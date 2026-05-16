Diferența dintre o roșie dulce, parfumată și una apoasă, fără gust, începe cu mult înainte de recoltare. Lumina, temperatura, udarea și tipul de sol influențează direct aroma fructelor, iar horticultorii spun că multe dintre problemele apărute în grădină pornesc din primele săptămâni după plantare, potrivit Almanac.

Potrivit ghidurilor horticole publicate de The Old Farmer’s Almanac, roșiile sunt plante sensibile la frig, iubesc căldura și au nevoie de un sezon lung pentru a produce fructe bine coapte. Tocmai de aceea, momentul plantării și îngrijirea constantă fac diferența dintre o cultură slabă și una productivă.

Roșiile nu suportă frigul

Una dintre cele mai frecvente greșeli este plantarea prea devreme. Chiar dacă zilele devin mai calde, solul poate rămâne rece mult timp primăvara, iar răsadurile de tomate reacționează rapid la temperaturile scăzute.

Specialiștii recomandă ca plantele să fie mutate afară doar după ce riscul de îngheț a trecut complet și temperaturile nocturne rămân constant peste 10-12 grade Celsius.

Roșiile au nevoie de căldură și lumină multă pentru a se dezvolta corect. În regiunile mai răcoroase, horticultorii recomandă chiar 8-10 ore de soare direct pe zi pentru fructe dulci și bine coapte.

Gustul începe cu solul

Mulți grădinari se concentrează pe fertilizare, însă structura solului este la fel de importantă. Roșiile preferă un pământ afânat, bogat în materie organică și cu drenaj bun.

Compostul și gunoiul de grajd bine fermentat sunt printre cele mai folosite soluții pentru îmbunătățirea solului înainte de plantare.

Specialiștii atrag atenția și asupra rotației culturilor. Roșiile nu ar trebui cultivate ani la rând în același loc, mai ales după:

cartofi

ardei

vinete

Aceste plante fac parte din aceeași familie și pot favoriza acumularea bolilor în sol.

De ce răsadurile se plantează mai adânc

Spre deosebire de multe alte legume, roșiile dezvoltă rădăcini suplimentare pe tulpină. Din acest motiv, horticultorii recomandă plantarea mai adâncă a răsadurilor, după îndepărtarea frunzelor de la bază.

Planta dezvoltă astfel un sistem radicular mai puternic, capabil să susțină mai bine fructele în timpul verii.

Distanța dintre plante contează și ea. Culturile prea dense:

reduc circulația aerului

favorizează bolile fungice

încetinesc coacerea fructelor

Udarea poate influența direct gustul roșiilor

Puține lucruri afectează mai rapid cultura decât udarea haotică. Alternanța dintre perioade foarte uscate și udări abundente poate duce la:

crăparea fructelor

apariția petelor negre la bază

gust mai slab

Potrivit horticultorilor, roșiile preferă udări regulate și profunde, făcute dimineața, direct la nivelul solului.

Frunzele ude, mai ales seara, favorizează apariția bolilor fungice.

Mulcirea cu paie, compost sau scoarță ajută la păstrarea umidității și protejează rădăcinile în perioadele foarte calde.

Prea mult azot înseamnă mai puține roșii

Mulți grădinari fertilizează excesiv plantele, iar rezultatul este o cultură cu multe frunze și puține fructe.

Îngrășămintele foarte bogate în azot stimulează dezvoltarea vegetativă, însă pot întârzia înflorirea și fructificarea.

Horticultorii recomandă fertilizări echilibrate, aplicate periodic pe parcursul sezonului.

De ce se copilesc roșiile

La soiurile cu creștere nedeterminată apar lăstari mici între tulpina principală și ramuri, numiți popular „copili”.

Îndepărtarea lor:

îmbunătățește circulația aerului

permite luminii să pătrundă mai bine în plantă

poate susține dezvoltarea fructelor

Totuși, nu toate soiurile necesită copilire agresivă.

Cele mai frecvente boli și probleme

Roșiile sunt sensibile la mai multe boli fungice și dezechilibre fiziologice.

Putregaiul apical

Apare sub forma unor pete închise la culoare în partea inferioară a fructului și este asociat de multe ori cu:

udare inconstantă

stres hidric

probleme în absorbția calciului

Mana și alternarioza

Perioadele umede și aerisirea slabă favorizează apariția bolilor fungice care afectează frunzele și fructele.

Pentru prevenție, specialiștii recomandă:

distanțare corectă între plante

udare la bază

îndepărtarea frunzelor afectate

rotația culturilor

Crăparea fructelor

Apare de obicei după variații bruște de umiditate, mai ales după ploi abundente urmate de perioade secetoase.

Cum și când se recoltează roșiile

Roșiile se recoltează când:

au culoarea specifică soiului

sunt ferme

încep să se înmoaie ușor

Specialiștii recomandă lăsarea fructelor cât mai mult pe plantă pentru dezvoltarea completă a gustului.

Dacă temperaturile scad înainte de coacere, plantele pot fi smulse și atârnate într-un spațiu răcoros sau fructele verzi pot fi păstrate în pungi de hârtie ori cutii de carton până la maturare.

Greșeala pe care mulți o fac după recoltare

Roșiile proaspete nu ar trebui păstrate la frigider.

Temperaturile scăzute afectează:

textura

aroma

gustul

Cel mai bine se păstrează la temperatura camerei.

Ce soiuri de roșii poți alege

Există mii de varietăți de tomate, însă cele mai multe se împart în două mari categorii.

Soiurile determinate

Au creștere compactă și produc fructele într-o perioadă mai scurtă. Sunt potrivite pentru:

ghivece

balcoane

conserve

sosuri

Multe soiuri Roma fac parte din această categorie.

Soiurile nedeterminate

Continuă să crească și să producă fructe până la primul frig.

Sunt preferate pentru:

grădini mari

producție constantă

roșii cherry

tomate mari, tip beefsteak

Printre varietățile populare se numără:

Early Girl

Brandywine

Sun Gold

Green Zebra

Roma VF

De ce roșiile din grădină au alt gust

Horticultorii spun că aroma intensă a roșiilor cultivate acasă vine din:

coacerea completă pe plantă

expunerea prelungită la soare

recoltarea la maturitate

soiurile cultivate pentru gust, nu pentru transport

Spre deosebire de multe roșii comerciale, culese înainte de coacere pentru a rezista pe rafturi, cele din grădină dezvoltă mai bine zaharurile și compușii aromatici care dau gustul specific al verii.