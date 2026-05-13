Județul Harghita își confirmă statutul pe harta culinară internațională prin participarea la ediția din acest an a World Food Gift Challenge. Competiția, organizată de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT), pune în lumină cele mai autentice produse gastronomice din Regiunea Gastronomică 2027, scrie Agerpres.

Ambasadorii gastronomiei din Harghita

Selecția pentru competiție a vizat produse care îmbină tradiția cu sustenabilitatea, fiecare având în spate o poveste de familie și ingrediente 100% naturale. Cei patru producători care vor reprezenta județul sunt:

Un apicultor din Păuleni-Ciuc, cu o selecție de miere pură, reprezentativă pentru flora spontană a zonei.

Un producător de turtă dulce din Odorheiu Secuiesc, cu un produs realizat după rețete vechi, de familie.

O afacere de familie din Mădăraș, specializată în produse derivate din coacăze negre, recunoscute pentru proprietățile lor tonice.

Diverși producători din Avrămești, cu mixuri de condimente unice, obținute din plante aromatice cultivate pe propriul hectar de teren.

- articolul continuă mai jos -

Produse adaptate pentru piața globală

Pentru a impresiona juriul internațional, producătorii locali au făcut pasul către modernizare fără a sacrifica autenticitatea. Produsele au primit o nouă imagine:

Ambalaje sustenabile: Materiale prietenoase cu mediul, adaptate cerințelor actuale.

Etichetare internațională: Informații în limba engleză pentru turiști.

Digitalizare: Coduri QR care oferă povestea online a produsului și informații despre regiunea Harghita.

Miza competiției din Creta

Rezultatele vor fi anunțate pe 21 mai, în Grecia, unde Szabó Károly, directorul Visit Harghita, va susține prezentările în fața juriului. România este prezentă la concurs cu trei regiuni: Harghita (care va fi oficial Regiune Gastronomică a Europei în 2027), Banatul și Dobrogea (candidate pentru anii viitori).

„Este o oportunitate imensă de a promova patrimoniul nostru gastronomic. Vom prezenta județul ca un loc unde culturile conviețuiesc armonios într-un mediu natural de o valoare inestimabilă”, a declarat Szabó Károly.

Harghita va găzdui următoarea ediție a competiției

Participarea de anul acesta este doar un preambul pentru momentele importante ce vor urma. În contextul titlului câștigat pentru anul 2027, autoritățile au anunțat că ediția din 2027 a World Food Gift Challenge va fi găzduită chiar de județul Harghita, transformând regiunea într-un punct central de întâlnire pentru experții culinari din întreaga lume.