Consiliul Județean Constanța a lansat recent o procedură de selecție de ofertă pentru achiziția de fructe de mango, destinate unei campanii de degustare în școli.

Inițiativa face parte din măsurile educative asociate Programului pentru școli al României în anul școlar 2025-2026.

Scopul programului este diversificarea cunoștințelor alimentare ale elevilor și promovarea consumului de fructe, în paralel cu distribuția obișnuită de mere.

Detaliile achiziției

Procedura, publicată în data de 8 mai 2026, vizează furnizarea de fructe tropicale (cod CPV 03222100-1) pentru evenimente de degustare organizate în școli.

Valoarea estimată a contractului este de 11.182,02 lei.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 mai 2026, ora 12:00.

Obiectivul proiectului este implementarea măsurilor educative obligatorii din cadrul programului european de încurajare a consumului de fructe și legume în școli.

Educație alimentară prin degustări

Măsura vine să completeze distribuția săptămânală de fructe proaspete, oferindu-le elevilor posibilitatea de a interacționa cu produse pe care, probabil, nu le consumă frecvent acasă.

Degustarea de mango are rolul de a transforma educația alimentară într-o activitate interactivă și atractivă.

Profesorii vor putea discuta cu elevii despre beneficiile vitaminelor și despre zonele geografice din care provin aceste fructe tropicale.

Autoritățile spun că programul urmărește formarea unor obiceiuri sănătoase

Deși valoarea contractului este una modestă, autoritățile spun că impactul educațional urmărit este important.

Consiliul Județean Constanța vrea să contribuie prin acest program la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase încă de la vârste fragede.

Furnizorii interesați trebuie să depună ofertele până la mijlocul acestei săptămâni, iar livrările vor fi realizate conform calendarului educativ stabilit pentru finalul anului școlar.