Kaufland România a deschis două spații shop-in-shop dedicate brandului finlandez Fiskars, în magazinele din Deva și Balotești, județul Ilfov. Fiecare dintre cele două zone include peste 100 de produse pentru grădină, casă, bucătărie și activități în aer liber.

Cele două spații reunesc într-o zonă dedicată mai multe categorii de produse Fiskars, de la game consacrate până la produse noi și categorii disponibile pentru prima dată pe piața locală.

Conceptul shop-in-shop presupune amenajarea, în interiorul unui magazin, a unei zone dedicate unui anumit brand. În cazul Fiskars, spațiul reunește produse pentru grădinărit, gospodărie, bucătărie și activități în aer liber.

Printre produsele disponibile se află uneltele electrice Fiskars, care folosesc un acumulator compact cu încărcare USB-C, precum și gama Fiskars Ultra, destinată activităților în aer liber.

Clienții pot găsi și produse din gama Urban Gardening, concepută pentru grădinărit în spații restrânse, precum balcoane și terase, dar și gama Fiskars OneClickTM, care permite folosirea mai multor tipuri de unelte cu un singur mâner, reducând astfel spațiul necesar pentru depozitare.

Oferta include și produse pentru bucătărie din gama Fiskars Cooking, printre care cuțite, accesorii, tigăi și oale.

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„Fiskars este un brand cu tradiție, recunoscut pentru calitatea și utilitatea produselor sale. Prin aceste spații dedicate, ne dorim să aducem produsele mai aproape de clienți și să le facem mai ușor de descoperit și de ales, fie că vorbim despre soluții pentru grădină, casă sau bucătărie. Pentru noi, asocierea Kaufland – Fiskars înseamnă calitate, soluții practice și inspirație pentru activitățile de zi cu zi”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România.

Mihaela Vidan, Head of Business Fiskars România, spune că noul concept permite prezentarea produselor pentru grădină și bucătărie într-un spațiu comun.

„Conceptul shop-in-shop dezvoltat împreună cu Kaufland ne oferă ocazia de a aduce într-un singur spațiu două universuri importante pentru Fiskars, grădina și bucătăria, și de a le prezenta într-un mod cât mai apropiat de felul în care fac parte din viața de acasă. Ne dorim ca aceste spații să fie nu doar funcționale, ci și inspiraționale și să le ofere clienților ocazia de a descoperi atât game consacrate, cât și noutăți și categorii Fiskars disponibile pentru prima dată pe piața locală”, a declarat Mihaela Vidan.

Kaufland a mai dezvoltat astfel de concepte în magazinele sale. Un exemplu este spațiul dedicat brandului PARKSIDE, unde clienții pot găsi o gamă extinsă de produse pentru bricolaj și grădinărit.

Fiskars, companie finlandeză cu o istorie de peste 370 de ani

Fiskars își are originile în Finlanda, unde compania a fost fondată în 1649. Brandul este cunoscut în special pentru uneltele de grădinărit, dar portofoliul său include și produse pentru bucătărie, casă și activități în aer liber.

Unul dintre cele mai cunoscute produse Fiskars este foarfeca cu mânere portocalii, lansată în 1967. Potrivit companiei, aceasta a fost prima foarfecă din lume cu mânere din plastic și a depășit un miliard de exemplare vândute la nivel mondial.

Modelul face parte din colecția permanentă de design a Muzeului de Artă Modernă din New York.

În România, produsele Fiskars disponibile în cele două spații Kaufland acoperă atât segmentul de grădinărit, cât și cel destinat bucătăriei și activităților casnice.