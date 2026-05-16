Fertilitatea nu depinde de o „dietă minune”, ci de un cumul de obiceiuri care susțin echilibrul hormonal și metabolic, explică nutriționistul Tania Fântână într-o analiză despre legătura dintre stilul de viață și șansele de concepție.

Potrivit sursei citate, unul dintre cei mai importanți factori este compoziția corporală, nu doar greutatea. Atât un procent prea mic de grăsime corporală, cât și excesul de țesut adipos pot afecta ovulația și regularitatea ciclului menstrual. „Nu țineți diete prea restrictive și nu faceți foamea”, avertizează specialistul, care amintește că organismul poate reduce funcțiile reproductive atunci când percepe un deficit energetic.

Nutriționistul recomandă un model alimentar apropiat de dieta mediteraneană, bazat pe legume, fructe, pește, ulei de măsline, nuci, semințe și carbohidrați de calitate. Potrivit studiilor citate de aceasta, inclusiv cercetări publicate în The American Journal of Clinical Nutrition, un astfel de stil alimentar este asociat cu rezultate mai bune în concepție, inclusiv în cazul fertilizării asistate.

Proteinele de calitate, acizii grași omega-3 și carbohidrații complecși contribuie la menținerea echilibrului hormonal, în timp ce excesul de zahăr, produsele ultraprocesate, alcoolul și alimentația de tip fast-food pot favoriza inflamația și dezechilibrele metabolice.

Tania Fântână atrage atenția și asupra rolului somnului și al stresului în fertilitate. Lipsa odihnei influențează hormonii implicați în reproducere, iar stresul cronic poate afecta ovulația și calitatea ovocitelor. „Fertilitatea e un semnal al corpului că ești în siguranță, fizic, emoțional și metabolic”, subliniază specialistul.

În ceea ce privește suplimentele, acidul folic și vitamina D sunt printre cele mai recomandate înainte de concepție, însă acestea nu pot înlocui o alimentație echilibrată. Specialistul recomandă ca suplimentarea să fie adaptată individual, în funcție de analize și de particularitățile fiecărei persoane.

Mesajul central al analizei este că fertilitatea se construiește în timp, prin alegeri constante legate de alimentație, somn, hidratare și stil de viață. „Nu trebuie să slăbești «ca să rămâi însărcinată», ci să-ți creezi un teren fertil”, concluzionează Tania Fântână.