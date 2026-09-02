Clujul, ocolit de secetă? Direcția Agricolă: „Zero hectare și zero fermieri cu pagube raportate”

Nicio suprafață agricolă din județul Cluj nu este înregistrată oficial ca fiind afectată de secetă pedologică în 2026. Potrivit informațiilor publicate de Cluj24, până la 31 august, Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj nu a primit nicio raportare privind pagube produse culturilor agricole și niciun fermier nu figurează în procedura oficială de constatare, evaluare și raportare a daunelor provocate de secetă.

Astfel, la nivelul județului Cluj nu sunt înregistrate oficial, până la această dată, suprafețe agricole calamitate din cauza secetei și nici localități pentru care să fi fost raportate pagube provocate de acest fenomen.

Nicio cultură agricolă afectată, potrivit datelor oficiale

Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj precizează că, în anul 2026, nu au fost raportate oficial culturi agricole afectate de secetă pedologică.

În consecință, autoritățile nu au înregistrat până acum pierderi de producție agricolă determinate de secetă și nu dispun de elemente care să fundamenteze o estimare privind scăderea producției agricole în 2026 față de 2025 ca efect al acestui fenomen.

Situația este aceeași și în ceea ce privește fermierii.

„Până la data prezentei, nu a fost primit niciun raport operativ din partea comitetelor locale pentru situații de urgență din județul Cluj privind pagube produse culturilor agricole de seceta pedologică în anul 2026”, transmite Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj, citată de Cluj24.

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Clujul nu are, oficial, pierderi agricole din cauza secetei

Autoritatea județeană arată că, în lipsa unor sesizări și raportări oficiale, seceta pedologică nu a generat, până la momentul răspunsului, un impact asupra producției agricole din județ care să facă obiectul procedurii de constatare și evaluare a pagubelor.

Datele trebuie însă privite în contextul perioadei pentru care au fost raportate. Situația reflectă informațiile oficiale disponibile până la 31 august 2026 și se poate modifica în cazul în care, ulterior, apar sesizări sau raportări privind pagube produse culturilor agricole.