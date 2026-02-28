FOTO-VIDEO | Rețetele Juanitei | Sarmale de post cu varză murată, umplute cu orez și ciuperci

28 feb. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food

Pe lângă sarmale de carne există și numeroase rețete de sarmale de post. Acum înainte de Paște putem încerca să preparăm sarmale în foi de varză, umplute cu orez și ciuperci. Vă asigur că sunt delicioase și n-o să vă pară rău pentru lipsa cărnii de porc din ele.

Vezi galeria foto
3 poze

Ingrediente pentru sarmale de post

  • 1 varză murată
  • 250 de g de orez cu bob rotund
  • 500 de g de ciuperci
  • 1 ceapă
  • 1 morcov
  • câteva linguri de ulei de măsline extra virgin
  • 300-400 de ml de suc de rosii (un borcan)
  • Sare, piper
  • Condimentele care vă plac, eu am pus enibahar măcinat, boia dulce și mărar verde tocat.

Preparare

Se curăță ceapa, morcovul și ciupercile. Se taie mărunt totul, fără să le amestecăm, căci au timp de fierbere diferit. În câteva linguri de ulei punem ceapa tocată, când e călită adăugăm morcovul și după vreo 10 minute și ciupercile. Orezul îl punem după 8 minute și nu îl lăsăm mai mult de 1-2 minute. Dregem cu sare, piper, enibahar, boia dulce (sau ce vă place).

Lăsăm deoparte compoziția și tăiem frunzele. Varza a fost la desărat în apă pentru o oră-două, Se scurge și se taie, fiecare frunză în 2 sau 3 bucăți.

- articolul continuă mai jos -

Cum se înfășoară sarmalele

Se pune compoziția în partea de jos a foii așezată cu partea mai lungă orizontal. Se rulează și se introduc în interior capetele. La început e puțin greu, dar după 2-3 „ture” de sarmale va fi floare la ureche.

Cotoarele și varza rămasă se toacă mărunt și se pun pe fundul oalei. Sarmalele se pun circular, una lângă alta, înghesuite ca să nu se desfacă la fiert, în straturi. Deasupra se toarnă bulionul și apă cât să acopere sarmalele, nu până sus ca la ciorbă. Ca să fie mai gustoase, eu am pus zeamă de supă de legume.

Le putem găti pe aragaz, la foc mic, cam 2 ore sau la cuptor, 2-3 ore. Pe aragaz vom adauga apă atunci când scade cea din oală, în cuptor nu e nevoie dar vom pune un capac sau folie de aluminiu. Setați cuptorul la 160 de gr (3 ore) sau 170 (2 ore), căldură sus-jos.

Eu le-am făcut la cooker la slowcook timp de 4 ore și au ieșit minunate.

Se servesc cu ardei iute, smântână (dacă nu țineți post), mămăliguță.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

