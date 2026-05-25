Un studiu recent arată că încălzirea globală evoluează de 5.000 de ori mai rapid decât capacitatea naturală de adaptare a orezului, unul dintre cele mai consumate alimente din lume, transmite MEDIAFAX.

Cercetarea, publicată în revista Nature Communications Earth & Environment și citată de National Geographic, avertizează că acest cereal de bază se apropie de „limita termică”, punctul critic dincolo de care nu se mai poate adapta natural la temperaturile ridicate.

Potrivit studiului, ritmul actual al schimbărilor climatice împinge principalele regiuni agricole către temperaturi care depășesc valorile înregistrate în ultimii 9.000 de ani de istorie umană.

Orezul se apropie de limita biologică

Deși orezul este considerat o plantă adaptată la temperaturi ridicate, cercetătorii spun că există un prag fiziologic clar.

Procesul de fotosinteză este afectat sever atunci când temperaturile ating 40 de grade Celsius, iar căldura excesivă compromite viabilitatea polenului și dezvoltarea boabelor.

În aceste condiții, culturile pot fi afectate grav în regiunile expuse la temperaturi extreme.

Problemele legate de apă agravează situația

Criza climatică afectează și resursele de apă de care depinde cultura orezului.

Alternanța dintre perioadele de secetă și episoadele de ploi abundente destabilizează calendarele agricole, iar creșterea nivelului mării aduce o amenințare suplimentară pentru terenurile cultivate.

Potrivit cercetătorilor, infiltrarea apei sărate în terenurile joase unde se cultivă orezul poate distruge plantațiile.

Datele istorice arată că regiunile tradiționale de cultivare a orezului aveau temperaturi medii anuale sub 28°C, iar maximele din sezonul cald rămâneau, în general, sub 33°C.

Asia de Sud, în centrul riscului

Cercetătorii spun că, deși intervenția umană a permis extinderea culturilor spre regiuni mai reci prin selecția unor varietăți mai rezistente, limita superioară de toleranță la căldură a rămas aproape neschimbată.

Specialiștii avertizează că mutarea culturilor către zone mai temperate este dificilă din cauza infrastructurii agricole și a sistemelor de irigații construite de-a lungul secolelor.

Situația afectează direct Asia de Sud, regiune care produce aproximativ 90% din orezul la nivel mondial și de care depinde securitatea alimentară a milioane de oameni.