Dacă ești în căutarea unei mese rapide, echilibrate și pline de gust, această rețetă de paste cu ton este alegerea perfectă. Se prepară ușor, are un conținut bogat de proteine și grăsimi bune și aduce în farfurie o combinație mediteraneană de arome: ton, roșii, usturoi și busuioc.

Ingrediente

200 g paste (fusilli sau alte paste scurte)

160 g ton în ulei de măsline cu lămâie și piper negru

2 căței de usturoi

3-4 roșii cherry

150 ml suc de roșii

2 fire de cibru uscat

ulei de măsline

sare și piper proaspăt măcinat

parmezan ras

Mod de preparare

Pentru început, se fierb 200 de grame de paste, de preferat fusilli, care rețin bine sosul. Într-o tigaie, se încinge puțin ulei de măsline, se adaugă doi căței de usturoi, roșiile cherry tăiate și cibrul uscat. După câteva minute, usturoiul se scoate, iar în tigaie se adaugă 160 de grame de ton în ulei de măsline cu lămâie și piper negru, împreună cu 150 de mililitri de suc de roșii.

Când sosul s-a legat, se adaugă pastele fierte și se amestecă ușor. Preparatul se transferă într-un vas termorezistent, se presară parmezan ras și se coace la 180 de grade, timp de 5-7 minute. La final, se adaugă piper proaspăt măcinat și o frunză de busuioc pentru un plus de prospețime.

Rezultatul? O rețetă hrănitoare și plină de savoare, potrivită pentru o cină rapidă de duminică.