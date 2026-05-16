Peștele pane este una dintre cele mai simple și populare variante de preparare, însă textura și gustul depind de câțiva pași esențiali. Într-un interviu acordat G4Food, Marian Cuzdrioreanu, antreprenor în industria pescărească, fondatorul brandului Victorița Pescărița și președinte RO-FISH, explică pas cu pas cum prepară macroul pane.

După variantele la grătar, la cuptor și saramură, Marian Cuzdrioreanu spune că și peștele pane poate fi pregătit simplu, fără tehnici complicate sau ingrediente sofisticate.

Cum se pregătește macroul pane

Potrivit acestuia, primul pas este filetarea peștelui.

„Vreți să faceți un pane. Vorbim de un pește, de exemplu macrou.

Îl filetați, este ușor de filetat. Îl depielați, cu sau fără piele. Se face foarte ușor cu cuțitul.”

După pregătirea fileurilor, urmează panarea propriu-zisă.

„După aceea aveți separat făină și separat ou. Îl dați prin făină, îl dați prin ou, după care îl puneți în ulei încins.”

Potrivit antreprenorului, temperatura uleiului este importantă pentru obținerea unei cruste crocante și pentru evitarea încărcării excesive cu ulei.

Cum recomandă să fie servit

Pentru Marian Cuzdrioreanu, combinația clasică rămâne cea mai potrivită.

„După ce l-ați scos, îl serviți cu mujdei de usturoi și mămăligă.

Și tocmai ați făcut un pește prăjit.”

Preparatul este unul dintre cele mai populare exemple de bucătărie pescărească simplă, bazată pe ingrediente puține și tehnici accesibile.

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva”

Rețetele simple și accentul pus pe gustul ingredientului principal stau la baza întregului concept Victorița Pescărița, businessul de familie dezvoltat în jurul peștelui și al preparatelor tradiționale.

Conceptul este definit chiar de Marian Cuzdrioreanu printr-o formulă devenită reprezentativă pentru brand:

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva.”

Materialul face parte din seria de interviuri G4Food dedicate industriei HoReCa. Episodul complet, în care Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre prepararea peștelui și schimbarea obiceiurilor de consum din România, poate fi urmărit pe platformele G4Food.