La Horezu începe, în weekend, a 54-a ediție a Târgului de Ceramică „Cocoșul de Hurez”

05 iun. 2026, Articole / Reportaje
La Horezu începe, în weekend, a 54-a ediție a Târgului de Ceramică „Cocoșul de Hurez”
Foto: coltisorderomania.ro
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Cuprins
  1. Meșteri de pe trei continente și demonstrații live
  2. Premii pentru creativitate și recunoaștere UNESCO

Cel mai mare și important târg de ceramică din România, „Cocoșul de Hurez”, își deschide porțile în acest weekend, la Horezu, pentru a 54-a ediție, invitând turiștii și iubitorii de cultură tradițională să descopere frumusețea artizanatului autentic, anunță Agerpres. Evenimentul este organizat de administrația publică locală prin intermediul Casei de Cultură.

Meșteri de pe trei continente și demonstrații live

Deschiderea oficială a târgului va avea loc sâmbătă, la ora 11:00, în spațiul consacrat de mai bine de o jumătate de secol: platoul „Stejari”. Timp de două zile, vizitatorii vor putea admira și achiziționa obiecte realizate manual, cu multă măiestrie, de olari și artizani veniți din toate colțurile țării.

Anul acesta, sărbătoarea olăritului, meșteșugul care a propulsat Horezu pe harta patrimoniului universal, se bucură de o prezență internațională remarcabilă. Potrivit directorului Casei de Cultură, Cristi Iovan, la eveniment participă:

  • Aproximativ 50 de meșteri olari din România;

  • Încă 50 de artizani specializați în alte meșteșuguri tradiționale românești;

  • Invitați de seamă din Republica Moldova, Serbia și chiar din America de Sud.

Pe lângă expozițiile cu vânzare, programul celor două zile va include demonstrații live de olărit și spectacole artistice dedicate folclorului românesc.

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Premii pentru creativitate și recunoaștere UNESCO

Un punct central al evenimentului rămâne concursul de creație dedicat ceramiștilor. Munca acestora va fi evaluată de un juriu de specialitate, prezidat de Corina Mihăescu, reprezentantă a Institutului Național al Patrimoniului. Ea este o figură cheie pentru cultura din zonă, având o contribuție esențială în introducerea meșteșugului din Horezu în patrimoniul imaterial UNESCO, în anul 2012.

Pentru a le recompensa strădania și dedicarea, organizatorii le vor oferi tuturor meșterilor olari prezenți câte un premiu de 600 de lei. În plus, cel mai talentat și creativ olar al ediției va pleca acasă cu un premiu special în valoare de 1.500 de lei.

„Târgul aduce la Horezu cei mai valoroși meșteri olari din țară, expoziții de ceramică autentică, ateliere și momente artistice dedicate folclorului românesc. Vă așteptăm să celebrăm împreună una dintre cele mai frumoase tradiții ale României”, a transmis primarul localității, Nicolae Sărdărescu.

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