Mango în școlile din Constanța / Elevii vor participa la sesiuni de degustare de fructe exotice

13 mai 2026, Articole / Reportaje
Mango în școlile din Constanța / Elevii vor participa la sesiuni de degustare de fructe exotice
Foto Dreamstime
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Elevii din județul Constanța ar putea descoperi gustul fructelor tropicale direct la școală, după ce Consiliul Județean a lansat o procedură de achiziție pentru mango destinat unor sesiuni de degustare organizate în unitățile de învățământ, potrivit ziuaconstanta.

Consiliul Județean Constanța a lansat recent o procedură de selecție de ofertă pentru achiziția de fructe de mango, destinate unei campanii de degustare în școli.

Inițiativa face parte din măsurile educative asociate Programului pentru școli al României în anul școlar 2025-2026.

Scopul programului este diversificarea cunoștințelor alimentare ale elevilor și promovarea consumului de fructe, în paralel cu distribuția obișnuită de mere.

Detaliile achiziției

Procedura, publicată în data de 8 mai 2026, vizează furnizarea de fructe tropicale (cod CPV 03222100-1) pentru evenimente de degustare organizate în școli.

Valoarea estimată a contractului este de 11.182,02 lei.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 mai 2026, ora 12:00.

Obiectivul proiectului este implementarea măsurilor educative obligatorii din cadrul programului european de încurajare a consumului de fructe și legume în școli.

- articolul continuă mai jos -

Educație alimentară prin degustări

Măsura vine să completeze distribuția săptămânală de fructe proaspete, oferindu-le elevilor posibilitatea de a interacționa cu produse pe care, probabil, nu le consumă frecvent acasă.

Degustarea de mango are rolul de a transforma educația alimentară într-o activitate interactivă și atractivă.

Profesorii vor putea discuta cu elevii despre beneficiile vitaminelor și despre zonele geografice din care provin aceste fructe tropicale.

Autoritățile spun că programul urmărește formarea unor obiceiuri sănătoase

Deși valoarea contractului este una modestă, autoritățile spun că impactul educațional urmărit este important.

Consiliul Județean Constanța vrea să contribuie prin acest program la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase încă de la vârste fragede.

Furnizorii interesați trebuie să depună ofertele până la mijlocul acestei săptămâni, iar livrările vor fi realizate conform calendarului educativ stabilit pentru finalul anului școlar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
13 mai
5 resturi din bucătărie pe care mulți le aruncă, dar care pot ajuta plantele / De ce grădinarii folosesc cojile de ouă și zațul de cafea
5 resturi din bucătărie pe care mulți le aruncă, dar care pot ajuta plantele / De ce grădinarii folosesc cojile de ouă și zațul de cafea
Articole / Reportaje
13 mai
Anchetă DSP după un posibil focar de toxiinfecție alimentară la un hotel din Iași/ Zeci de persoane au prezentat simptome
Anchetă DSP după un posibil focar de toxiinfecție alimentară la un hotel din Iași/ Zeci de persoane au prezentat simptome
Articole / Reportaje
13 mai
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant / Suprataxa poate ajunge la 11 euro
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant / Suprataxa poate ajunge la 11 euro
Articole / Reportaje
13 mai
VIDEO „Să mănânci” cu un plastic în gură, trendul periculos de pe rețelele sociale, care promite satisfacerea poftelor alimentare fără a ingera calorii/ Un mod de a slăbi care vine cu riscuri și anxietate
VIDEO „Să mănânci” cu un plastic în gură, trendul periculos de pe rețelele sociale, care promite satisfacerea poftelor alimentare fără a ingera calorii/ Un mod de a slăbi care vine cu riscuri și anxietate
Articole / Reportaje
13 mai
World Food Gift Challenge 2026/ Patru produse reprezintă în Creta „Regiunea Gastronomică Europeană 2027” – Harghita
World Food Gift Challenge 2026/ Patru produse reprezintă în Creta „Regiunea Gastronomică Europeană 2027” – Harghita

Cele mai noi articole

VIDEO „Mușchiul este organul longevității” / Marius Ionuț Butnaru explică de ce fitnessul după 40 de ani nu mai ține doar de estetică
VIDEO „Mușchiul este organul longevității” / Marius Ionuț Butnaru explică de ce fitnessul după 40 de ani nu mai ține doar de estetică
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Gazpacho cu cireșe, supa tradițională spaniolă într-o variantă de sezon, îndulcită cu fructe 
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Gazpacho cu cireșe, supa tradițională spaniolă într-o variantă de sezon, îndulcită cu fructe 
Exclusiv G4Media: Selgros România s-a luptat aproape 10 ani ca o firmă să nu-i mai folosească numele / De ce Selgros Distribuție apare încă în SEAP
Exclusiv G4Media: Selgros România s-a luptat aproape 10 ani ca o firmă să nu-i mai folosească numele / De ce Selgros Distribuție apare încă în SEAP
Economia României este în recesiune de trei trimestre (INS)/ Analist economic: Ar trebui găsite soluții pentru creșterea consumului prin reducerea taxării muncii şi majorarea valorii tichetelor de masă
Economia României este în recesiune de trei trimestre (INS)/ Analist economic: Ar trebui găsite soluții pentru creșterea consumului prin reducerea taxării muncii şi majorarea valorii tichetelor de masă
Regula 5-4-3-2-1-0/ Secretul simplu al unui chirurg pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă/ Dincolo de genetică, stilul de viață este definitoriu
Regula 5-4-3-2-1-0/ Secretul simplu al unui chirurg pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă/ Dincolo de genetică, stilul de viață este definitoriu