Diferența dintre o roșie dulce, parfumată și una apoasă, fără gust, începe cu mult înainte de recoltare. Lumina, temperatura, udarea și tipul de sol influențează direct aroma fructelor, iar horticultorii spun că multe dintre problemele apărute în grădină pornesc din primele săptămâni după plantare, potrivit Almanac.
Potrivit ghidurilor horticole publicate de The Old Farmer’s Almanac, roșiile sunt plante sensibile la frig, iubesc căldura și au nevoie de un sezon lung pentru a produce fructe bine coapte. Tocmai de aceea, momentul plantării și îngrijirea constantă fac diferența dintre o cultură slabă și una productivă.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este plantarea prea devreme. Chiar dacă zilele devin mai calde, solul poate rămâne rece mult timp primăvara, iar răsadurile de tomate reacționează rapid la temperaturile scăzute.
Specialiștii recomandă ca plantele să fie mutate afară doar după ce riscul de îngheț a trecut complet și temperaturile nocturne rămân constant peste 10-12 grade Celsius.
Roșiile au nevoie de căldură și lumină multă pentru a se dezvolta corect. În regiunile mai răcoroase, horticultorii recomandă chiar 8-10 ore de soare direct pe zi pentru fructe dulci și bine coapte.
Mulți grădinari se concentrează pe fertilizare, însă structura solului este la fel de importantă. Roșiile preferă un pământ afânat, bogat în materie organică și cu drenaj bun.
Compostul și gunoiul de grajd bine fermentat sunt printre cele mai folosite soluții pentru îmbunătățirea solului înainte de plantare.
Specialiștii atrag atenția și asupra rotației culturilor. Roșiile nu ar trebui cultivate ani la rând în același loc, mai ales după:
Aceste plante fac parte din aceeași familie și pot favoriza acumularea bolilor în sol.
Spre deosebire de multe alte legume, roșiile dezvoltă rădăcini suplimentare pe tulpină. Din acest motiv, horticultorii recomandă plantarea mai adâncă a răsadurilor, după îndepărtarea frunzelor de la bază.
Planta dezvoltă astfel un sistem radicular mai puternic, capabil să susțină mai bine fructele în timpul verii.
Distanța dintre plante contează și ea. Culturile prea dense:
Puține lucruri afectează mai rapid cultura decât udarea haotică. Alternanța dintre perioade foarte uscate și udări abundente poate duce la:
Potrivit horticultorilor, roșiile preferă udări regulate și profunde, făcute dimineața, direct la nivelul solului.
Frunzele ude, mai ales seara, favorizează apariția bolilor fungice.
Mulcirea cu paie, compost sau scoarță ajută la păstrarea umidității și protejează rădăcinile în perioadele foarte calde.
Mulți grădinari fertilizează excesiv plantele, iar rezultatul este o cultură cu multe frunze și puține fructe.
Îngrășămintele foarte bogate în azot stimulează dezvoltarea vegetativă, însă pot întârzia înflorirea și fructificarea.
Horticultorii recomandă fertilizări echilibrate, aplicate periodic pe parcursul sezonului.
La soiurile cu creștere nedeterminată apar lăstari mici între tulpina principală și ramuri, numiți popular „copili”.
Îndepărtarea lor:
Totuși, nu toate soiurile necesită copilire agresivă.
Roșiile sunt sensibile la mai multe boli fungice și dezechilibre fiziologice.
Apare sub forma unor pete închise la culoare în partea inferioară a fructului și este asociat de multe ori cu:
Perioadele umede și aerisirea slabă favorizează apariția bolilor fungice care afectează frunzele și fructele.
Pentru prevenție, specialiștii recomandă:
Apare de obicei după variații bruște de umiditate, mai ales după ploi abundente urmate de perioade secetoase.
Roșiile se recoltează când:
Specialiștii recomandă lăsarea fructelor cât mai mult pe plantă pentru dezvoltarea completă a gustului.
Dacă temperaturile scad înainte de coacere, plantele pot fi smulse și atârnate într-un spațiu răcoros sau fructele verzi pot fi păstrate în pungi de hârtie ori cutii de carton până la maturare.
Roșiile proaspete nu ar trebui păstrate la frigider.
Temperaturile scăzute afectează:
Cel mai bine se păstrează la temperatura camerei.
Există mii de varietăți de tomate, însă cele mai multe se împart în două mari categorii.
Au creștere compactă și produc fructele într-o perioadă mai scurtă. Sunt potrivite pentru:
Multe soiuri Roma fac parte din această categorie.
Continuă să crească și să producă fructe până la primul frig.
Sunt preferate pentru:
Printre varietățile populare se numără:
Horticultorii spun că aroma intensă a roșiilor cultivate acasă vine din:
Spre deosebire de multe roșii comerciale, culese înainte de coacere pentru a rezista pe rafturi, cele din grădină dezvoltă mai bine zaharurile și compușii aromatici care dau gustul specific al verii.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți