Chimiștii demontează un mit popular din gospodărie: De ce amestecul de bicarbonat și oțet nu curăță atât de bine pe cât se crede

05 iun. 2026, Articole / Reportaje
Chimiștii demontează un mit popular din gospodărie: De ce amestecul de bicarbonat și oțet nu curăță atât de bine pe cât se crede
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Amestecul de bicarbonat de sodiu și oțet este folosit de mulți ca soluție naturală pentru curățenie, însă specialiștii avertizează că efectul său este adesea supraestimat. Deși reacția dintre cele două ingrediente produce bule spectaculoase, puterea reală de curățare a combinației este limitată, relatează Mediafax.

Potrivit lui Bill Wuest, profesor de chimie la Universitatea Emory, reacția dintre bicarbonat și oțet este una simplă, de tip acid-bază, cunoscută încă din timpul liceului. Bulele care apar în timpul amestecării sunt formate din dioxid de carbon, același gaz eliminat de organism în timpul respirației.

„Oțetul are un pH sub 7, ceea ce îl face acid, iar bicarbonatul de sodiu are un pH peste 7, fiind o bază. Când sunt combinate, cele două substanțe se neutralizează reciproc”, explică Jamie Mitri, inginer chimist, citată de publicația Real Simple.

De ce nu este atât de eficient pentru curățenie

În urma reacției chimice rezultă apă sărată și dioxid de carbon. Deși bulele generate pot avea un efect mecanic minor asupra murdăriei, acesta este insuficient pentru a îndepărta depunerile dificile sau grăsimea persistentă de pe suprafețe precum chiuvetele ori tigăile.

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Specialiștii subliniază că dioxidul de carbon este utilizat și de firmele profesionale de curățenie, însă în concentrații mult mai mari decât cele care pot fi obținute într-o gospodărie prin amestecarea celor două ingrediente.

În plus, soluția rezultată nu conține agenți antibacterieni și nici conservanți, ceea ce înseamnă că nu are proprietăți dezinfectante.

Bicarbonatul și oțetul funcționează mai bine separat

Experții recomandă folosirea fiecărui ingredient în mod individual, deoarece astfel își păstrează proprietățile utile.

Bicarbonatul de sodiu este eficient pentru îndepărtarea grăsimii, curățarea petelor din cuptor, eliminarea mirosurilor neplăcute și igienizarea suprafețelor precum gresia, sticla sau smalțul. Pentru curățarea frigiderului sau a instalațiilor sanitare, specialiștii recomandă dizolvarea a două linguri de bicarbonat într-un litru de apă caldă.

La rândul său, oțetul este util pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, a petelor de rugină și a decolorărilor de pe suprafețele metalice. Un prosop de hârtie îmbibat în oțet și aplicat pe un robinet cu depuneri de calcar poate ajuta la curățarea eficientă a acestuia. Pentru pardoselile laminate, este recomandată o soluție preparată din jumătate de cană de oțet alb la un galon de apă caldă.

Concluzia specialiștilor este că, deși reacția dintre bicarbonat și oțet poate părea impresionantă, utilizarea lor separată oferă rezultate mai bune pentru majoritatea operațiunilor de curățenie din gospodărie.

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