Un orez spaniol autentic nu este un pilaf cremos, ci un preparat cu boabe bine definite, ușor uscat și plin de aromă. Spaniolii prepară orez cam cu orice au chef, iar combinația dintre carnea de pui, cârnați românești afumați și fâșii de ardei copt este evident o rețetă personală, adaptată de mine la gusturile familiei noastre de români trăitori în Spania.

Ingrediente pentru orezul în stil spaniol

300 g orez tip „bomba” (sau un orez de calitate cu bob rotund care își păstrează forma și nu devine lipicios)

400 g de pui (pulpe dezosate sau piept, tăiate în bucăți potrivite)

150-200 g cârnați (cârnați românești afumați, tăiați felii)

1 ceapă, 2 căței de usturoi

Jumătate de ardei roșu, jumătate de ardei verde, 1 roșie coaptă sau 2 linguri bulion

2-3 ardei copți (curățați și tăiați în fâșii lungi)

900 ml supă de pui (sau apă

8-10 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță de boia dulce (ideal din cea afumată), câteva fire de șofran (pentru culoarea galbenă specifică), sare și piper negru măcinat.

Preparare pas cu pas

Pune uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare și care poate fi băgată și la cuptor și încinge-l la foc mediu.

Adaugă bucățile de pui și feliile de cârnați. Rumenește-le bine pe toate părțile până când carnea prinde o crustă frumoasă, iar cârnații își lasă grăsimea în tigaie. Scoate cârnații și puiul, le adaugi mai tîrziu.

Pune ceapa tocată mărunt la călit 5 minute, adaugă și ardeiul tocat foarte mărunt, roșia rasă și mai călește 10 minute. În ultimele 2-3 minute adaugă și usturoiul tocat mic.

- articolul continuă mai jos -

Pune și orezul direct în tigaie. Lăsă-l să se prăjească ușor și să absoarbă aromele din tigaie .

Toarnă toată cantitatea de supă de pui (sau apă) fierbinte de la început. Adaugă imediat boiaua, sarea, piperul și firele de șofran. Amestecă ușor doar acum, la început, pentru a distribui uniform ingredientele. Regula de aur a orezului spaniol pentru a ieși perfect, stratul de orez din tigaie nu trebuie să fie mai înalt de lățimea unui deget. De asemenea, nu mai amesteca în orez după ce a început să fiarbă, ca să nu elibereze amidonul și să devină pilaf.

Pune și bucățile de pui să se gătească împreună cu orezul.

Lasă orezul să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ 20 de minute. Ai două variante pentru finalizare:

Varianta la cuptor: Când orezul a absorbit o parte din lichid și este aproape fiert (după cca. 12 minute pe aragaz), așază fâșiile de ardei copt deasupra, decorativ, și mută tigaia în cuptorul preîncălzit la 180°C (căldură sus-jos) pentru încă 20 de minute. Acest pas va usca orezul frumos și îl va face ușor „crocant” la bază. Pune și cârnații înainte de a băga în cuptor.

Varianta doar pe aragaz: Lasă-l să fiarbă la foc mediu până scade tot lichidul. Adaugă fâșiile de ardei copt în ultimele 5 minute. Dacă la final orezul e fiert, dar are prea multă zeamă, mărește focul pentru un minut ca să se evapore, având grijă să nu îl arzi. Nu uita să adaugi cârnații.

După ce ai oprit focul (sau ai scos orezul din cuptor), acoperă tigaia cu un prosop curat sau cu folie de aluminiu și las-o să se odihnească timp de 5-10 minute. Acest repaus este esențial pentru ca aromele să se așeze.

Servește orezul direct din tigaie, alături de alioli (maioneză cu usturoi) pentru un gust spaniol autentic.

POftă bună!