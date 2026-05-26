26 mai 2026, Rețetele Juanitei
FOTO Orez în stil oriental, o rețetă tradițională, picantă cât îți place și cu orez basmati alături/ A ieșit delicios acest curry din cartofi și carne de curcan
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Povești cu condimente din bucătăria indiană
  2. Ingrediente pentru orezul curry cu curcan și cartofi
Dacă te numeri printre cei ce gustă bucătăria orientală și condimentele exotice, poți prepara acest orez oriental, cu arome indiene la tine acasă. Avantajul față de preparatele de la restaurant este că vei doza exact pe gustul tău combinațiile de curry, chimion, ginger, scorțișoară și alte condimente. Ceea ce numesc britanicii curry este un amestec de condimente specific bucătăriei asiatice care a dat denumirea unui preparat.
Povești cu condimente din bucătăria indiană

În India, curry este un fel de mâncare, iar amestecurile de condimente sunt denumite masala. Între componente îndrăgite sunt incluse curcuma, usturoi, coriandru, ghimbir, ceapă, anason, boia, ardei iute, anason stelat, cuișoare și enibahar.  Aici, masala are o lungă tradiție ca amestec de condimente pentru multe soiuri de kari clasic, un sos picant pentru carne, pește sau legume.  Lizzie Collingham a scris în cartea sa Curry: A Tale of Cooks and Conquerors că acesta este ceva ce „europenii au impus în cultura culinară indiană”. Deşi bucătarii indieni le serveau rogan josh, dopiaza şi qorma, britanicii „le-au adunat pe toate sub numele de curry”. Acesta este modul în care amestecul de condimente a venit în Europa, într-o versiune mult mai puțin agresivă pentru papilele gustative ale europenilor.

Ingrediente pentru orezul curry cu curcan și cartofi

  • 400 de grame de carne de curcan tăiată în felii
  • 1 ceapă
  • 2 căței usturoi
  • 4 cartofi
  • Ulei de măsline
  • Chimion, curry, boia dulce, chilly, scorțisoară, puțină coajă de lime, ginger, pătrunjel, coriandru, sare, piper
  • 2 lingur1 bulion de roșii
  • 200 ml lapte de cocos (din cel la conservă)
  • 200 de ml supă (de pui) sau apă

Preparare pas cu pas

  1. Punem puțin ulei de măsline la încălzit și călim ceapa și usturoiul tocate mărunt.
  2. Punem carnea la călitși o prăjim câteva minute până devine aurie.
  3. Adaugăm condimentele cu grijă, să nu le ardem. Începem cu 1 linguriță din fiecare și ajustăm după gust la final.
  4. Adaugăm cartofii, apoi supa, laptele de cocos, bulionul de roșii.
  5. Eu le-am pus ăn cooker pentru 2 ore, merg și pe foc într-o oală cu capac. Foc mic să se facă încet.
  6. La final, punem pătrunjel și coriandru verde tocat.

Servire

Se însoțește cu orez basmati fiert la abur sau la foc mic cu capacul pus 10 minute. Apoi acoperit cu o cârpă și capac și lăsat încă 10 minute.

Poftă bună!

