VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Ciorbă tradițională din coaste de porc și legume fel de fel. Cu borș și leuștean „ca la mama acasă”

11 mai 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingrediente pentru ciorba cu coaste de porc
  2. Preparare ciorbă

Mi-a fost poftă de ciorbă ca la mama acasă și cum la mijlocul săptămânii se anunță temperaturi scăzute am zis că momentul pentru o ciorbă de porc. Poate ultima înainte de sezonul cald. Am luat niște coaste de porc și am rugat la raionul de măcelărie să mi le taie în bucăți mici. Am pus și multe legume, borș, leuștean și a ieșit ce vedeți.

Ciorbele au avantajul că sunt sățioase, gustoase, versatile, le poți adapta la ce ai prin frigider. În plus pui cam de toate și proteină și legume și carbohidrați. Le poți acri sau nu, după gust. Eu fac măcar o ciorbă pe săptămână.

Ingrediente pentru ciorba cu coaste de porc

  • 500g coaste de porc. tăiate în bucăți mici.

  • 1 morcov, 1 păstârnac, 1 ceapă mare, 1/2 ardei roșu și/sau verde, 1 bucată rădăcină de țelină și/sau tulpină și frunze de apio, 1/2 dovlecel.

  • 2-3 linguri de bulion sau 3-4 roșii bine coapte, curățate de coajă și tocate.

  • 100 g de paste proaspete (făcute în casă sau cumpărate).

  • 500ml borș.

  • sare, piper, boia dulce.

  • leuștean.

Preparare ciorbă

  1. Pune la fiert coastele de porc în 3 litri de apă cu puțină sare. Porcul fierbe mai greu decât puiul, așa că lasă-le cam 1 oră și jumătate la foc mic (sau 45 de minute la oala sub presiune), până când carnea se desprinde ușor de pe os.

  2. În timp ce carnea fierbe, curăță și taie cubulețe sau toacă în blender, morcovul, ceapa, păstârnacul, țelina, dovlecelul și ardeiul. Pentru un gust mai bogat, poți să le călești puțin înainte în două linguri de ulei, deși varianta „dietetică” (fierte direct în ciorbă) este gustoasă.

  3. După ce carnea e fiartă, adaugă legumele. Lasă-le să fiarbă 10-15 minute (depinde dacă le-ai călit sau nu). Adaugă apoi pastele proaspete, fiind proaspete, acestea vor fi gata foarte repede (3-5 minute).Pune și roșiile sau bulionul și mai fierbe 5 minute. Nu uita să condimentezi cu sare, piper, boia dulce.

  5. Într-o oală separată, dă borșul într-un clocot, apoi toarnă-l în ciorbă. Pune și leușteanul și mai gustă o dată de sare și piper.

  6. Oprește focul.

Servește cu pâine proaspătă sau mămăligă. Nu uita nici de ardei iute și smântână.

Poftă bună!

 

