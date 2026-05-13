O firmă din București a purtat în denumire, timp de 10 ani, numele Selgros. În toți acești ani, compania a activat în sistemul de achiziții publice unde a reușit să obțină peste 15.000 de contracte de achiziție directă în valoare de peste 20 de milioane de lei. Compania care operează Selgros România a reușit, după mulți ani de luptă juridică, să oblige firma să-și schimbe numele. În SEAP, însă, denumirea inițială a rămas aceeași, iar afacerile merg la fel de bine.

Pe 28 aprilie 2026, Curtea de Conturi a României a lansat în SEAP o cerere de ofertă prin achiziție directă pentru produse de protocol. Valoarea totală a contractului, aproape 132.000 de lei. La nici o oră de la postarea anunțului, a fost desemnată firma câștigătoare – Selgros Distribuție SRL, după cum este menționat în SEAP.

Nu e prima afacere dintre cele două părți. Între 2018 și 2026, Curtea de Conturi a României a cumpărat, de la Selgros Distribuție SRL, produse în valoare de 1 milion de lei.

