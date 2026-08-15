Tort „trei ciocolate” cu blat simplu de biscuiți. Desertul perfect de Sf. Maria, cu trei tipuri de ciocolată pentru o combinație perfectă de gust

15 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Tort „trei ciocolate" cu blat simplu de biscuiți. Desertul perfect de Sf. Maria, cu trei tipuri de ciocolată pentru o combinație perfectă de gust
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru tortul de trei ciocolate
  2. Preparare pas cu pas
  3. Decorare și servire

Astăzi este Sf. Maria Mică și în fiecare casă există probabil un sărbătorit. Acest tort spectaculos, fin și aerat, cu blat crocant și trei straturi cremoase din trei feluri de ciocolată, se prepară ușor și va reprezenta o surpriză plăcută, indiferent ce vârstă are sărbătoritul.

Ingrediente pentru tortul de trei ciocolate

Pentru blatul de biscuiți:

  • 300 g biscuiți digestivi (sau simpli)
  • 50 g unt topit

Pentru crema de ciocolată albă, primul strat al tortului

  • 200 g de ciocolată albă
  • 150 g frișcă lichidă
  • 100 g frișcă bătută
  • 1 foaie gelatină mare

Pentru crema de ciocolată cu lapte, stratul din mijloc

  • 200 g de ciocolată cu lapte
  • 150 g frișcă lichidă
  • 100 g frișcă bătută
  • 1 foaie gelatină mare

Pentru stratul de ciocolată Neagră, ultimul strat

  • 200 g de ciocolată albă
  • 150 g frișcă lichidă
  • 100 g frișcă bătută
  • 1 foaie gelatină mare

Preparare pas cu pas

Mărunțește fin biscuiții într-un robot de bucătărie (sau într-o pungă, folosind un sucitor).

Amestecă biscuiții mărunțiți cu untul topit până obții o textură similară cu nisipul ud.

Pregătește o formă de tort cu inel detașabil. Pentru a scoate ușor tortul la final, îmbracă peretele interior al formei cu o folie de acetat mai înaltă.

Pune amestecul de biscuiți la baza formei și presează-l uniform cu fundul unui pahar. Dă forma la frigider în timp ce prepari prima cremă.

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Procedeul de preparare a cremei este identic pentru fiecare tip de cremă de ciocolată.

Pune foaia de gelatină la hidratat în apă rece timp de 5-10 minute.

Într-o crăticioară, încălzește frișca lichidă (fără să o dai în clocot), adaugă ciocolata ruptă bucățele și amestecă până se topește complet.

Scurge bine foaia de gelatină hidratată și încorporează-o în ciocolata caldă, amestecând până se dizolvă.

Lase amestecul să ajungă la temperatura camerei, apoi încorporează ușor, cu o spatulă, frișca bătută.

Toarnă mousse-ul de ciocolată peste blatul de biscuiți și dă tava la frigider timp de 30 de minute pentru a se întări.

La următoarele două staraturi repetă întocmai pașii de mai sus folosind ciocolata cu lapte, frișca lichidă, gelatina și frișca bătută.

Scoate forma din frigider și toarnă cu grijă crema de ciocolată peste stratul anterior deja fixat. Folosește o lingură pe care să o interpui atunci când torni astfel încât să curgă în fir subțire și să se așeze uniform.

Pune din nou tortul la frigider pentru încă 30 de minute după fiecare strat.

După ce ai adăugat și ultimul strat de ciocolată neagră, introdu tortul la frigider pentru cel puțin 6 ore (ideal peste noapte), pentru a se închega complet.

Decorare și servire

Înainte de servire, îndepărtează inelul detașabil al formei și dezlipește cu grijă folia de acetat. Decorul se poate realiza cu fructe pentru a da culoare și contrast de textură și gust. Eu folosesc zneură, căpșuni, mure, afine.

La mulți ani, Mariilor și Marinilor!

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