mult mai ușor.

Fiecare cuțit cu rolul lui: Nu toate cuțitele servesc la orice. Pentru majoritatea legumelor și cărnurilor, un cuțit de bucătar de dimensiuni medii este ideal.

Cum se ține corect cuțitul

Mulți începători fac greșeala de a strânge în pumn doar mânerul cuțitului sau de a pune degetul arătător întins direct pe muchia superioară. Pentru un control total, bucătarii profesioniști folosesc o tehnică diferită:

Poziționarea degetelor: Pune degetul mare și degetul arătător direct pe lamă, chiar deasupra mânerului, strângând-o ca într-o pensă. Restul degetelor se înfășoară natural în jurul mânerului.

Control maxim: Această priză oferă un control absolut asupra tăișului, împiedicând cuțitul să se rotească în mână.

Echilibru: Permite lamei să balanseze cu ușurință, transformând cuțitul într-o extensie naturală a brațului tău.

Cum protejezi degetele

Mâna care ține alimentul este la fel de importantă ca cea care ține cuțitul. Pentru a evita accidentele, adoptă poziția de gheară:

Îndoaie degetele spre interior, ascunzând vârful și unghiile.

Falangele degetelor vor acționa ca un scut și ca un ghidaj pentru lamă. Cuțitul se va sprijini ușor de încheieturile degetelor, culisând în siguranță de sus în jos, fără riscul de a-ți prinde buricele degetelor.

Mișcarea corectă pentru a toca alimentele

Gătitul nu înseamnă să lovești tocătorul cu putere, ci să lași cuțitul să își facă treaba printr-o mișcare fluidă în patru pași:

Sprijină vârful: Menține vârful cuțitului în contact cu tocătorul. Balansează: Realizează o mișcare ca de leagăn (înainte și înapoi, sus și jos). Lasă lama să lucreze: Nu apăsa excesiv; greutatea și tăișul cuțitului trebuie să facă efortul, nu forța brațului tău. Sincronizează mâinile: Pe măsură ce tai, retrage încet mâna din poziția de gheară spre spate, pas cu pas, reglând astfel grosimea feliilor. Începe întotdeauna încet. Precizia este mult mai importantă decât viteza. Viteza va veni natural, odată cu practica.

Cum știi că ai deprins corect tehnica

Semnele că execuți tăieturile corect se pot observa.

Alimentele nu sunt zdrobite, ci feliate perfect (marginile nu sunt franjurate).

Bucățile tăiate se desprind ușor unele de altele, fără să se lipească în blocuri.

Nu se acumulează exces de suc sau zeamă de la legume strivite.

Cu puțină practică, atenție și control, cuțitul va înceta să mai fie un obiect intimidant și va deveni cea mai bună și mai eficientă unealtă din bucătăria ta.