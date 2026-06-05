Mulți oameni cred că o cafea băută seara nu le afectează somnul dacă reușesc să adoarmă fără dificultate. Un nou studiu sugerează însă că efectele cofeinei continuă și după adormire, modificând activitatea creierului pe timpul nopții și reducând calitatea reală a odihnei, transmite MEDIAFAX.

Cercetarea, realizată de specialiști ai University of Szczecin, a analizat modul în care cofeina influențează activitatea cerebrală nocturnă. Potrivit publicației Bild, oamenii care consumă cafea seara pot avea impresia că dorm normal, însă creierul lor nu beneficiază de aceeași recuperare ca în absența cofeinei.

Spre deosebire de alte studii care au urmărit durata somnului sau numărul trezirilor nocturne, cercetătorii s-au concentrat asupra activității electrice a creierului în timpul nopții. Ei au evaluat 32 de studii controlate în care cofeina a fost administrată înainte de culcare, după perioade de privare de somn sau pe parcursul mai multor zile.

Rezultatele arată că efectele cofeinei asupra creierului sunt mai puternice decât sugerează indicatorii clasici ai somnului. Chiar și atunci când durata totală a somnului rămâne neschimbată, structura acestuia este modificată.

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Cel mai afectat este somnul profund non-REM, caracterizat prin unde lente cerebrale. Această etapă este considerată esențială pentru recuperarea fizică și neurologică a organismului.

Potrivit cercetătorilor, cofeina acționează prin blocarea receptorilor de adenozină din creier. Adenozina este o substanță care se acumulează pe parcursul zilei și transmite organismului semnalul că are nevoie de odihnă. Atunci când acest mecanism este inhibat, senzația de somnolență scade temporar, iar starea de alertă este menținută.

Dr. Michael Feld, specialist în medicina somnului, explică faptul că somnul profund este perioada în care au loc cele mai importante procese de regenerare ale organismului. Cofeina menține creierul într-o stare de activitate crescută, reducând eficiența acestor procese.

Autorii studiului atrag însă atenția asupra unor limitări. Multe dintre cercetările analizate au inclus un număr redus de participanți, între opt și 22 de persoane, iar majoritatea au fost bărbați tineri și sănătoși. Femeile, persoanele vârstnice, adolescenții și cei care suferă de tulburări de somn au fost slab reprezentați.

De asemenea, studiile au utilizat cantități diferite de cofeină, administrate în momente diferite și evaluate prin metode variate. Din acest motiv, rezultatele indică o asociere între consumul de cofeină și modificările activității cerebrale nocturne, fără a permite concluzii valabile pentru toate categoriile de populație.

Alte cercetări ajung la concluzii similare. Specialiștii citați de Sleep Foundation recomandă evitarea cofeinei cu cel puțin opt ore înainte de culcare. Totodată, un studiu publicat în revista științifică Sleep a arătat că o doză de cofeină consumată chiar și cu șase ore înainte de somn poate reduce semnificativ durata și calitatea acestuia.

O meta-analiză publicată pe platforma ScienceDirect a constatat că aportul de cofeină poate reduce timpul total de somn cu aproximativ 45 de minute și poate diminua durata somnului profund, considerat esențial pentru refacerea organismului și a creierului.