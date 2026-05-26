Dacă te numeri printre cei ce gustă bucătăria orientală și condimentele exotice, poți prepara acest orez oriental, cu arome indiene la tine acasă. Avantajul față de preparatele de la restaurant este că vei doza exact pe gustul tău combinațiile de curry, chimion, ginger, scorțișoară și alte condimente. Ceea ce numesc britanicii curry este un amestec de condimente specific bucătăriei asiatice care a dat denumirea unui preparat.

Povești cu condimente din bucătăria indiană

În India, curry este un fel de mâncare, iar amestecurile de condimente sunt denumite masala. Între componente îndrăgite sunt incluse curcuma, usturoi, coriandru, ghimbir, ceapă, anason, boia, ardei iute, anason stelat, cuișoare și enibahar. Aici, masala are o lungă tradiție ca amestec de condimente pentru multe soiuri de kari clasic, un sos picant pentru carne, pește sau legume. Lizzie Collingham a scris în cartea sa Curry: A Tale of Cooks and Conquerors că acesta este ceva ce „europenii au impus în cultura culinară indiană”. Deşi bucătarii indieni le serveau rogan josh, dopiaza şi qorma, britanicii „le-au adunat pe toate sub numele de curry”. Acesta este modul în care amestecul de condimente a venit în Europa, într-o versiune mult mai puțin agresivă pentru papilele gustative ale europenilor.

Ingrediente pentru orezul curry cu curcan și cartofi