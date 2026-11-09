Un turist străin care a călătorit timp de două săptămâni prin Transilvania a lansat o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale, după ce a observat un fenomen omniprezent în restaurantele locale: prezența constantă a preparatelor italiene, indiferent de profilul localului, scrie Mediafax.

„De ce există atât de multă mâncare italiană? Am călătorit prin Transilvania în ultimele două săptămâni și aproape în fiecare restaurant exista mâncare italiană în meniu. Am ajuns chiar și într-un restaurant indian care avea pizza în ofertă”, a povestit turistul.

Influența diasporei și legăturile culturale cu Italia

Explicațiile oferite de comunitatea online au evidențiat că dominanța preparatelor italiene în România nu este întâmplătoare, ci rezultatul direct al legăturilor istorice și sociale dezvoltate în ultimele decenii.

În primul rând e vorba de legătura cu diaspora. Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români din străinătate. Mulți dintre cei care s-au întors în țară au adus cu ei rețete, tehnici culinare și obiceiuri gastronomice învățate acolo.

Există însă și proiecte de familie mixte. Numeroase pizzerii și restaurante din orașe precum Brașov, Sibiu sau Cluj sunt gestionate de cetățeni italieni stabiliți în România alături de partenerele lor românce.

Pentru generațiile tinere, alimentele italienești aduse de rudele din Italia au devenit alimente de bază ale copilăriei, integrându-se firesc în preferințele lor de consum ca adulți.

Logică de business pragmatică

Dincolo de componenta afectivă, prezența pizzei și a pastelor în localuri cu specific mixt sau internațional răspunde unei logici de business pragmatice. Pastele și pizza se prepară rapid, au costuri de producție optimizate și sunt ușor de integrat în fluxul de lucru al oricărei bucătării.

Mâncarea italiană este universal recunoscută, fiind opțiunea „sigură” pentru clienții care nu doresc să experimenteze preparate necunoscute, deci foarte comode pentru zonele turistice.

Un turist a confirmat pe forum că practica acestei combinări a bucătăriei indiene cu pizza este des întâlnită în Europa de peste un deceniu, fiind o modalitate de a atrage grupuri mari cu preferințe culinare variate. În plus copiii, de pildă, dar și o parte dintre adulți nu sunt entuziasmați de mâncarea condimentată. O parte a grupurilor care aleg un restaurant indian cu siguranță se va bucura să vadă pizza în meniu.

Ce i-au recomandat românii turistului nedumerit

Deși au recunoscut că „mâncarea italiană este pur și simplu delicioasă”, internauții l-au îndrumat pe turistul străin să caute și localurile ce servesc mâncăruri tradiționale din zona Transilvaniei.

Printre preparatele recomandate pentru o experiență autentică s-au numărat sarmalele, micii, bulzul ciobănesc, mămăliga cu brânză și smântână, precum și ciorba de burtă.