O firmă din București a purtat în denumire, timp de 10 ani, numele Selgros. În toți acești ani, compania a activat în sistemul de achiziții publice unde a reușit să obțină peste 15.000 de contracte de achiziție directă în valoare de peste 20 de milioane de lei. Compania care operează Selgros România a reușit, după mulți ani de luptă juridică, să oblige firma să-și schimbe numele. În SEAP, însă, denumirea inițială a rămas aceeași, iar afacerile merg la fel de bine.
Pe 28 aprilie 2026, Curtea de Conturi a României a lansat în SEAP o cerere de ofertă prin achiziție directă pentru produse de protocol. Valoarea totală a contractului, aproape 132.000 de lei. La nici o oră de la postarea anunțului, a fost desemnată firma câștigătoare – Selgros Distribuție SRL, după cum este menționat în SEAP.
Nu e prima afacere dintre cele două părți. Între 2018 și 2026, Curtea de Conturi a României a cumpărat, de la Selgros Distribuție SRL, produse în valoare de 1 milion de lei.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți