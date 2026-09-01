Gelateria artizanală Cosi Buono din Iași a pornit din pasiunea pentru gustul autentic al gelato-ului italian și din dorința de a construi un produs realizat zilnic, în propriul laborator. La un an de la deschidere, Mihai Petrilă, co-fondatorul afacerii, vorbește în cadrul episodului 5 al seriei „Artizanii Gustului”, o producție G4Food, despre investiția de peste 120.000 de euro, provocările antreprenoriatului și sortimentele care au atras atenția clienților, inclusiv înghețata cu flori de tei.

Pentru Mihai Petrilă, ideea unei gelaterii nu a apărut din dorința de a urma un trend, ci din experiențele trăite în vacanțele din Italia. Gustul gelato-ului autentic a devenit punctul de plecare al unui proiect construit împreună cu partenera sa, Raluca, arhitect și asociat în business.

„A început în primul rând din pasiune și din dorința de a aduce către public gustul de gelato autentic, cel pe care l-am simțit de fiecare dată când mergeam în vacanțe în Italia”, povestește Mihai Petrilă.

- articolul continuă mai jos -

Formația profesională a avut un rol important în dezvoltarea afacerii. De profesie inginer în industria produselor alimentare, antreprenorul spune că această pregătire îl ajută să înțeleagă procesul tehnologic și să dezvolte rețete, în timp ce Raluca contribuie cu partea de identitate vizuală și design.

O investiție care a depășit 120.000 de euro

Deschiderea gelateriei a venit cu o serie de provocări, cea mai importantă fiind găsirea spațiului potrivit. Inițial, cei doi își doreau o locație în zona pietonală din centrul Iașiului, însă au ales în cele din urmă un spațiu aflat în apropierea Pieței Unirii și a Cinematografului Victoria.

Investiția totală a depășit 120.000 de euro, mai mult decât estimaseră inițial. Chiar dacă au pornit cu un plan de afaceri detaliat, Mihai Petrilă spune că realitatea antreprenoriatului a adus cheltuieli pe care nu le puteau anticipa complet.

„Ne-am făcut un plan de afaceri destul de amănunțit și bine pus la punct și, totuși, banii pe care i-am gândit nu ne-au ajuns. A trebuit să mai tăiem de unde s-a putut”, explică fondatorul Cosi Buono.

Înghețata este preparată zilnic, în laboratorul din gelaterie

Unul dintre elementele care diferențiază Cosi Buono este faptul că laboratorul și spațiul de servire se află în aceeași locație. Înghețata este preparată zilnic și este vândută exclusiv clienților care trec pragul gelateriei, fără distribuție prin intermediari.

Potrivit lui Mihai Petrilă, vizibilitatea laboratorului face parte din experiența oferită clienților. Mulți dintre cei care intră în gelaterie descoperă că producția are loc chiar în spatele vitrinei și urmăresc o parte din procesul de preparare.

Materia primă este aleasă în funcție de disponibilitate și de origine. Produsele care pot fi cumpărate din România sunt achiziționate local, iar anumite ingrediente sunt aduse prin furnizori specializați din Italia sau din țările de origine. Printre exemplele oferite de antreprenor se numără fisticul de Bronte, din Sicilia, și mango provenit din India.

Au plantat căpșuni, mure și zmeură înainte de deschiderea gelateriei

Povestea gelateriei a început, de fapt, cu aproape doi ani înainte de inaugurare. Mihai și Raluca au decis să își cultive propriile fructe pentru o parte dintre sortimentele pe care aveau să le producă ulterior.

Astfel, au plantat căpșuni, mure și zmeură, iar odată cu deschiderea Cosi Buono au putut folosi fructele din propria cultură în rețetele de gelato. Ideea a fost gândită ca un prim pas în construcția afacerii și în dezvoltarea unor produse bazate pe ingrediente controlate direct de ei.

Înghețata cu flori de tei, sortimentul care s-a epuizat zilnic

Printre cele mai discutate produse ale gelateriei se află înghețata cu flori de tei, lansată ca parte a categoriei „gustul surpriză”. Acest sortiment se schimbă periodic, însă unele rețete sunt păstrate mai mult timp atunci când cererea este foarte mare.

