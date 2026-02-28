Pe lângă sarmale de carne există și numeroase rețete de sarmale de post. Acum înainte de Paște putem încerca să preparăm sarmale în foi de varză, umplute cu orez și ciuperci. Vă asigur că sunt delicioase și n-o să vă pară rău pentru lipsa cărnii de porc din ele.

Ingrediente pentru sarmale de post

1 varză murată

250 de g de orez cu bob rotund

500 de g de ciuperci

1 ceapă

1 morcov

câteva linguri de ulei de măsline extra virgin

300-400 de ml de suc de rosii (un borcan)

Sare, piper

Condimentele care vă plac, eu am pus enibahar măcinat, boia dulce și mărar verde tocat.

Preparare

Se curăță ceapa, morcovul și ciupercile. Se taie mărunt totul, fără să le amestecăm, căci au timp de fierbere diferit. În câteva linguri de ulei punem ceapa tocată, când e călită adăugăm morcovul și după vreo 10 minute și ciupercile. Orezul îl punem după 8 minute și nu îl lăsăm mai mult de 1-2 minute. Dregem cu sare, piper, enibahar, boia dulce (sau ce vă place).

Lăsăm deoparte compoziția și tăiem frunzele. Varza a fost la desărat în apă pentru o oră-două, Se scurge și se taie, fiecare frunză în 2 sau 3 bucăți.

- articolul continuă mai jos -

Cum se înfășoară sarmalele

Se pune compoziția în partea de jos a foii așezată cu partea mai lungă orizontal. Se rulează și se introduc în interior capetele. La început e puțin greu, dar după 2-3 „ture” de sarmale va fi floare la ureche.

Cotoarele și varza rămasă se toacă mărunt și se pun pe fundul oalei. Sarmalele se pun circular, una lângă alta, înghesuite ca să nu se desfacă la fiert, în straturi. Deasupra se toarnă bulionul și apă cât să acopere sarmalele, nu până sus ca la ciorbă. Ca să fie mai gustoase, eu am pus zeamă de supă de legume.

Le putem găti pe aragaz, la foc mic, cam 2 ore sau la cuptor, 2-3 ore. Pe aragaz vom adauga apă atunci când scade cea din oală, în cuptor nu e nevoie dar vom pune un capac sau folie de aluminiu. Setați cuptorul la 160 de gr (3 ore) sau 170 (2 ore), căldură sus-jos.

Eu le-am făcut la cooker la slowcook timp de 4 ore și au ieșit minunate.

Se servesc cu ardei iute, smântână (dacă nu țineți post), mămăliguță.