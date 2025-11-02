VIDEO | ABC în bucătărie | Cum prepari cel mai simplu patru tipuri de cremă plecând de la crema de patiserie clasică

Crema de patiserie, clasică se prepară extrem de ușor, iar dacă dorim o variație de mai multe creme, eventual preparate în același timp iată câteva trucuri pentru a obține pe lângă cremă de vanilie și variantele de cremă de ciocolată, cafea și portocale.

Începem prin a prepara crema de vanilie de bază. Iată cum:

Ingrediente

6 gălbenușuri

200 de gr de zahăr

65 de gr de făină

500 de ml de lapte gras

Esență de vanilie.

Prepararea cremei de vanilie

Se separă ouăle. Se pun gălbenușurile cu zahărul, se amestecă puțin, apoi se pune și făina. Laptele se încălzește, fără a fierbe, împreună cu vanilia (vezi aici cum se curăță semințele de vanilie) și se adaugă, treptat, peste pasta rezultată anterior, amestecând cu un tel.

Se fierbe totul la foc foarte mic, amestecând permanent, până când crema s-a închegat și nu mai are gust de făină.

Se pune chiar deasupra cremei, lipită, o folie de prospețime, astfel crema nu va face o crustă inestetică.

Cum preparăm alte trei tipuri de cremă plecând de la cea de vanilie

Dacă dorim să mai obținem încă trei tipuri de cremă, punem în 3 vase diferite, praf de cacao neîndulcit/ puțină cafea solubilă/ coajă de portocală rasă și /sau esență de portocală.

Puneți cremă de vanilie în cele 3 castroane și amestecați cu un tel până la incorporarea completă a ingredientelor.

Și cremele sunt gata!