Mihai Petrilă spune că înghețata cu flori de tei s-a bucurat de un succes peste așteptări și că, timp de mai multe săptămâni, stocul s-a epuizat zilnic. Pentru mulți clienți, gustul are o componentă emoțională, fiind asociat cu amintiri din copilărie și cu parfumul teilor din Iași.

Rețeta a fost dezvoltată pe baza experienței profesionale acumulate în industria alimentară, dar și după cursuri de specializare în gelato și întâlniri cu un maestru gelatier. Fondatorul spune că, dintre toate sortimentele create până acum, acesta a fost unul dintre cele mai rapide de pus la punct.

Fistic, nuci cu smochine și lămâie cu mentă, printre preferințele clienților

Oferta Cosi Buono include atât sortimente clasice, cât și combinații reinterpretate. Printre cele mai căutate gusturi se numără fisticul, nucile cu smochine, ciocolata Nibala cu portocală și sorbetul de lămâie cu mentă.

Antreprenorul observă că publicul este deschis și către rețete inspirate din deserturile copilăriei, dar adaptate într-o formă nouă. Un exemplu este înghețata cu orez cu lapte și cardamom, un sortiment care a păstrat gustul familiar al desertului tradițional și l-a completat cu o aromă diferită.

Curios este faptul că unul dintre cele mai solicitate produse de către copii este lămâia cu mentă. Potrivit lui Mihai Petrilă, echilibrul dintre aciditate, dulceață și prospețimea mentei a făcut ca acest sorbet să devină una dintre alegerile constante ale celor mici.

Clienții au influențat dezvoltarea noilor sortimente

Deși urmăresc tendințele din social media și produsele populare în zona gastronomică, fondatorii spun că inspirația principală vine din dialogul direct cu oamenii care intră în gelaterie.

Atunci când mai mulți clienți cer în mod repetat un anumit sortiment văzut în alte orașe sau în vacanțe, echipa analizează ideea și începe să lucreze la propria variantă. În prezent, unul dintre produsele cu impact vizual este înghețata servită într-o lămâie, inspirată de estetica specifică litoralului italian și apreciată inclusiv pentru felul în care este prezentată.

„Este important să ne ascultăm publicul. De fiecare dată când oamenii vin și ne spun ce au văzut sau ce și-ar dori, dacă observăm că acea idee se repetă, încercăm să o gândim și să o adaptăm pentru noi”, spune Mihai Petrilă.

Consumul de gelato începe să crească și în sezonul rece

Deși vara rămâne perioada cu cele mai mari vânzări, Cosi Buono a observat încă din primul an un comportament diferit al consumatorilor. Gelateria a fost deschisă în octombrie, iar clienții care au descoperit produsele în ultimele luni calde au continuat să revină și în timpul iernii.

Potrivit antreprenorului, există o tendință de creștere a consumului de înghețată și în sezonul rece, atât pentru servirea în locație, cât și pentru produsele cumpărate la pachet. Pentru o afacere aflată la început de drum, fidelitatea clienților a reprezentat unul dintre cele mai importante semnale că proiectul își găsește locul pe piața din Iași.

Cel mai dificil moment? Semnarea contractului

Întrebat care a fost cea mai grea decizie ca antreprenor, Mihai Petrilă nu indică momentul în care a avut ideea afacerii, ci clipa în care a semnat contractul pentru spațiu.

„Atunci am știut că nu mai putem da înapoi și că începe cu adevărat drumul nostru”, spune el.

Pentru următorii ani, obiectivul celor doi fondatori este să păstreze aceeași direcție și să dezvolte în continuare gelateria prin produse noi, fără să piardă legătura cu comunitatea de clienți care s-a format încă din primul an de activitate.

„Artizanii gustului”, noua serie G4Food

Povestea „Cosi Buono” continuă seria „Artizanii gustului”, prin care G4Food își propune să prezinte producători locali din România, oamenii din spatele produselor și modul în care acestea ajung de la materia primă pe raft sau în farfurie.

Fiecare episod va spune povestea unui producător și va arăta ce se află dincolo de produsul pe care îl găsim pe raft sau în farfurie.