Dacă îți dorești un desert rapid, dar extrem de rafinat, această rețetă în stil mediteranean este alegerea ideală. Combinația dintre textura cremoasă a brânzei ricotta și aroma caramelizată a piersicilor rumenite pe grătar oferă o experiență culinară deosebită, perfectă pentru zilele calde de vară.

Ingrediente pentru desert

2 piersici proaspete (tăiate feliuțe)

200 g brânză ricotta

2-3 linguri de miere

Puțin ulei (sau unt topit) pentru uns piersicile

Câteva frunze de mentă proaspătă (pentru decor)

Opțional: Esență de vanilie sau coajă rasă de lămâie/portocală (pentru aromatizarea brânzei ricotta).

Preparare pas cu pas

Spală piersicile, curăță-le de sâmburi și taie-le în feliuțe potrivite. Cu ajutorul unei pensule de bucătărie, unge feliile de piersică cu puțin ulei (sau unt topit). Așază feliile de piersică pe grătarul preîncălzit (sau pe o tigaie grill) și lasă-le câteva minute până când se rumenesc frumos și capătă acele urme caracteristice de grătar. Între timp, așază brânza ricotta în centrul unei farfurii întinse și niveleaz-o într-un strat generos. Dacă dorești mai multă aromă, poți amesteca ricotta în prealabil cu puțină esență de vanilie sau coajă rasă de citrice. Așază feliile de piersică fierbinți deasupra stratului de ricotta. Pune miere peste piersici și ricotta, iar la final decorează desertul cu o frunză proaspătă de mentă.

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Poftă bună!