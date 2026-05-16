Bolile cardiovasculare afectează majoritatea persoanelor trecute de 60 de ani, iar riscul de infarct crește odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, specialiștii spun că o mare parte dintre aceste probleme pot fi prevenite prin alimentație și stil de viață, scrie publicația Parade.

Potrivit unor date publicate în Journal of Cardiovascular Development and Disease, aproximativ 75% dintre adulții cu vârste între 60 și 79 de ani suferă de boli cardiovasculare, iar procentul ajunge la 86% în cazul persoanelor de peste 80 de ani. Federația Mondială a Inimii estimează însă că până la 80% dintre afecțiunile cardiovasculare pot fi prevenite prin obiceiuri alimentare sănătoase.

Trei specialiști în cardiologie și nutriție cardiacă au explicat pentru publicația Parade care este structura ideală a unei cine sănătoase pentru inimă. Toți au indicat același element esențial: fibrele.

Fibrele, principalul aliat al inimii

Monica Kelly, dietetician specializat în nutriție cardiacă, spune că fibrele ar trebui să ocupe locul central în orice cină destinată protejării inimii.

„Fibrele ajută la eliminarea excesului de colesterol din organism, stabilizează glicemia și susțin sănătatea microbiomului intestinal, care are un rol important în protejarea inimii”, explică aceasta.

La rândul său, cardiologul Christopher Davis subliniază că fibrele hrănesc bacteriile benefice din intestin, care produc acizi grași cu lanț scurt. Acești compuși reduc inflamația, îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

Specialiștii mai spun că mesele bogate în fibre oferă sațietate pentru mai mult timp și pot ajuta la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

Omega-3 și proteinele slabe, alte elemente importante

După fibre, cardiologii recomandă alimente bogate în acizi grași Omega-3, precum peștele, avocado, nucile și semințele.

„Omega-3 contribuie la reducerea inflamației și la scăderea colesterolului LDL”, explică medicii citați.

Proteinele de calitate sunt și ele importante pentru sănătatea cardiovasculară. Sursele recomandate includ peștele, carnea slabă de pasăre, tofu, fasolea, lintea și năutul.

Medicii atrag atenția că și minerale precum potasiul și magneziul joacă un rol important în reglarea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac. Acestea se regăsesc în legumele verzi, cartofii dulci, banane, semințe de dovleac și semințe de in.

Cum arată, concret, o cină recomandată de cardiologi

Potrivit experților, jumătate din farfurie ar trebui să fie ocupată de alimente bogate în fibre: legume, leguminoase și cereale integrale.

Una dintre combinațiile recomandate de cardiologi este somon cu legume coapte, precum broccoli, dovlecei, morcovi sau varză de Bruxelles, alături de quinoa sau linte. Preparatul poate fi completat cu avocado, semințe și ulei de măsline.

Condimentele și verdețurile aromatice, precum usturoiul, rozmarinul, turmericul sau piperul negru, sunt preferate în locul excesului de sare. Acestea adaugă gust și furnizează antioxidanți care contribuie la reducerea inflamației.

„O cină sănătoasă pentru inimă nu trebuie să fie complicată. Dacă farfuria este construită în jurul alimentelor vegetale, conține grăsimi sănătoase și ingrediente simple, deja faci un lucru bun pentru sănătatea inimii”, spune Monica Kelly.