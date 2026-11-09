Perioada premergătoare sărbătorilor de Crăciun începe cu prețuri scăzute la carnea de porc la poarta fermelor din România. La final de octombrie, cel mai căutat tip de carcasă costa cu aproximativ 21% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut, scrie Economica.ro.

Prețul carcasei de porc la poarta fermelor românești a fost, în săptămâna care a început la 26 octombrie, în medie, de 145 de euro pentru 100 de kilograme, cu 21,7% mai puțin față de perioada similară a anului trecut, după o scădere lunară de 12,1% și săptămânală de 0,6%, arată date ale Comisiei Europene analizate de Economica.

Trendul din România este în acord cu cel european, însă mai accentuat, ieftinirea medie anuală din UE fiind de 13,6%, până la 153,3 euro suta de kilograme. România înregistrează astfel a treia cea mai mare scădere de preț din UE, raportat la anul trecut, după Danemarca (minus 32,5%, până la 121,8 euro suta de kg) și Lituania (minus 21%, până la 156,4 euro).

„Fiind o piață dependentă de import, România depinde de presiunea pusă pe preț de marii exportatori și, în condițiile acestea, prețurile la noi au scăzut mai mult. Noi importăm în general piese, nu carcase, pe care alți producători nu le pot vinde în altă parte”, a explicat pentru Economica Adrian Balaban, președinte al Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

Potrivit acestuia, România își asigură 60-65% din consum din importuri provenite cu precădere din Spania, Germania, Ungaria, Olanda, Belgia sau Danemarca, țări cu un grad de autosuficiență mare dar care reușesc însă să-și valorifice mai bine carcasele pe alte piețe. „Problema la noi este că nu avem export, din cauza pestei porcine africane”, a mai explicat președintele.

Cât va costa porcul de Crăciun

Cât despre prețurile estimate pentru luna decembrie, când consumul în România este cel mai semnificativ din an, Balaban spune că acestea ar putea crește față de acum, când kilogramul la poarta fermei ajunge la o medie de 6 lei pe kilogram.

„Noi vindem acum sub prețul de cost care este de 7,5 lei pe kilogram. Rezonabil ar fi un preț de 8 lei pe kilogram, care ar acoperi costurile și ar asigura un minimum de profit. Mă tem însă că nu vom atinge acest prag de Crăciun. Cu siguranță vom avea oferte bombastice de carne de import care va pune presiune pe producătorii locali”, adaugă reprezentantul APCPR.

Paradoxul creșterii producției locale

În perioada ianuarie-august 2026, în România s-au sacrificat cu 6% mai mulți porci decât în perioada similară a anului trecut, creșterea cantitativă fiind de 6,7%. Aceasta în condițiile în care România produce doar 40% din necesarul intern de consum.

Pentru producători, situația nu este însă una favorabilă, aceștia fiind nevoiți să vândă ieftin, în contextul în care nu au voie să vândă la export acele părți de porc pe care consumatorul român nu le pune pe masă. În plus, spune oficialul APCPR, în România piața neagră asigură și ea volume importante.

„Acum avem creștere (de efective sacrificate n.red) de 6% în condițiile în care avem problema aceasta cu pesta porcină și nu putem exporta. Aceasta înseamnă că orice porc în plus pune presiune suplimentară pe noi”, arată Adrian Balaban.

„Dacă am termina cu piața neagră și acea creștere tradițională care este, de fapt, evaziune fiscală, atunci am putea crește (prețurile n.red). Altfel, pentru că nu putem valorifica diferența dintre un porc întreg și ce se consumă în România, trebuie să oferim discount. Calculele noastre arată că discountul este de 25 de euro pe carcasă, generând o diferență de cost de 21% între România și celelalte state producătoare”, mai spune Balaban.

„Totul are legătură cu faptul că nu putem compensa pierderile prin valorificări pe alte piețe”, conchide acesta.