Diabetul gestațional nu apare pentru că viitoarea mamă a greșit ceva, iar sarcina nu este momentul pentru diete drastice sau pentru ideea că trebuie „să mănânci pentru doi”. Acestea sunt câteva dintre mesajele transmise de Dr. Livia Apostol, medic specialist Obstetrică-Ginecologie și specialist în Medicină Materno-Fetală, în cel mai nou episod al podcastului „Fântâna de Sănătate”, realizat de G4Food și moderat de nutriționistul Tania Fântână.

Invitata explică faptul că diabetul gestațional reprezintă creșterea glicemiei diagnosticată pentru prima dată în timpul sarcinii și este, de regulă, identificat între săptămânile 24 și 28 de sarcină, prin testul de toleranță la glucoză.

Potrivit medicului, afecțiunea poate influența atât sănătatea mamei, cât și dezvoltarea bebelușului. Un control insuficient al glicemiei poate duce la creșterea excesivă a greutății fetale și poate complica nașterea. În același timp, femeile care au avut diabet gestațional prezintă ulterior un risc mai mare de a dezvolta diabet de tip 2.

Unul dintre mesajele importante ale episodului este că viitoarele mame nu trebuie să se învinovățească pentru apariția acestei afecțiuni.

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„Pacientele care dezvoltă diabet gestațional nu au făcut nimic greșit”, subliniază Dr. Livia Apostol, explicând că modificările hormonale specifice sarcinii pot determina creșterea rezistenței la insulină.

„Nu mâncăm pentru doi, ci ne hrănim inteligent pentru doi”

Discuția a abordat și nevoile nutriționale ale gravidelor. Medicul recomandă o alimentație echilibrată, bazată pe proteine de calitate, surse de fier, acid folic și acizi grași Omega-3.

Acidul folic rămâne unul dintre elementele esențiale, fiind recomandat încă din perioada preconcepțională, cu cel puțin trei luni înainte de obținerea sarcinii. Potrivit specialistului, acesta contribuie la prevenirea unor malformații grave ale sistemului nervos fetal.

Cele mai frecvente mituri despre alimentația în sarcină

În cadrul podcastului au fost demontate și câteva dintre cele mai răspândite mituri.

Primul este ideea că femeia însărcinată trebuie să mănânce pentru doi. Un alt mit este interpretarea tuturor poftelor alimentare drept „cerințe ale bebelușului”.

Dr. Apostol atrage atenția că poftele sunt normale în sarcină, însă atunci când apar zilnic și se concentrează în special asupra dulciurilor, ele pot reprezenta un semnal că este nevoie de investigații suplimentare pentru excluderea diabetului gestațional.

Totodată, specialistul avertizează asupra unei tendințe tot mai întâlnite în rândul gravidelor: dorința de a lua cât mai puține kilograme în sarcină prin diete restrictive.

„Sarcina nu este momentul în care să ținem diete drastice”, explică medicul, subliniind că dezvoltarea armonioasă a fătului depinde direct de aportul de nutrienți al mamei.

Sarcina începe înainte de cele două liniuțe

Spre finalul episodului, Dr. Livia Apostol vorbește despre importanța pregătirii pentru sarcină.

Consultul preconcepțional, evaluarea stării de sănătate, corectarea deficitelor nutriționale și adoptarea unor obiceiuri sănătoase sunt pași care pot face diferența înainte de apariția unei sarcini.