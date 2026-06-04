Mâncarea tot mai sărată, aromele puternice și gusturile exagerate schimbă treptat felul în care consumatorii percep produsele alimentare. Specialiștii spun că mulți oameni nu mai caută echilibrul gustului. Ci senzațiile intense, care acoperă tot mai des calitatea reală a produsului.

Subiectul a fost una dintre temele de discuție la podcast-ul „Disputandum”, realizat la G4Food de către Cosmin Dragomir, care spune că în discuțiile cu specialiștii din domeniul degustării a observat o tendință clară de exagerare a aromelor. „Am ajuns la niște concluzii despre care cred că ar trebui să vorbim mai apăsat cumva, despre acea alterare a gustului românesc. Prea mult fum, prea multă sare, prea mult usturoi, prea multă boia, prea mult cimbru. Parcă toate sunt prea sărate, prea fumate”, a afirmat acesta.

Invitata în emisiune, inginerul în industria alimentară Dana Pop, consideră că problema vine inclusiv din felul în care oamenii consumă alimentele. „Noi nu mai savurăm produsele și ne-am obișnuit cu acest prea multă sare, prea mult fum, prea mult usturoi și nu mai știm ce să cerem”, a explicat specialista.

„Poate afumăm produsul prea tare ca să acoperim defecte”

Dana Pop spune că mulți consumatori nu mai analizează cu atenție gustul alimentelor și acceptă automat aromele foarte puternice. „Dacă noi am sta și am mânca mai pe îndelete și am fi atenți la ce ne transmite acel aliment: «mi se pare că e cam sărat, totuși. Oare chiar așa de mult îmi place?»”, a spus aceasta, despre cum ar trebui să ne punem îngrebări în legăturp cu ceea ce mâncăm.

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Inginerul alimentar a atras atenția și asupra posibilității ca unele arome excesive să ascundă defecte ale produsului. „Nu cumva am prea mult fum ca să acopăr nu știu ce defect microbiologic și atunci am dat un fum mai tare?”, a mai spus Dana Pop.

Specialista consideră că aceste practici duc la „pervertirea gustului”, mai ales în industria preparatelor din carne. „Sunt tot felul de pervertiri ale gustului, într-adevăr, mai ales în industria cărnii”, a explicat aceasta.

Ea a vorbit și despre diferența dintre condimentele clasice și extractele moderne utilizate în industria alimentară. „Există salamuri la care se folosesc condimente, efectiv, și salamuri la care se folosesc extracte de condimente”, a spus ea. Potrivit specialistei, produsele cu extracte sunt percepute adesea drept mai gustoase deoarece uleiurile eterice oferă o aromă mai intensă.

„Dacă tu pui un consumator să guste același salam făcut cu condimente și același făcut cu extracte, extractele datorită uleiurilor eterice, o să dea o aromă mult mai plăcută în produsul finit și atunci totdeauna va fi ales extractul”, a explicat Dana Pop.

Consumatorii încep să caute produse mai complexe

Inginerul alimentar spune însă că există și semne de schimbare pozitivă în gusturile consumatorilor români. Ea a dat exemplul dezvoltării pieței de brânzeturi maturate. „Acum industria brânzeturilor a început să se dezvolte și la noi, să facem așa-numitele brânzeturi maturate”, a spus aceasta. Apoi a explicat că în trecut, brânzeturile maturate timp de șase luni erau considerate rare, însă acum apar produse maturate chiar și peste un an sau doi ani. „Lucru care înseamnă că a început să existe cererea, a început să existe o educație a consumatorilor. Toate se fac în timp”, a adăugat specialista.

„Ar trebui să învățăm să savurăm”

Dana Pop spune că educația gustului este esențială. „Eu recomand să ne educăm în sensul gustului”, a afirmat inginerul alimentar. Specialista a făcut referire și la o reclamă care, în opinia sa, descrie foarte bine relația modernă cu mâncarea. „Există o reclamă la Schweppes care mie mi se pare că se aplică la orice produs alimentar, în care spune că «înainte mă grăbeam, dar acuma savurez». Ei, asta ar trebui să învățăm să facem. Să savurăm”, a spus Dana Pop.

Ea consideră că produsele cu adevărat bune sunt cele care lasă o amprentă aromatică memorabilă. „Să căutăm produse care ne rămân în minte cu persistența aromatică. Vorbesc aici și de vinuri, și de salamuri crud-uscate, și de brânzeturi și, de ce nu, și de o dulceață”, a concluzionat specialista.