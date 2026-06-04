Invitată la G4Food, Alina Donici, cofondatoarea Artesana, a vorbit deschis despre începuturile companiei, perioada în care familia și-a pus casele la bancă pentru a susține proiectul, insolvență, presiunea uriașă a industriei alimentare și momentul în care brandul a fost salvat de intrarea în retail.

Povestea Artesana a început într-un mod neașteptat, după o vizită făcută de soțul său într-o mică fabrică din Spania.

„A pornit de la o bucată de brânză”

„A pornit de la o bucată de brânză pe care soțul meu, Daniel, a mâncat-o în Spania, într-o mică fabricuță din Catalonia. Aveam o cunoștință de familie care lucra acolo, în fabrica spaniolului. Daniel a mers într-o vizită și s-a îndrăgostit iremediabil de acea brânză și a venit acasă cu ideea nebună să facem și noi acea bucată de brânză în orașul nostru, în Tecuci. Spun că era o idee nebună pentru că noi nu aveam nicio treabă cu industria lactatelor. Eu eram absolventă de relații internaționale și îmi doream să devin diplomat de carieră. Mă și pregăteam în sensul acesta să plec pe primul post de atașat cu afaceri, iar Daniel terminase o școală de business, dar fără nicio legătură cu industria aceasta atât de mare, de dinamică și de provocatoare a lactatelor”, a povestit Alina Donici.

„Părinții noștri și-au pus casele la bancă”

Ceea ce astăzi pare un business solid a început cu un risc uriaș asumat de întreaga familie.

„Am construit prima fabrică la Tecuci. Părinții noștri și-au pus casele la bancă pentru a finanța proiectul, pentru că a fost un proiect cu fonduri europene, într-adevăr, 50% din valoarea proiectului, dar banca voia și ceva garanții suplimentare. Și atunci părinții noștri și-au pus casele la bancă.

A fost un proiect extrem de greu pentru mine. În perioadele acelea am închis toate ușile din spate și am tras niște lacăte. Lipsa de cunoștințe, de know-how în domeniu și-a spus cuvântul. Am avut probleme inclusiv la construcția primei fabrici, la fluxuri, pentru că noi nu știam cum se face. Dar am învățat”, a declarat cofondatoarea Artesana.

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Insolvență și momentul în care businessul aproape s-a prăbușit

După începuturile dificile, compania a intrat într-o perioadă critică, iar viitorul afacerii părea incert.

„Mergeam pe la târguri și încercam să susținem fabrica, dar nu puteam acoperi costurile. Din păcate, am intrat în insolvență, banca și-a luat mâna de pe noi, n-a mai vrut să susțină proiectul, a început să execute casele părinților și fabrica și am fost în situația în care a trebuit să mergem pe un alt drum și să alegem o altă strategie”, a mărturisit Alina Donici.

Decizia care avea să schimbe complet traiectoria companiei a fost intrarea în retail.

„Am ales piața de retail, înțelegând că este o piață mult mai mare. Noi de la spaniol ne-am inspirat și cu iaurtul în borcan de sticlă și acesta a fost atuul nostru de listare în hipermarket. Am început cu gama de lactate de capră și cred că adevărata poveste Artesana a început chiar în momentul în care am reușit să intrăm în retail”, spune antreprenoarea.

„Aveam un slide complet negru”

Există și astăzi o imagine folosită în prezentările companiei care rezumă perfect perioada aceea.

„Avem în prezentările noastre un slide negru și toată lumea spune că e greșită prezentarea și încearcă să meargă mai departe. Nu este greșită. E un an complet negru, în care efectiv nu mai știam pe unde să scoatem cămașa.

Dar am reușit pentru că produsul, iaurtul în borcan de sticlă, a fost foarte bine primit de români și am reușit să intrăm și în alte hipermarketuri, să facem o primă extindere a fabricii și, ulterior, să construim fabrica mult visată, după o investiție de peste 7 milioane de euro”, a povestit Alina Donici.

Artesana exportă astăzi în 14 țări europene

Astăzi, compania este prezentă în 14 state europene și continuă să investească, însă filosofia businessului a rămas aceeași.

„Eu cred cu tărie că un produs bun nu poate fi obținut cu costuri mici. Nu ai cum. De la borcanul de sticlă, la laptele de foarte bună calitate și până la igienă, toate costă.

Un produs alimentar bun se obține din două componente foarte importante: materia primă de foarte bună calitate și igiena la cel mai înalt nivel. Dacă vrei să scoți un astfel de produs, trebuie să investești în fiecare etapă”, explică antreprenoarea.

Episodul integral cu Alina Donici, cofondatoarea Artesana, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food și pe platformele G4Food. În cadrul discuției, antreprenoarea vorbește pe larg despre începuturile Artesana, industria lactatelor, produse ultra-procesate, etichete, microbiom, alimentația copiilor și provocările construirii unui brand românesc într-o piață extrem de competitivă.