Măsoară ingredientele cu cântarul și nu aproxima

Făina, cel mai sensibil ingredient dintr-o prăjitură, cere o precizie aproape matematică. Prea puțină duce la o textură prea umedă, moale și lipsită de structură. Prea multă, o transformă într-un desert uscat și sfărâmicios.

Motiv pentru care nu se adaugă niciodată „din ochi”, și nici măsurând-o în „linguri”, „căni” sau „pahare”. Soluția este un simplu cântarul, ideal digital. O cantitate precisă de făină indicată de rețeta pe care ne propunem să o urmăm, admițând că ea este corectă, înseamnă o primă garanție.

Același principiu se aplică și celorlalte ingrediente, dar cantitatea precisă de făină în primul rând este esențială.

Amestecă minimal ingredientele

Tehnica cea mai simplă și cu rezultate optime pentru un aluat fraged presupune amestecarea ingredientelor uscate, în speță făina, zahărul, sarea și eventual puțin praf de copt. Odată obținut amestecul uscat, înglobăm în el untul rece, scos de la frigider.

Amestecăm doar atât cât e nevoie să obținem o consistență uniformă și e gata. Cu cât amestecăm mai mult, cu cât aluatul tinde să formeze în interior gluten și asta e exact ce nu trebuie. Un aluat fraged e un aluat care se rupe ușor, după cum îi spune și numele, iar glutenul împiedică asta.

Studiază bine puterea și caracteristicile cuptorului

Nicio rețetă, cât ar fi de corect și precis exprimate ingredientele și cât de precis urmăm pașii, nu poate da rezultate dacă apoi coacem tarta într-un cuptor capricios. Temperatura reală poate diferi cu foarte mult față de cea setată, iar dimensiunea sa, zonele unde încălzește mai bine sau, dimpotrivă, unde tinde să rămână ma rece, pot afecta decisiv rezultatul.

Un termometru de cuptor este esențial pentru a înțelege puterea sa reală. În funcței de caracteristicile lui, e nevoie ca temperatura să fi setată în mod diferit sus și jos, dacă e posibil. Sau ca tava să fie mutată mai sus sau mai jos. Timpii de coacere indicați de rețete sunt doar orientativi. Observarea atentă din exterior și testarea cu scobitoarea rămân cheia unei tarte cât mai reușite.

O metodă simplă de a studia comportamentul propriului cuptor este aceea de a așeza felii de pâine albă în mai multe puncte ca să vezi cum se rumenesc.