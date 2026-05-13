Rețelele sociale, concepute inițial pentru conectare, au devenit un teren fertil pentru dezinformare și practici extrem de periculoase. În domeniul alimentației, lipsa de responsabilitate a celor care publică conținut transformă platforme precum TikTok în capcane pentru naivi, victime ulterioare pentru tulburările de comportament alimentar, scrie El Pais.

Mitul „zero calorii” are în spate o realitate toxică

Cea mai recentă și alarmantă practică apărută online propune utilizarea unui plastic în gură înainte de a mușca din mâncare. Utilizatorii sunt îndemnați să mestece mâncarea prin acel plastic și apoi să o scuipe.

Promisiunea falsă a acestor influenceri este că poți simți gustul alimentelor, îți poți face pofta și poți elimina senzația de foame fără a înghiți calorii, reducând astfel anxietatea.

Realitatea medicală este însă diferită:

Nu vei simți gustul alimentelor. Plasticul blochează receptorii gustativi.

Prezintă risc de ingerare a microplasticelor și a substanțelor toxice din material.

Poate veni cu pericol chiar vital, fiind risc crescut de asfixiere.

Este o conduită restrictivă și compensatorie care întărește mecanismele specifice bulimiei sau anorexiei.

Astfel de obiceiuri au fost susținute de celebrități

Această practică nu este nouă în lumea tulburărilor alimentare, dar rețelele sociale o fac să pară un „truc deștept”. Celebrități precum regretatul Karl Lagerfeld au contribuit la normalizarea acestor comportamente. Creatorul de modă, cunoscut pentru viziunile sale drastice despre siluetă, se lăuda public că mestecă și scuipă alimentele de care îi era poftă pentru a-și menține greutatea. Astfel de declarații transformă o boală într-o dovadă de „autocontrol”.

Admirația pentru persoane fără calificare medicală ne duce într-o capcană periculoasă pentru sănătate

În societatea actuală, pierderea în greutate este primită cu laude, chiar și atunci când persoana este grav bolnavă. Această validare socială alimentează o spirală periculoasă:

Admirația pentru „voință”: Ceea ce publicul numește voință este, de fapt, teama de a mânca. Superioritatea morală: Persoana care reușește să se abțină de la mâncare se simte superioară „muritorilor de rând” care cedează în fața „lăcomiei”. Impactul comentariilor: Criticile despre corp rămân întipărite în memorie și pot declanșa sau agrava o tulburare alimentară.

Algoritmul care îmbolnăvește

Studiile realizate de Universitatea din Valencia confirmă faptul că expunerea prelungită la rețelele sociale este un factor declanșator pentru tulburările de comportament alimentar, în special la adolescenți. Algoritmul funcționează ca o cameră de ecou: odată ce ai accesat un astfel de „truc”, vei primi tot mai mult conținut similar, normalizând standarde nerealiste și obsesia pentru „postări fit”.

Nu este doar un videoclip inocent

Ceea ce vedem pe ecrane nu este un simplu sfat de dietă, ci o suferință deghizată în autocontrol. Fiecare distribuire a acestor clipuri legitimează o boală. Reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale și schimbarea focusului de la aspectul fizic la sănătatea reală sunt pași esențiali pentru recuperare.

Sănătatea trebuie să fie întotdeauna deasupra kilogramelor, iar autocontrolul nu ar trebui să însemne niciodată tortură.