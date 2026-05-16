Ai cumpărat un ciolan afumat pentru o fasole sau varză călită și crezi că dacă e afumat e suficient să-l bagi împreună cu restul ingredientelor în cuptor. Surpriză! Va rămâne tare și nu te vei bucura de el.

Iată cum obții un ciolan de porc afumat care în final să se desprindă de pe os și să se topească în gură. Dacă îl servești întreg, va avea și o coajă crocantă.

Ciolan afumat la cuptor, fraged și rumenit

Această metodă este perfectă dacă vrei să servești ciolanul întreg.

Pune ciolanul într-o oală cu apă.

Adaugă o ceapă întreagă, 2-3 căței de usturoi, 2 foi de dafin și o linguriță de boabe de piper (opțional). Sare nu că e destul de sărat.

Fierbe-l la foc mic timp de 1,5 – 2 ore (sau 45-60 de minute la oala sub presiune), până când carnea e gătită.

Scoate ciolanul din zeamă (păstrează zeama și folosește-o la mâncarea sau ciorba de fasole, cartofi, varză etc).

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Așază ciolanul într-o tavă. Opțional, poți cresta șoriciul în formă de romburi și îl poți unge cu un amestec de: usturoi pisat, puțin ulei, boia dulce..

Toarnă în tavă un polonic din zeama în care a fiert ciolanul (sau un pahar de bere).

Coace-l timp de 30-40 de minute, stropindu-l din când în când cu sosul din tavă, până când șoriciul devine crocant și rumenit.

Ciolanul e pus în mâncare

Dacă vrei să faci iahnie de fasole cu ciolan, varză călită sau ciorbă de fasole/cartofi.