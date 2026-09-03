Mai multe controale pentru alimentele care intră în UE. Comisia Europeană pregătește 144 de audituri în 2027

Comisia Europeană intenționează să efectueze anul viitor 144 de audituri și opt vizite de informare în domeniul siguranței produselor alimentare și al hranei pentru animale, al sănătății și bunăstării animalelor, al sănătății plantelor și al controalelor la import.

Comisia Europeană a dat joi publicității programul său de audituri pentru 2027, care vizează aceste domenii, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmis de Agerpres.

Anul viitor, Comisia intenționează să efectueze 144 de audituri și opt vizite de informare pentru a consolida controalele asupra produselor importate în Uniunea Europeană. Acestea vor viza statele membre ale UE, țările terțe care exportă sau doresc să exporte în UE, precum și țările candidate, în contextul sprijinului acordat pentru preaderare.

Scopul acestor audituri este de a asigura protecția continuă a sănătății cetățenilor UE, prin punerea în aplicare și respectarea efectivă a normelor europene în materie de siguranță alimentară, considerate printre cele mai stricte din lume.

Mai multe audituri în țările terțe și la frontierele UE

Comisia a mărit deja numărul auditurilor planificate în țările terțe pentru 2026, iar această tendință va fi extinsă în 2027.

Programul pentru anul viitor pune un accent puternic pe auditurile la fața locului legate de comerț în țările terțe. Numărul acestora ar urma să crească cu 107% față de 2025.

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De asemenea, sunt planificate cu 60% mai multe audituri la posturile de inspecție la frontieră ale UE față de 2025.

Pentru țările candidate la aderarea la UE sunt prevăzute 12 audituri.

Patru dintre vizitele de informare vor fi dedicate promovării abordării de tip „O singură sănătate”, care recunoaște faptul că sănătatea oamenilor, a animalelor, a plantelor și a mediului sunt strâns interconectate.

Cum sunt stabilite prioritățile pentru 2027

Prioritățile pentru programul de audituri din 2027 au fost stabilite pe baza cerințelor legale, a riscurilor pentru siguranța alimentară și sănătate, a volumelor schimburilor comerciale, a dovezilor de neconformitate și a rezultatelor activităților de audit desfășurate anterior.

Programul poate fi adaptat pe parcursul anului, ca răspuns la problemele sau preocupările care apar.