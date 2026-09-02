Australianul Phil Gore a alergat 152 de ore într-un format extrem de ultramaraton, parcurgând câte 6,71 kilometri în fiecare oră, timp de aproape o săptămână. Alimentația sa a inclus dulciuri, cereale, plăcinte cu carne, mâncare gata preparată și chiar cheeseburgeri de la McDonald’s, relatează The Guardian.

Pentru Phil Gore, 40 de ani, o săptămână obișnuită a însemnat alergare, somn în reprize de aproximativ 15 minute și un cronometru care îi dicta când trebuie să iasă din nou pe traseu.

Sportivul australian a reușit să alerge timp de 152 de ore consecutive, într-o provocare inspirată de formatul Backyard Ultra. În fiecare oră, concurenții trebuie să parcurgă 6,71 kilometri. Cei care termină mai repede au câteva minute pentru odihnă, alimentație și recuperare înainte de următoarea tură.

Gore și-a propus inițial să ducă provocarea până la 168 de ore, adică o săptămână întreagă. S-a oprit însă după 152 de ture complete, când corpul nu i-a mai permis să mențină ritmul necesar.

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Aproape o săptămână cu reprize de somn de 15 minute

În timpul nopții, alarma îl scotea din somn, iar sportivul avea două minute pentru a-și pune încălțămintea și lanterna frontală și pentru a ajunge la linia de start.

După aproximativ 40 de minute de alergare, revenea la baza amenajată la Armadale Soccer Club, unde se întindea din nou în pat. După aproximativ 15 minute, ciclul începea din nou.

„De fapt, dorm destul de bine la aceste evenimente. Cu cât avansez mai mult în cursă, intru în etapele profunde ale somnului și pot să mă întind pentru 15 minute, iar senzația este că am dormit două sau trei ore”, a explicat Gore.

Problema era trezirea. „Tot ce vrei este să te întorci la somn”, a spus sportivul despre momentul în care trebuia să se ridice din pat și să plece din nou la alergare.

Dulciuri, cereale, plăcinte cu carne și cheeseburgeri

Strategia alimentară a lui Gore nu a avut la bază un meniu rigid. Sportivul a mizat pe alimente ușor de consumat și pe surse rapide de zahăr și energie.

Printre alimentele consumate s-au numărat bomboane gumate, produse cu ciocolată, jeleuri, punguțe cu cremă de vanilie, Coco Pops cu lapte cu ciocolată, plăcinte cu carne și mese gata preparate, precum curry de pui cu orez.

La un moment dat, în meniul său a apărut și un cheeseburger de la McDonald’s.

„Nu mănânc de obicei cheeseburgeri de la McDonald’s, dar cineva i-a adus și m-am gândit: «Oh, arată grozav». Și am mâncat cheeseburgerul, iar acesta a funcționat foarte bine”, a povestit Gore.

Într-o astfel de cursă, alimentația trebuie adaptată permanent la ceea ce poate tolera organismul, iar timpul pentru masă este extrem de limitat. După fiecare tură, sportivului îi rămâneau aproximativ 15-20 de minute pentru somn, mâncare, mers la toaletă, masaj sau schimbarea echipamentului.

De ce nu a urmărit recordul până la capăt

Gore deținea deja recordul mondial pentru cel mai lung Backyard Ultra, după ce a alergat 119 ore la Dead Cow Gully, în 2025.

Formatul tradițional al competiției îi împiedica însă pe câștigători să afle cât de departe ar putea ajunge cu adevărat. Cursa se încheie după ce ultimul adversar abandonează, iar câștigătorul mai parcurge o singură tură.

Gore a câștigat 14 dintre cele 16 curse Backyard Ultra la care a participat. Tocmai experiența acumulată l-a determinat să organizeze Project 168, o provocare individuală prin care să își testeze limitele.

„Când câștigi, nu ajungi să te împingi până la limită”, a explicat el.

La 152 de ore, Gore a terminat tura în 58 de minute, cel mai lent timp al său din întreaga provocare. Două minute mai târziu a pornit în turul 153.

După aproximativ 25 de minute parcursese mai puțin de 1.800 de metri și a realizat că nu mai poate termina cei 6,71 kilometri în timpul impus. S-a oprit și s-a prăbușit pe traseu, iar echipa sa l-a transportat cu mașina.

„Am vrut să fie o provocare în care să îmi găsesc limita. Asta am făcut. Poate există o mică dezamăgire, pentru că mi-aș fi dorit ca limita mea să fie ceva mai departe”, a spus sportivul.

285.000 de dolari pentru copii

Performanța nu a avut doar o miză sportivă. Evenimentul a fost transmis online, iar strângerea de fonduri asociată provocării a adus 285.000 de dolari australieni pentru Telethon, organizație care finanțează cercetarea medicală și serviciile de sănătate destinate copiilor din Australia de Vest.

Recuperarea după efort a fost însă dificilă. Gore a spus că această provocare l-a solicitat mai mult decât evenimentele anterioare și că, în zilele de după cursă, s-a deplasat în cârje.

Sportivul spune că a discutat cu medicul și fizioterapeutul său pentru a înțelege ce a dus la această deteriorare fizică și pentru a preveni repetarea situației la următoarea competiție.