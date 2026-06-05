Creșterea comerțului global cu mărfuri dă primele semne de frânare, deși sectorul a demonstrat o reziliență notabilă în prima jumătate a anului 2026, în ciuda perturbărilor logistice majore provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. Conform celui mai recent raport publicat vineri de Organizația Mondială a Comerțului (OMC), impactul negativ al tensiunilor geopolitice a fost parțial atenuat de un boom masiv al cererii pentru componente electronice destinate inteligenței artificiale (AI).

Barometrul OMC: Scădere ușoară, dar volumul rămâne peste tendința istorică

Datele provin din Barometrul Comerțului cu Mărfuri al OMC, un instrument de analiză care previzionează evoluțiile schimburilor comerciale pentru următoarele trei luni. În cadrul acestui sistem, o valoare de peste 100 de puncte indică o creștere mai rapidă decât ritmul normal, în timp ce un nivel situat sub acest prag semnalează o activitate comercială mai slabă.

Indicele barometrului a înregistrat o scădere, coborând la 101,7 puncte, comparativ cu nivelul de 102,3 puncte înregistrat în luna ianuarie.

Deși această scădere sugerează o încetinire a ritmului de creștere în perioada următoare, menținerea indicelui peste pragul de 100 de puncte demonstrează că volumul total al comerțului global rămâne încă deasupra tendinței sale obișnuite.

- articolul continuă mai jos -

Prăbușire în agricultură

Raportul sectorial al OMC evidențiază discrepanțe majore între diversele ramuri ale economiei mondiale:

Componentele electronice: Reprezintă principalul motor de creștere, indicele acestui sector urcând puternic până la 105,5 puncte, pe fondul apetitului global pentru tehnologiile AI.

Produsele agricole: Se află la polul opus, înregistrând o tendință clar descendentă.

Transporturile: Atât transportul aerian de mărfuri, cât și cel maritim cu containere continuă să înregistreze valori de peste 100 de puncte, însă ritmul lor de creștere a devenit mult mai lent în comparație cu lunile precedente.

Trăgând linie, Organizația Mondială a Comerțului concluzionează că, per ansamblu, indicii dau semne de reziliență, ceea ce indică o evoluție relativ stabilă a schimburilor comerciale cu mărfuri la nivel mondial.

Prognoze sumbre pe termen lung din cauza conflictelor

În ciuda stabilității actuale, perspectivele pe termen lung rămân îngrijorătoare. Încă din luna martie, OMC lansa un avertisment dur, prognozând că avansul comerțului global cu mărfuri va încetini semnificativ în acest an, ajungând la doar 1,9%, o scădere drastică față de ritmul de 4,6% consemnat în anul 2025.

Experții instituției subliniază că, dacă blocajul și conflictul din Orientul Mijlociu se vor prelungi, declinul comerțului mondial riscă să fie mult mai accentuat, ca urmare a escaladării prețurilor la energie și a blocajelor severe de pe rutele de transport internațional.